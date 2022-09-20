Chán cơm vỉa hè, Phương Oanh chuyển hệ qua 'lòng xào dưa' nhưng nhìn kĩ thì nó lạ lắm?

Thời gian gần đây, chuyện tình yêu của Shark Bình và Phương Oanh trở thành chủ đề được cư dân mạng quan tâm, đặc biệt là sau khi vợ Shark Bình - doanh nhân Đào Lan Hương tuyên bố vẫn chưa chính thức ly hôn với chồng, càng khiến sự việc thêm phần rắc rối.

Shark Bình và Phương Oanh công khai hẹn hò gây phẫn nộ cộng đồng mạng - Ảnh: Internet

Giữa "bão thị phi", Shark Bình và diễn viên Phương Oanh vẫn vô tư hẹn hò, tay trong tay tình tứ giữa chốn đông người khiến nhiều người bất ngờ. Gần đây nhất, cư dân mạng bắt gặp Shark Bình và Phương Oanh đang ngồi ăn uống ở một quán vỉa hè. Dù là những người nổi tiếng, song cả hai vẫn tỏ ra vô cùng bình dị, chính điều này đã khiến netizen bất ngờ, cho rằng tình yêu đã xoá nhòa đi mọi ranh giới.