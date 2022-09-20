Chán cơm vỉa hè, Phương Oanh chuyển hệ qua 'lòng xào dưa' nhưng nhìn kĩ thì nó lạ lắm?

Sau loạt khoảnh khắc tình tứ ở vỉa hè với Shark Bình bị dân tình bắt gặp, Phương Oanh đăng tải hình ảnh trên trang cá nhân về bữa cơm nhà. Chuyện không có gì nếu dân tình không tinh mắt phát hiện 'món ăn ngoại tình quốc dân' cũng có mặt trên bàn ăn của nữ diễn viên.
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Thời gian gần đây, chuyện tình yêu của Shark Bình và Phương Oanh trở thành chủ đề được cư dân mạng quan tâm, đặc biệt là sau khi vợ Shark Bình - doanh nhân Đào Lan Hương tuyên bố vẫn chưa chính thức ly hôn với chồng, càng khiến sự việc thêm phần rắc rối.
Giữa "bão thị phi", Shark Bình và diễn viên Phương Oanh vẫn vô tư hẹn hò, tay trong tay tình tứ giữa chốn đông người khiến nhiều người bất ngờ. Gần đây nhất, cư dân mạng bắt gặp Shark Bình và Phương Oanh đang ngồi ăn uống ở một quán vỉa hè. Dù là những người nổi tiếng, song cả hai vẫn tỏ ra vô cùng bình dị, chính điều này đã khiến netizen bất ngờ, cho rằng tình yêu đã xoá nhòa đi mọi ranh giới.
Có vẻ đã chán cơm vỉa hè nên trong bài viết mới đây, Phương Oanh đăng tải hình ảnh trên trang cá nhân về bữa cơm nhà được cho là nữ diễn viên đích thân nấu. Những món ăn trông thật bắt mắt được ‘Quỳnh Búp Bê’ tự hào khoe toàn những món đưa cơm.
Tuy nhiên, một cư dân mạng tinh mắt phát hiện trên bàn ăn của nữ diễn viên có một món đang hot trend là 'lòng xào dưa', cũng được cho là ‘món ăn ngoại tình quốc dân’. Đáng tiếc, nếu nhìn kĩ thì món dưa xào của nữ diễn viên chỉ có dưa mà không có lòng. Dù vậy vẫn khiến dân tình không ngừng phẫn nộ và mỉa mai.
Hiện tại, cuộc chiến tình ái giữa Shark Bình - Lan Hương - Phương Oanh vẫn đang tiếp diễn và chưa có hồi kết. Cộng đồng mạng không ngừng bàn tán và chờ những thông tin mới nhất từ ồn ào này.