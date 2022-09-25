Shark Bình mừng sinh nhật Phương Oanh hoành tráng, vợ Shark Bình bức xúc 'thương con chưa từng được tổ chức sinh nhật', tuyên bố sẽ kiện tụng tới cùng

Hậu trường 25/09/2022 10:23

Vợ Shark Bình đã có tuyên bố gây gắt trước hình ảnh chồng tổ chức sinh nhật hoành tráng cho người tình.

Kể từ khi diễn viên Phương Oanh xác nhận hẹn hò với Shark Bình, mọi thông tin về cặp đôi này được dân chúng dành sự quan tâm đặc biệt. Trong khi dư luận chỉ trích Phương Oanh là người thứ 3 xen vào cuộc hôn nhân của Shark Bình - doanh nhân Đào Lan Hương, anh đã lên tiếng bảo vệ bạn gái.

Vừa qua, trên mạng xã hội, Shark Bình đăng tải khoảnh khắc cực tình cảm bên Phương Oanh trong buổi tiệc sinh nhật của bạn gái. Shark Bình không ngại trao cho Phương Oanh nụ hôn ngọt ngào kèm lời nhắn chúc mừng sinh nhật ngọt ngào.

Shark Bình mừng sinh nhật Phương Oanh hoành tráng, vợ Shark Bình bức xúc 'thương con chưa từng được tổ chức sinh nhật', tuyên bố sẽ kiện tụng tới cùng - Ảnh 1
Shark Bình không ngại trao cho Phương Oanh nụ hôn ngọt ngào kèm lời nhắn chúc mừng sinh nhật ngọt ngào - Ảnh: Internet

Được biết, người hâm mộ và shark Bình đã tổ chức sinh nhật tuổi 33 cho Phương Oanh. Khoảnh khắc trên đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của công chúng. Có thể thấy, cả hai thoải mái xuất hiện trước công chúng giữa ồn ào tình cảm.

Shark Bình mừng sinh nhật Phương Oanh hoành tráng, vợ Shark Bình bức xúc 'thương con chưa từng được tổ chức sinh nhật', tuyên bố sẽ kiện tụng tới cùng - Ảnh 2
Shark Bình đã tổ chức sinh nhật tuổi 33 cho Phương Oanh - Ảnh: FBNV

Tuy nhiên, mới đây, vợ Shark Bình đã có tuyên bố gây gắt trước hình ảnh mùi mẫn công khai của chồng và người tình. Cụ thể, doanh nhân Lan Hương bày tỏ bức xúc chuyện Shark Bình tổ chức sinh nhật hoành tráng cho người tình trong khi những đứa con chưa từng được tổ chức như vậy. Đồng thời, vợ Shark Bình cũng tuyên bố sẽ gửi văn bản để xử lý vụ kiện tới cùng.

Shark Bình mừng sinh nhật Phương Oanh hoành tráng, vợ Shark Bình bức xúc 'thương con chưa từng được tổ chức sinh nhật', tuyên bố sẽ kiện tụng tới cùng - Ảnh 3
Vợ Shark Bình đã có tuyên bố gay gắt trước hình ảnh chồng công khai tổ chức sinh nhật người tình - Ảnh: FBNV

Nhiều khán giả ủng hộ trước quyết định này của doanh nhân Lan Hương. Theo đó phần đông đều tức giận trước tiệc sinh nhật của Shark Bình dành cho người tình vì trông phản cảm. Đồng thời ủng hộ cho quyết định của vợ Shark Bình.

Shark Bình mừng sinh nhật Phương Oanh hoành tráng, vợ Shark Bình bức xúc 'thương con chưa từng được tổ chức sinh nhật', tuyên bố sẽ kiện tụng tới cùng - Ảnh 4
Khán giả ủng hộ cho quyết định của vợ Shark Bình - Ảnh: Chụp màn hình

Hiện tại, cuộc chiến tình ái giữa Shark Bình – Lan Hương – Phương Oanh vẫn chưa đến hồi kết và vẫn đang nhận được sự quan tâm lớn của khán giả.

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Từ khóa:   Shark Bình Vợ Shark Bình Phương Oanh

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