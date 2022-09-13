Vợ Shark Bình viết tâm thư dài về sự đổ vỡ dành cho 1 người 'Giờ không có gì là tôi không thể vượt qua'

Mới đây, trên trang cá nhân, doanh nhân Lan Hương - vợ Shark Bình đã viết một tâm thư thật dài đầy tâm trạng nói về sự đổ vỡ trong hôn nhân, một bài viết dành cho những ai từng đổ vỡ trong tình yêu, hôn nhân và cũng như lời tự sự dành cho chính bản thân cô.

Shark Bình - doanh nhân Lan Hương - diễn viên Phương Oanh là 3 cái tên hiện đang được tìm kiếm nhiều nhất trong thời gian qua bởi những lùm xùm tình ái chưa có hồi kết.

Dưới bài viết, nhiều người đồng cảnh ngộ đã để lại bình luận đồng cảm cũng như những lời an ủi động viên nữ doanh nhân.

Nhiều khán giả để lại bình luận đồng cảm - Ảnh: Chụp màn hình

Được biết, ngày 26/8, Shark Bình và diễn viên Phương Oanh công khai hẹn hò. Thông tin này gây ra nhiều ý kiến trái chiều, khi đa số ý kiến cho rằng vị “cá mập” chương trình “Thương vụ bạc tỷ” (Shark Tank) chưa ly hôn, nhiều khán giả đã vào trang Fanpage và Facebook cá nhân của Shark Bình và Phương Oanh để lại nhiều bình luận tiêu cực.

Shark Bình công khai mối quan hệ với Phương Oanh gây chấn động mạng xã hội - Ảnh: Internet

Trước sự “tấn công” của cư dân mạng, Chủ tịch tập đoàn công nghệ đã đăng tải một bài đăng dài, giải thích về chuyện đời tư. Shark Bình cho biết ông và vợ đã ký đơn đồng thuận ly hôn vào cuối năm 2018. Shark Bình cũng khẳng định mối quan hệ tình cảm giữa ông và Phương Oanh là bình thường và nữ diễn viên “không phải người thứ ba”. Đáng chú ý, doanh nhân Đào Lan Hương cũng lên tiếng khẳng định hai vợ chồng chưa ra tòa, “giấy kết hôn vẫn nằm trong két sắt”.

Hiện tại, cuộc chiến tình yêu giữa vợ chồng Shark Bình - Phương Oanh vẫn đang tiếp tục tiếp diễn. Cộng đồng mạng vẫn tiếp tục theo dõi những diễn biến tiếp theo.