Vợ Shark Bình viết tâm thư dài về sự đổ vỡ dành cho 1 người 'Giờ không có gì là tôi không thể vượt qua'

Hậu trường 13/09/2022 12:11

Trên trang cá nhân, doanh nhân Lan Hương - vợ Shark Bình đã viết một tâm thư thật dài đầy tâm trạng nói về sự đổ vỡ trong hôn nhân, nhận được nhiều sự đồng cảm từ cộng đồng mạng.

Shark Bình - doanh nhân Lan Hương - diễn viên Phương Oanh là 3 cái tên hiện đang được tìm kiếm nhiều nhất trong thời gian qua bởi những lùm xùm tình ái chưa có hồi kết.

Mới đây, trên trang cá nhân, doanh nhân Lan Hương - vợ Shark Bình đã viết một tâm thư thật dài đầy tâm trạng nói về sự đổ vỡ trong hôn nhân, một bài viết dành cho những ai từng đổ vỡ trong tình yêu, hôn nhân và cũng như lời tự sự dành cho chính bản thân cô.

Vợ Shark Bình viết tâm thư dài về sự đổ vỡ dành cho 1 người 'Giờ không có gì là tôi không thể vượt qua' - Ảnh 1
Vợ Shark Bình viết tâm thư dài về sự đổ vỡ dành cho 1 người 'Giờ không có gì là tôi không thể vượt qua' - Ảnh 2
 
Vợ Shark Bình viết tâm thư dài về sự đổ vỡ dành cho 1 người 'Giờ không có gì là tôi không thể vượt qua' - Ảnh 3

Vợ Shark Bình viết tâm thư dài về sự đổ vỡ - Ảnh: FBNV

Dưới bài viết, nhiều người đồng cảnh ngộ đã để lại bình luận đồng cảm cũng như những lời an ủi động viên nữ doanh nhân.

Vợ Shark Bình viết tâm thư dài về sự đổ vỡ dành cho 1 người 'Giờ không có gì là tôi không thể vượt qua' - Ảnh 4
Vợ Shark Bình viết tâm thư dài về sự đổ vỡ dành cho 1 người 'Giờ không có gì là tôi không thể vượt qua' - Ảnh 5

Nhiều khán giả để lại bình luận đồng cảm - Ảnh: Chụp màn hình

Được biết, ngày 26/8, Shark Bình và diễn viên Phương Oanh công khai hẹn hò. Thông tin này gây ra nhiều ý kiến trái chiều, khi đa số ý kiến cho rằng vị “cá mập” chương trình “Thương vụ bạc tỷ” (Shark Tank) chưa ly hôn, nhiều khán giả đã vào trang Fanpage và Facebook cá nhân của Shark Bình và Phương Oanh để lại nhiều bình luận tiêu cực.

Vợ Shark Bình viết tâm thư dài về sự đổ vỡ dành cho 1 người 'Giờ không có gì là tôi không thể vượt qua' - Ảnh 6
Shark Bình công khai mối quan hệ với Phương Oanh gây chấn động mạng xã hội - Ảnh: Internet

Trước sự “tấn công” của cư dân mạng, Chủ tịch tập đoàn công nghệ đã đăng tải một bài đăng dài, giải thích về chuyện đời tư. Shark Bình cho biết ông và vợ đã ký đơn đồng thuận ly hôn vào cuối năm 2018. Shark Bình cũng khẳng định mối quan hệ tình cảm giữa ông và Phương Oanh là bình thường và nữ diễn viên “không phải người thứ ba”. Đáng chú ý, doanh nhân Đào Lan Hương cũng lên tiếng khẳng định hai vợ chồng chưa ra tòa, “giấy kết hôn vẫn nằm trong két sắt”.

Hiện tại, cuộc chiến tình yêu giữa vợ chồng Shark Bình - Phương Oanh vẫn đang tiếp tục tiếp diễn. Cộng đồng mạng vẫn tiếp tục theo dõi những diễn biến tiếp theo.

Trước ồn ào người thứ 3, người thứ 4, vợ Shark Bình trải lòng đầy tâm trạng 'Có một người có lẽ chưa từng hiểu'

Trước ồn ào người thứ 3, người thứ 4, vợ Shark Bình trải lòng đầy tâm trạng 'Có một người có lẽ chưa từng hiểu'

Vợ Shark Bình tiếp tục có những trải lòng của bản thân trước ồn ào cuộc chiến tình ái giữa vợ chồng nữ doanh nhân và diễn viên Phương Oanh.

Xem thêm
Từ khóa:   Shark Bình Vợ Shark Bình Phương Oanh

TIN MỚI NHẤT

Camera giám sát ghi lại được cảnh tượng trăn khổng lồ đang bơi trên con phố ngập lụt

Camera giám sát ghi lại được cảnh tượng trăn khổng lồ đang bơi trên con phố ngập lụt

Video 55 phút trước
Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
Thần Tài phù trợ đúng ngày mai (3/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Thần Tài phù trợ đúng ngày mai (3/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Đi dã ngoại ở biển, 8 học sinh bị dòng nước cuốn trôi

Đi dã ngoại ở biển, 8 học sinh bị dòng nước cuốn trôi

Video 1 giờ 55 phút trước
Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 25 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 35 phút trước
Xe ô tô lao như "tên bắn" vào xe khách, 7 người tử vong và 19 người bị thương

Xe ô tô lao như "tên bắn" vào xe khách, 7 người tử vong và 19 người bị thương

Video 2 giờ 51 phút trước
Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 25 phút trước
Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 50 phút trước
Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 25 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh