Trước ồn ào người thứ 3, người thứ 4, vợ Shark Bình trải lòng đầy tâm trạng 'Có một người có lẽ chưa từng hiểu'

Hậu trường 11/09/2022 13:33

Vợ Shark Bình tiếp tục có những trải lòng của bản thân trước ồn ào cuộc chiến tình ái giữa vợ chồng nữ doanh nhân và diễn viên Phương Oanh.

Những ngày qua, cuộc chiến tình ái giữa vợ chồng Shark Bình và diễn viên Phương Oanh vẫn đang là đề tài nóng hổi. Được biết, ngày 26/8, Shark Bình và diễn viên Phương Oanh công khai hẹn hò. Thông tin này khiến cộng đồng mạng dậy sóng vì có ý kiến cho rằng Shark Bình chưa ly hôn.

Trước ồn ào người thứ 3, người thứ 4, vợ Shark Bình trải lòng đầy tâm trạng 'Có một người có lẽ chưa từng hiểu' - Ảnh 1
Shark Bình và diễn viên Phương Oanh công khai hẹn hò khiến cộng đồng mạng dậy sóng những ngày qua - Ảnh: Internet

Nhiều khán giả đã vào trang Fanpage và Facebook cá nhân của Shark Bình và Phương Oanh để lại nhiều bình luận tiêu cực. Trước sự “tấn công” của cư dân mạng, Chủ tịch tập đoàn công nghệ đã đăng tải một bài đăng dài khẳng định ông và vợ đã ký đơn đồng thuận ly hôn vào cuối năm 2018. Shark Bình cũng khẳng định mối quan hệ tình cảm giữa ông và Phương Oanh là bình thường và nữ diễn viên “không phải người thứ ba”. Đáng chú ý, doanh nhân Đào Lan Hương – vợ Shark Bình cũng lên tiếng khẳng định hai vợ chồng chưa ra tòa, “giấy kết hôn vẫn nằm trong két sắt”.

Trong một cuộc tình, dù đúng hay sai, người tổn thương và đáng thương nhiều nhất vẫn là người ở lại. Đồng cảm được điều này, mới đây, một người bạn của vợ Shark Bình đã sáng tác riêng một bài hát dành tặng cho nữ doanh nhân về cuộc tình đầy sóng gió và cũng được vợ Shark Bình chia sẻ trên trang cá nhân những trải lòng của mình về những ồn ào tình ái người thứ 3, người thứ 4 vừa qua.

Trước ồn ào người thứ 3, người thứ 4, vợ Shark Bình trải lòng đầy tâm trạng 'Có một người có lẽ chưa từng hiểu' - Ảnh 2
Vợ Shark Bình có chia sẻ đầy tâm trạng sau những ồn ào - Ảnh: FBNV

Bên dưới bài đăng, nhiều khán giả cũng để lại bình luận thấu hiểu cũng như dành nhiều lời khuyên cho nữ doanh nhân sớm vượt qua và sẽ sớm tìm được hạnh phúc mới tốt đẹp hơn.

Trước ồn ào người thứ 3, người thứ 4, vợ Shark Bình trải lòng đầy tâm trạng 'Có một người có lẽ chưa từng hiểu' - Ảnh 3
Trước ồn ào người thứ 3, người thứ 4, vợ Shark Bình trải lòng đầy tâm trạng 'Có một người có lẽ chưa từng hiểu' - Ảnh 4

Khán giả để lại bình luận an ủi nữ doanh nhân - Ảnh: Chụp màn hình

Hiện tại, lùm xùm tình ái này vẫn chưa đi đến hồi kết. Các netizen vẫn tiếp tục theo dõi và chờ những diễn biến tiếp theo.

Luật sư tiết lộ vợ Shark Bình chưa tìm đủ căn cứ vi phạm trong mối quan hệ giữa Shark Bình và Phương Oanh?

Luật sư tiết lộ vợ Shark Bình chưa tìm đủ căn cứ vi phạm trong mối quan hệ giữa Shark Bình và Phương Oanh?

Luật sư Hà Trọng Đại - đại diện pháp lý của doanh nhân Đào Lan Hương - cho biết vẫn trong quá trình xác minh mối quan hệ thực sự giữa Shark Bình và diễn viên Phương Oanh.

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Từ khóa:   vợ Shark Bình Shark Bình Phương Oanh

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