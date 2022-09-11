Trước ồn ào người thứ 3, người thứ 4, vợ Shark Bình trải lòng đầy tâm trạng 'Có một người có lẽ chưa từng hiểu'

Những ngày qua, cuộc chiến tình ái giữa vợ chồng Shark Bình và diễn viên Phương Oanh vẫn đang là đề tài nóng hổi. Được biết, ngày 26/8, Shark Bình và diễn viên Phương Oanh công khai hẹn hò. Thông tin này khiến cộng đồng mạng dậy sóng vì có ý kiến cho rằng Shark Bình chưa ly hôn.

Shark Bình và diễn viên Phương Oanh công khai hẹn hò khiến cộng đồng mạng dậy sóng những ngày qua - Ảnh: Internet

Nhiều khán giả đã vào trang Fanpage và Facebook cá nhân của Shark Bình và Phương Oanh để lại nhiều bình luận tiêu cực. Trước sự “tấn công” của cư dân mạng, Chủ tịch tập đoàn công nghệ đã đăng tải một bài đăng dài khẳng định ông và vợ đã ký đơn đồng thuận ly hôn vào cuối năm 2018. Shark Bình cũng khẳng định mối quan hệ tình cảm giữa ông và Phương Oanh là bình thường và nữ diễn viên “không phải người thứ ba”. Đáng chú ý, doanh nhân Đào Lan Hương – vợ Shark Bình cũng lên tiếng khẳng định hai vợ chồng chưa ra tòa, “giấy kết hôn vẫn nằm trong két sắt”.