Trước ồn ào người thứ 3, người thứ 4, vợ Shark Bình trải lòng đầy tâm trạng 'Có một người có lẽ chưa từng hiểu'

Vợ Shark Bình tiếp tục có những trải lòng của bản thân trước ồn ào cuộc chiến tình ái giữa vợ chồng nữ doanh nhân và diễn viên Phương Oanh.
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Những ngày qua, cuộc chiến tình ái giữa vợ chồng Shark Bình và diễn viên Phương Oanh vẫn đang là đề tài nóng hổi. Được biết, ngày 26/8, Shark Bình và diễn viên Phương Oanh công khai hẹn hò. Thông tin này khiến cộng đồng mạng dậy sóng vì có ý kiến cho rằng Shark Bình chưa ly hôn.
Nhiều khán giả đã vào trang Fanpage và Facebook cá nhân của Shark Bình và Phương Oanh để lại nhiều bình luận tiêu cực. Trước sự “tấn công” của cư dân mạng, Chủ tịch tập đoàn công nghệ đã đăng tải một bài đăng dài khẳng định ông và vợ đã ký đơn đồng thuận ly hôn vào cuối năm 2018. Shark Bình cũng khẳng định mối quan hệ tình cảm giữa ông và Phương Oanh là bình thường và nữ diễn viên “không phải người thứ ba”. Đáng chú ý, doanh nhân Đào Lan Hương – vợ Shark Bình cũng lên tiếng khẳng định hai vợ chồng chưa ra tòa, “giấy kết hôn vẫn nằm trong két sắt”.
Trong một cuộc tình, dù đúng hay sai, người tổn thương và đáng thương nhiều nhất vẫn là người ở lại. Đồng cảm được điều này, mới đây, một người bạn của vợ Shark Bình đã sáng tác riêng một bài hát dành tặng cho nữ doanh nhân về cuộc tình đầy sóng gió và cũng được vợ Shark Bình chia sẻ trên trang cá nhân những trải lòng của mình về những ồn ào tình ái người thứ 3, người thứ 4 vừa qua.
Bên dưới bài đăng, nhiều khán giả cũng để lại bình luận thấu hiểu cũng như dành nhiều lời khuyên cho nữ doanh nhân sớm vượt qua và sẽ sớm tìm được hạnh phúc mới tốt đẹp hơn.
Hiện tại, lùm xùm tình ái này vẫn chưa đi đến hồi kết. Các netizen vẫn tiếp tục theo dõi và chờ những diễn biến tiếp theo.