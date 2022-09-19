Vợ Shark Bình tiết lộ tâm trạng thực sự của các con trước ồn ào hôn nhân của bố mẹ 'Các con luôn trong tâm trạng xấu hổ, tự ti với bạn bè, lo lắng về tương lai'

Hậu trường 19/09/2022 09:59

Doanh nhân Lan Hương - vợ Shark Bình có bài viết chia sẻ về tình hình các con trước hôn nhân đổ vỡ của bố mẹ. Cụ thể, vợ Shark Bình tiết lộ các con luôn trong tâm trạng xấu hổ, tự ti với bạn bè luôn lo lắng về tương lai.

Những ngày qua, lùm xùm tình ái giữa vợ chồng Shark Bình – diễn viên Phương Oanh ngày càng đến phút gây cấn. Câu chuyện lên đến đỉnh điểm khi mới đây, Shark Bình và Phương Oanh bị bắt gặp cùng check – in khoảnh khắc đi chơi golf và có mặt bên nhau trong một đêm ca nhạc khiến cộng đồng mạng không khỏi phẫn nộ.

Vợ Shark Bình tiết lộ tâm trạng thực sự của các con trước ồn ào hôn nhân của bố mẹ 'Các con luôn trong tâm trạng xấu hổ, tự ti với bạn bè, lo lắng về tương lai' - Ảnh 1
Khoảnh khắc Shark Bình - Phương Oanh được bắt gặp xuất hiện cùng nhau khiến cộng đồng mạng vô cùng phẫn nộ - Ảnh: Internet

Chuyện hôn nhân vợ chồng kết thúc người chịu tổn thương là người ở lại nhưng người chịu ảnh hưởng sâu sắc nhất lại là con cái. Mặc dù đã hết tình cảm nhưng vợ Shark Bình không để chuyện người lớn xen vào cuộc sống của con trẻ. Cô đang cố gắng tạo cho các con một môi trường phát triển tốt nhất.

Vợ Shark Bình tiết lộ tâm trạng thực sự của các con trước ồn ào hôn nhân của bố mẹ 'Các con luôn trong tâm trạng xấu hổ, tự ti với bạn bè, lo lắng về tương lai' - Ảnh 2
Mặc dù đã hết tình cảm nhưng vợ Shark Bình không để chuyện người lớn xen vào cuộc sống của con trẻ - Ảnh: FBNV

Cũng mới đây nhất, doanh nhân Lan Hương - vợ Shark Bình có bài viết chia sẻ về tình hình các con trước hôn nhân đổ vỡ của bố mẹ. Cụ thể, vợ Shark Bình tiết lộ các con luôn trong tâm trạng xấu hổ, tự ti với bạn bè luôn lo lắng về tương lai.

Vợ Shark Bình tiết lộ tâm trạng thực sự của các con trước ồn ào hôn nhân của bố mẹ 'Các con luôn trong tâm trạng xấu hổ, tự ti với bạn bè, lo lắng về tương lai' - Ảnh 3
Vợ Shark Bình có bài viết chia sẻ về tình hình các con trước hôn nhân đổ vỡ của bố mẹ - Ảnh: FBNV

Nhiều khán giả để lại bình luận cảm thương cho hoàn cảnh của vợ Shark Bình hiện tại cũng như dành những lời khuyên và đồng cảm sâu sắc dành cho cô.

Vợ Shark Bình tiết lộ tâm trạng thực sự của các con trước ồn ào hôn nhân của bố mẹ 'Các con luôn trong tâm trạng xấu hổ, tự ti với bạn bè, lo lắng về tương lai' - Ảnh 4
Vợ Shark Bình tiết lộ tâm trạng thực sự của các con trước ồn ào hôn nhân của bố mẹ 'Các con luôn trong tâm trạng xấu hổ, tự ti với bạn bè, lo lắng về tương lai' - Ảnh 5

Khán giả để lại bình luận đồng cảm cho tâm trạng và nỗi lo lắng của vợ Shark Bình - Ảnh: Chụp màn hình

Trước đó, vợ Shark Bình cũng từng chia sẻ đoạn clip ngắn ghi lại cuộc trò chuyện với con gái. Cụ thể, bé có ý định ủng hộ mẹ đi bước nữa, hài hước nói: "Mẹ xứng đáng có 20 người yêu". Bố mẹ không ở cùng nhau, qua đoạn clip có thể thấy các con của Shark Bình rất bình thường chấp nhận việc này. Dù là con gái Shark Bình cô bé hiểu chuyện nhưng có thể thấy rằng những đứa trẻ hiểu chuyện là những đứa trẻ dễ bị tổn thương nhất.

Vợ Shark Bình tiết lộ tâm trạng thực sự của các con trước ồn ào hôn nhân của bố mẹ 'Các con luôn trong tâm trạng xấu hổ, tự ti với bạn bè, lo lắng về tương lai' - Ảnh 6
Con gái có ý định ủng hộ mẹ Lan Hương đi bước nữa - Ảnh: FBNV

Hiện tại, cuộc chiến tình ái giữa cả ba người Shark Bình – Lan Hương – Phương Oanh vẫn chưa đi đến hồi kết. Hy vọng rằng sẽ có kết thúc tốt đẹp để không để bất kỳ ai tiếp tục đón nhận thêm những vết sẹo trong lòng.

Hậu tin đồn rạn nứt, Shark Bình và Phương Oanh 'tâm linh tương thông' cùng check-in ở sân golf 'huyền thoại', ngầm khẳng định còn hạnh phúc?

Hậu tin đồn rạn nứt, Shark Bình và Phương Oanh 'tâm linh tương thông' cùng check-in ở sân golf 'huyền thoại', ngầm khẳng định còn hạnh phúc?

Vào tối ngày 15/9, trên trang cá nhân của Shark Bình và Phương Oanh đều đồng loạt cập nhật trạng thái check – in ở sân golf khiến cộng đồng mạng có một đêm dậy sóng.

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Từ khóa:   Shark Bình các con của Shark Bình doanh nhân Lan Hương

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