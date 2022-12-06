Ca sĩ nổi tiếng phủ nhận mời Hồ Hoài Anh làm giám đốc âm nhạc cho mini concert của mình

Hậu trường 06/12/2022 11:42

Trước thông tin Hồ Hoài Anh tham gia đêm nhạc của mình, nam ca sĩ này đã lên tiếng bác bỏ.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền hình ảnh nhạc sĩ Hồ Hoài Anh trở lại với công việc sau thời gian im ắng vì scandal ở Tây Ban Nha. Trong loạt ảnh được chia sẻ, tác giả ca khúc Dẫu có lỗi lầm diện trang phục giản dị làm việc với nhạc công. Một số thông tin còn cho rằng hình ảnh này được chụp trong buổi tập luyện cho một đêm nhạc ở Hà Nội mà Hồ Hoài Anh làm giám đốc âm nhạc.

Ca sĩ nổi tiếng phủ nhận mời Hồ Hoài Anh làm giám đốc âm nhạc cho mini concert của mình - Ảnh 1
Ca sĩ nổi tiếng phủ nhận mời Hồ Hoài Anh làm giám đốc âm nhạc cho mini concert của mình - Ảnh 2
Hình ảnh Hồ Hoài Anh xuất hiện trên mạng xã hội nhận được sự quan tâm. Ảnh: Internet

Trước thông tin nhạc sĩ Hồ Hoài Anh đảm nhận vai trò quan trọng trong mini concert The Ballad của mình, ca sĩ Mars Anh Tú (Tú Dưa) lên tiếng phủ nhận. Anh cho biết có thể mọi người hiểu lầm từ bức ảnh Hồ Hoài Anh xuất hiện gần đây. Tú Dư lý giải về sự xuất hiện của Hồ Hoài Anh trong bức ảnh như sau: "Anh Hồ Hoài Anh tham dự với tư cách khách mời. Anh là bạn tôi chứ không giữ vai trò gì trong đội ngũ sản xuất chương trình. Chắc mọi người xem ảnh thấy anh Hồ Hoài Anh đi tập cùng và đoán vậy".

Ca sĩ nổi tiếng phủ nhận mời Hồ Hoài Anh làm giám đốc âm nhạc cho mini concert của mình - Ảnh 3
Tú Dưa cho biết Hồ Hoài Anh là một người đồng nghiệp thân thiết của mình nên thường có mặt ủng hộ chứ không phải là giám đốc âm nhạc. Ảnh: FBNV

Thực tế, đêm 5/12, Hồ Hoài Anh xuất hiện cùng Hồng Đăng, Tuấn Hưng, Bằng Kiều...  thưởng thức trọn vẹn mini concert The Ballad nhằm ủng hộ dự định quay trở lại sân khấu của Mars Anh Tú - người bạn thân thiết lâu năm.

Ca sĩ nổi tiếng phủ nhận mời Hồ Hoài Anh làm giám đốc âm nhạc cho mini concert của mình - Ảnh 4
Hồ Hoài Anh xuất hiện trong đêm nhạc của Tú Dưa với tư cách khách mời. Ảnh: Dân Trí

Diện trang phục lịch thiệp với áo sơ mi tối màu, quần Âu và khẩu trang kín, Hồ Hoài Anh lặng lẽ quan sát toàn cảnh sân khấu. Anh hạn chế tương tác với mọi người xung quanh, tập trung tuyệt đối vào các tiết mục trình diễn nhưng khó tránh khỏi sự tò mò từ công chúng.

Cuối buổi mini concert, sau khi mời lên sân khấu cảm ơn ê kíp, bạn bè, Tú Dưa có nói sẽ "xuống tận hàng ghế khán giả để ôm anh và cảm ơn anh" mà không nói người anh "bí mật" đó là ai.

Từ phía Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam nơi Hồ Hoài Anh đang làm việc thì cho biết Hồ Hoài Anh chưa trở lại công việc giảng dạy ở trường mà xin nghỉ không lương mấy tháng qua.

Ca sĩ nổi tiếng phủ nhận mời Hồ Hoài Anh làm giám đốc âm nhạc cho mini concert của mình - Ảnh 5

Hồ Hoài Anh và Hồng Đăng vướng vào scandal tại Tây Ban Nha cuối tháng 6, cả hai về nước trước ngày 6/8. Trong khi Hồng Đăng liên tục đăng bài, cập nhật hình ảnh đời thường và những chuyến du lịch cùng bạn bè, cùng vợ trên trang cá nhân, thì thời gian qua, Hồ Hoài Anh giữ thái độ im lặng, không cập nhật thông tin và không tham gia sự kiện giải trí nào. 

Chia sẻ với báo chí, ông Lê Anh Tuấn, Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam cho biết, Hội đồng kỷ luật của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam đã bàn bạc và nhất trí 100% đưa ra hình thức kỷ luật như sau: Kỷ luật giảng viên Hồ Hoài Anh với hình thức cảnh cáo, vì lý do: "Vi phạm quy định, nội quy, quy chế làm việc".

Ngoài xử lý này, Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam còn xem xét trừ thi đua với lỗi đi nước ngoài không báo cáo, không xin phép tổ chức của giảng viên Hồ Hoài Anh theo Luật Viên chức.

Bên cạnh đó, sau khi có kết luận từ phía Tây Ban Nha, Hội đồng kỷ luật nhà trường sẽ tiếp tục xem xét, cân nhắc để đưa ra hình thức xử lý tiếp theo, đảm bảo tính nghiêm minh.

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Trước đó, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam đã có hình thức kỷ luật cảnh cáo với nhạc sĩ Hồ Hoài Anh vì "tự ý đi nước ngoài không xin phép".

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Từ khóa:   Hồ Hoài Anh Hồng Đăng Tú Dưa

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