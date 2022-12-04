Thông tin MỚI về tình hình nhạc sĩ Hồ Hoài Anh tại Học viện Âm nhạc Quốc gia sau ồn ào ở châu Âu

Trước đó, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam đã có hình thức kỷ luật cảnh cáo với nhạc sĩ Hồ Hoài Anh vì "tự ý đi nước ngoài không xin phép".

Mới đây, hình ảnh Hồ Hoài Anh xuất hiện trong buổi tập nhạc được lan truyền trên mạng xã hội và nhận được nhiều bàn tán. Được biết, hình ảnh được chụp trong buổi tập luyện cho đêm nhạc sắp diễn ra tại Hà Nội và Hồ Hoài Anh làm giám đốc âm nhạc. Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh lần đầu lộ diện sau ồn ào ở Tây Ban Nha. Ảnh: Internet Đây là lần đầu tiên Hồ Hoài Anh lộ diện sau khi vướng scandal tại Tây Ban Nha hồi tháng 7. Thời gian qua, Hồ Hoài Anh im ắng, không đăng bài hay tham gia các sự kiện giải trí khác.

Khi truyền thông liên hệ với nhạc sĩ Hồ Hoài Anh để hỏi về việc hoạt động trở lại thì nam nhạc sĩ tắt ngang máy và cũng không đưa ra bất kì phản hồi nào với truyền thông cũng như công chúng cho sự "tái xuất" lần này của mình. Liên quan đến việc Hồ Hoài Anh chính thức quay trở lại nghệ thuật sau thời gian ồn ào, phía Học viện Âm nhạc Quốc gia - nơi Hồ Hoài Anh công tác - cho biết, mấy tháng nay Hồ Hoài Anh xin nghỉ việc không lương vì có việc gia đình và chưa hết thời hạn đó.

"Hết thời hạn xin nghỉ việc không lương, Hồ Hoài Anh có thể đi làm trở lại hoặc xin nghỉ thêm. Tình hình thế nào thì Hồ Hoài Anh sẽ làm đơn, thông báo cụ thể với Ban giám đốc và phòng Tổ chức của Học viện sau", phòng Tổ chức Học viện Âm nhạc Quốc gia thông tin trên báo Dân Trí. Theo phòng Tổ chức của Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam, mấy tháng nay Hồ Hoài Anh xin nghỉ việc không lương. Ảnh: Internet Hồ Hoài Anh và Hồng Đăng vướng scandal ở Tây Ban Nha cuối tháng 6. Cả hai về nước ngày 6/8. Trong khi Hồng Đăng liên tục cập nhật hình ảnh đời thường, những chuyến du lịch cùng bạn bè và vợ trên trang cá nhân, Hồ Hoài Anh giữ thái độ im lặng. Trên trang cá nhân, Hồ Hoài Anh không cập nhật hoạt động nào kể từ bài đăng đi chơi golf cùng Hồng Đăng ở Tây Ban Nha ngày 24/6. Sau khi về nước, Hồ Hoài Anh đến trình diện Ban Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam ngày 16/8. Ngày 31/8, PGS.TS Lê Anh Tuấn, Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, cho biết Hội đồng kỷ luật của Học viện đã họp và thống nhất hình thức kỷ luật đối với việc giảng viên Hồ Hoài Anh đi nước ngoài không xin phép đơn vị. Cụ thể, nhạc sĩ Hồ Hoài Anh, giảng viên bộ môn Đàn bầu, Khoa Âm nhạc Truyền thống (Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam), đã tự ý đi nước ngoài không xin phép từ 17/6-6/8, đồng thời phát sinh sự việc gây xôn xao dư luận. Hội đồng kỷ luật đã bàn bạc và nhất trí 100% kỷ luật giảng viên Hồ Hoài Anh với hình thức cảnh cáo, vì “vi phạm quy định, nội quy, quy chế làm việc” của Học viện. Lãnh đạo Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam còn xem xét trừ thi đua với lỗi đi nước ngoài không báo cáo, không xin phép tổ chức của giảng viên Hồ Hoài Anh theo Luật viên chức. Bên cạnh đó, Ban Giám đốc tiếp tục chờ kết luận từ phía Tây Ban Nha. Hội đồng kỷ luật tiếp tục xem xét, cân nhắc để đưa ra hình thức xử lý tiếp theo, đảm bảo tính nghiêm minh.

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