Sau thời gian dài im lặng, Hồ Hoài Anh chính thức lộ diện cùng câu nói gây chú ý

Hậu trường 22/10/2022 21:49

Phải chăng nam nhạc sĩ sắp quay lại showbiz sau ồn ào thời gian qua?

Trở về nước từ sau chuyến đi "bão táp" tại Tây Ban Nha, nhạc sĩ Hồ Hoài Anh trở nên kín tiếng. Thời gian dài trôi qua, mọi chuyện đã dần lắng xuống thế nhưng nam nhạc sĩ 42 tuổi vẫn tỏ ra thận trọng, chưa có bất kỳ bài đăng nào trên mạng xã hội. Cuộc sống của Hồ Hoài Anh sau ồn ào chấn động vừa qua luôn là câu hỏi của nhiều người.

Sau thời gian dài im lặng, Hồ Hoài Anh chính thức lộ diện cùng câu nói gây chú ý - Ảnh 1

Cho đến mới đây, cư dân mạng phát hiện Hồ Hoài Anh có động thái mới nhất, sau thời gian dài "sống ẩn".

Theo đó, trong bài đăng của ca sĩ Uyên Linh trên Facebook, Tóc Tiên đã để lại bình luận trả lời người người chị vì nội dung bài đăng có liên quan đến cô. Cụ thể, Uyên Linh chia sẻ ủng hộ MV mới của cô em với dòng caption hài hước rằng muốn "xin vía" Tóc Tiên để mua đất. Sau đó, giọng ca Có ai thương em như anh đã khiêm tốn trả lời: "Em phải xin vía chị mới đúng”.

Cuộc trò chuyện của 2 nữ ca sĩ thêm phần thú vị bởi sự xuất hiện của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh. Nam nhạc sĩ gọi đàn em của mình là "hai đầu đất". Cách xưng hô đặc biệt cho thấy mối quan hệ thân thiết của cả ba. Hành động động của nam nhạc sĩ lập tức gây chú ý, bởi từ sau khi xảy ra vụ lùm xùm, đây cũng là lần đầu tiên anh công khai để lại bình luận hay có hoạt động mới trên mạng xã hội. 

Ngoài ra, nam nhạc sĩ Giọt sương và chiếc lá còn cho biết "Vẫn ấp ủ nhiều hoài bão". Qua đây nhiều người cho rằng, Hồ Hoài Anh sắp quay lại showbiz sau những ồn ào đã qua.

Sau thời gian dài im lặng, Hồ Hoài Anh chính thức lộ diện cùng câu nói gây chú ý - Ảnh 2
 Hồ Hoài Anh chính thức tái xuất sau thời gian "im hơi lặng tiếng". Ảnh: Chụp màn hình

Trước đó, Hội đồng kỷ luật của Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam - nơi nhạc sĩ Hồ Hoài Anh công tác đã nhất trí hình thức kỷ luật anh là cảnh cáo, trừ thi đua với lý do đi nước ngoài không xin phép cơ quan chủ quản. Khi có kết luận từ phía Tây Ban Nha, sẽ tiếp tục cân nhắc để đưa ra hình thức xử lý tiếp theo.

Cùng liên quan với vụ việc tại Tây Ban Nha, diễn viên Hồng Đăng cũng đã trình diện, báo cáo Nhà hát Kịch Hà Nội nhưng nhà hát này chưa có thông báo về hình thức kỷ luật với nam diễn viên này.

Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh hiện đang là giảng viên đàn bầu khoa Âm nhạc Truyền thống của Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam.

Hồ Hoài Anh (SN 1979) là một nhạc sĩ - NSƯT, anh từng giành được 2 đề cử và một giải Cống hiến.

Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh đã sáng tác rất nhiều ca khúc nhạc trẻ như: Dẫu có lỗi lầm, Tình yêu muôn màu, Nuối tiếc, Cô gái tự tin, Giọt sương và chiếc lá, Với anh, Gánh hàng rau…

Bà xã Hồ Hoài Anh đăng ảnh 2 con gái, lần đầu trải lòng sau ồn ào của chồng: 'Dù có ra sao cũng bình thản đón nhận'

Bà xã Hồ Hoài Anh đăng ảnh 2 con gái, lần đầu trải lòng sau ồn ào của chồng: 'Dù có ra sao cũng bình thản đón nhận'

Đây là lần đầu tiên Lưu Hương Giang - bà xã Hồ Hoài Anh lên tiếng sau lùm xùm tại Tây Ban Nha của chồng.

Xem thêm
Từ khóa:   Hồ Hoài Anh Hồng Đăng Hồ Hoài Anh tái xuất

TIN MỚI NHẤT

Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 4 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 34 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 1/10/2026, 3 con giáp đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc, may mắn trải dài khắp nơi, tiền đẻ ra tiền

Đúng 20h hôm nay, ngày 1/10/2026, 3 con giáp đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc, may mắn trải dài khắp nơi, tiền đẻ ra tiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 4 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 4 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 19 phút trước
Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 49 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 4 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Đúng hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 14 phút trước
Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Dinh dưỡng 5 giờ 4 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh