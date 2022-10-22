Sau thời gian dài im lặng, Hồ Hoài Anh chính thức lộ diện cùng câu nói gây chú ý

Phải chăng nam nhạc sĩ sắp quay lại showbiz sau ồn ào thời gian qua?

Trở về nước từ sau chuyến đi "bão táp" tại Tây Ban Nha, nhạc sĩ Hồ Hoài Anh trở nên kín tiếng. Thời gian dài trôi qua, mọi chuyện đã dần lắng xuống thế nhưng nam nhạc sĩ 42 tuổi vẫn tỏ ra thận trọng, chưa có bất kỳ bài đăng nào trên mạng xã hội. Cuộc sống của Hồ Hoài Anh sau ồn ào chấn động vừa qua luôn là câu hỏi của nhiều người. Cho đến mới đây, cư dân mạng phát hiện Hồ Hoài Anh có động thái mới nhất, sau thời gian dài "sống ẩn".

Theo đó, trong bài đăng của ca sĩ Uyên Linh trên Facebook, Tóc Tiên đã để lại bình luận trả lời người người chị vì nội dung bài đăng có liên quan đến cô. Cụ thể, Uyên Linh chia sẻ ủng hộ MV mới của cô em với dòng caption hài hước rằng muốn "xin vía" Tóc Tiên để mua đất. Sau đó, giọng ca Có ai thương em như anh đã khiêm tốn trả lời: "Em phải xin vía chị mới đúng”. Cuộc trò chuyện của 2 nữ ca sĩ thêm phần thú vị bởi sự xuất hiện của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh. Nam nhạc sĩ gọi đàn em của mình là "hai đầu đất". Cách xưng hô đặc biệt cho thấy mối quan hệ thân thiết của cả ba. Hành động động của nam nhạc sĩ lập tức gây chú ý, bởi từ sau khi xảy ra vụ lùm xùm, đây cũng là lần đầu tiên anh công khai để lại bình luận hay có hoạt động mới trên mạng xã hội.

Ngoài ra, nam nhạc sĩ Giọt sương và chiếc lá còn cho biết "Vẫn ấp ủ nhiều hoài bão". Qua đây nhiều người cho rằng, Hồ Hoài Anh sắp quay lại showbiz sau những ồn ào đã qua. Hồ Hoài Anh chính thức tái xuất sau thời gian "im hơi lặng tiếng". Ảnh: Chụp màn hình Trước đó, Hội đồng kỷ luật của Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam - nơi nhạc sĩ Hồ Hoài Anh công tác đã nhất trí hình thức kỷ luật anh là cảnh cáo, trừ thi đua với lý do đi nước ngoài không xin phép cơ quan chủ quản. Khi có kết luận từ phía Tây Ban Nha, sẽ tiếp tục cân nhắc để đưa ra hình thức xử lý tiếp theo. Cùng liên quan với vụ việc tại Tây Ban Nha, diễn viên Hồng Đăng cũng đã trình diện, báo cáo Nhà hát Kịch Hà Nội nhưng nhà hát này chưa có thông báo về hình thức kỷ luật với nam diễn viên này. Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh hiện đang là giảng viên đàn bầu khoa Âm nhạc Truyền thống của Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam. Hồ Hoài Anh (SN 1979) là một nhạc sĩ - NSƯT, anh từng giành được 2 đề cử và một giải Cống hiến. Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh đã sáng tác rất nhiều ca khúc nhạc trẻ như: Dẫu có lỗi lầm, Tình yêu muôn màu, Nuối tiếc, Cô gái tự tin, Giọt sương và chiếc lá, Với anh, Gánh hàng rau…

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