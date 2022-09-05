Bà xã Hồ Hoài Anh đăng ảnh 2 con gái, lần đầu trải lòng sau ồn ào của chồng: 'Dù có ra sao cũng bình thản đón nhận'

Hậu trường 05/09/2022 11:30

Đây là lần đầu tiên Lưu Hương Giang - bà xã Hồ Hoài Anh lên tiếng sau lùm xùm tại Tây Ban Nha của chồng.

Đầu tháng 7 vừa qua, Hồ Hoài Anh dính vào ồn ào lớn nhất trong sự nghiệp. Hiện tại, dù mọi chuyện vẫn chưa được xác thực, nhưng danh tiếng của vị nhạc sĩ này bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Cũng kể từ khi chồng dính vào ồn ào tại trời Tây, ca sĩ Lưu Hương Giang dường như im lặng, không có bất kỳ hoạt động nào trên mạng xã hội.

Bà xã Hồ Hoài Anh đăng ảnh 2 con gái, lần đầu trải lòng sau ồn ào của chồng: 'Dù có ra sao cũng bình thản đón nhận' - Ảnh 1
Kể từ ngày chồng dính lùm xùm tại châu Âu, Lưu Hương Giang cũng "biến mất" trên mạng xã hội. Ảnh: FBNV

Cho đến sáng hôm nay (5/9), giọng ca Đừng ngoảnh lại mới chính thức xuất hiện trên Facebook cá nhân. Theo đó, bà xã Hồ Hoài Anh đã đăng tải hình ảnh 2 con gái nhân ngày khai giảng năm học mới. Bên cạnh đó, cô cũng giãi tâm trạng sau những ồn ào đã qua: "Được mất trên đời đều có sự an bài của số phận, dù có ra sao cũng bình thản đón nhận, dù là trời mưa hay nắng thì cuộc sống này vẫn phải tiếp diễn. Cảm ơn tất cả tình cảm của mọi người, chào mừng các con bước vào năm học mới".

Bà xã Hồ Hoài Anh đăng ảnh 2 con gái, lần đầu trải lòng sau ồn ào của chồng: 'Dù có ra sao cũng bình thản đón nhận' - Ảnh 2
Lưu Hương Giang đăng ảnh 2 con gái trong ngày khai giảng năm học, đồng thời có những tâm sự sau ồn ào đã qua. Ảnh: Chụp màn hình

Dòng trạng thái của Lưu Hương Giang nhanh chóng thu hút sự chú ý. Nhiều người gửi lời động viên nữ ca sĩ và mong cô nhanh chóng quay trở lại âm nhạc.

"Hãy nhìn vào những thứ tốt đẹp, đừng nhìn về quá khứ và nhược điểm hãy cứ vui vẻ vì ông trời đã sắp đặt rồi. Chúc em mãi xinh đẹp"; "Yêu lắm người chị mạnh mẽ hơn sóng thần và cứng cáp hơn thép"; "Chuẩn rồi chị mình, mạnh mẽ cố lên chị, giông bão rồi cũng sẽ qua thôi mà"; "Đã là gia đình là phải có sóng gió chỉ cần cùng nhau vượt qua mọi chuyện rồi sẽ ổn chị ạ"... dân mạng động viên bà xã Hồ Hoài Anh.

Hai tháng qua, Lưu Hương Giang là cái tên nhận được nhiều sự quan tâm, khi ông xã Hồ Hoài Anh bị réo vào một sự việc tại Tây Ban Nha.

Về phía Hồ Hoài Anh, sau khi trình diện đơn vị công tác là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, nam nhạc sĩ đã chính thức nhận được hình thức kỷ luật. 

Chia sẻ trên VietNamNet, ông Lê Anh Tuấn, Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam cho biết, Hội đồng kỷ luật của Học viện đã họp và thống nhất hình thức kỷ luật là cảnh cáo đối với giảng viên Hồ Hoài Anh vì đã vi phạm quy định, nội quy, quy chế làm việc của Học viện.

Ngoài xử lý này, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam còn xem xét trừ thi đua với lỗi đi nước ngoài không báo cáo, không xin phép tổ chức của Hồ Hoài Anh theo Luật Viên chức.

Bên cạnh đó, sau khi có kết luận từ phía Tây Ban Nha, Hội đồng kỷ luật trường sẽ tiếp tục xem xét, cân nhắc để đưa ra hình thức xử lý tiếp theo; đảm bảo tính nghiêm minh.

 

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Từ khóa:   Lưu Hương Giang Hồ Hoài Anh Hồng Đăng

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