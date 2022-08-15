Hồ Hoài Anh đến trình diện Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam hôm nay diễn ra thế nào?

Theo như chia sẻ trước đó của Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Hồ Hoài Anh sẽ phải trình diện trong hôm nay (15/8).

Ngay khi nhận được thông tin Hồ Hoài Anh và Hồng Đăng trở về nước ngày 8/8, PGS.TS. Lê Anh Tuấn, Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam thông tin, lãnh đạo Học viện yêu cầu nhạc sĩ/giảng viên Hồ Hoài Anh phải trình diện tại Học viện ngày 15/8. Tuy nhiên, cho đến sáng nay (15/8), nhạc sĩ Hồ Hoài Anh và Học viện vẫn chưa có bất kỳ thông báo chính thức nào với truyền thông.

Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam chưa có thông báo về giải trình cụ thể của Hồ Hoài Anh. Ảnh: Internet Theo thông tin từ báo Tiền Phong, chiều 15/8, PGS.TS. Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ VHTTDL cho biết, Học viện âm nhạc Quốc gia Việt Nam chưa báo cáo lãnh đạo Bộ về việc Hồ Hoài Anh giải trình với Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Sáng 15/8, phóng viên nhiều lần liên hệ qua điện thoại với lãnh đạo Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam nhưng đều không có hồi âm. Thậm chí, Học viện còn không cho một số phóng viên vào cửa để tìm hiểu thông tin về việc Hồ Hoài Anh giải trình với lãnh đạo Học viện.

Trước đó, ngày 8/8, PGS.TS. Lê Anh Tuấn, Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam thông tin, lãnh đạo Học viện yêu cầu bộ phần hành chính và lãnh đạo Khoa Nhạc cụ truyền thống thông báo và yêu cầu giảng viên Hồ Hoài Anh phải trình diện tại Học viện ngày 15/8. "Phía Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam chưa thể đưa ra kết luận hay hình thức kỷ luật nào với Hồ Hoài Anh. Hồ Hoài Anh phải lên cơ quan để làm giải trình về vụ việc vừa qua. Học viện sẽ tiến hành họp hội đồng kỷ luật dự kiến trong tháng 8, sau đó mới có kết luận chính thức", Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam chia sẻ trên Dân Trí. Nam nhạc sĩ nổi tiếng vẫn chưa có bất kỳ động tĩnh gì sau khi trở về từ Tây Ban Nha. Ảnh: Internet Hồ Hoài Anh đang là giảng viên Khoa Âm nhạc truyền thống của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Sự việc lùm xùm xảy ra tại Tây Ban Nha, phía Học viện đã xác minh làm rõ việc Hồ Hoài Anh tự ý đi nước ngoài trong thời gian Học viện đang trong giai đoạn chuẩn bị tuyển sinh mà không báo cáo và xin phép ban lãnh đạo Khoa Nhạc cụ truyền thống cũng như lãnh đạo Học viện. Kể từ thời điểm được trả hộ chiếu và trở về nước, đến nay nhạc sĩ Hồ Hoài Anh chưa có bất kỳ động tĩnh gì. Trong khi đó, diễn viên Hồng Đăng lại để lộ hình ảnh đi cafe cùng vợ tại Hà Nội. Hiện tại, người hâm mộ vẫn đang chờ câu trả lời chính thức đến từ 2 nghệ sĩ, sau những nghi vấn làm rúng động dư luận tại trời Âu.

Vì sao thông tin Hồ Hoài Anh và Hồng Đăng về nước lại 'bùng nổ' mạng xã hội? Với xu hướng tìm kiếm theo thời gian thực ở Google Trends, từ khóa "Hồ Hoài Anh - Hồng Đăng" đang dẫn đầu. Ngoài ra, "Hồ Hoài Anh" cũng xếp thứ 3 trong thống kê những cụm từ được tìm kiếm nhiều nhất sáng 8/8.

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