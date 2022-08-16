Hồ Hoài Anh 'chính thức xuất hiện' trong ngày trình diện Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

Hơn 1 tháng "im hơi lặng tiếng", cuối cùng nhạc sĩ Hồ Hoài Anh cũng đã xuất hiện.

Hôm nay (16/8), nhạc sĩ Hồ Hoài Anh đến trình diện tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam - nơi anh đang công tác. Theo kế hoạch, đáng ra nhạc sĩ 42 tuổi phải tới gặp lãnh đạo Học viện hôm qua 15/8, tuy nhiên do có việc riêng nên anh xin phép Ban Giám đốc lùi lịch làm việc vào sáng 16/8. Buổi làm việc giữa Hồ Hoài Anh và Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam hiện đang thu hút sự quan tâm đặc biệt từ truyền thông. Công chúng đang chờ đợi câu trả lời của nam nhạc sĩ nổi tiếng về chuyến đi châu Âu ồn ào vừa qua.

Hồ Hoài Anh đến trình diện Học viên Âm nhạc Quốc gia vào sáng nay (16/8). Ảnh: Internet Kể từ ngày xảy ra ồn ào tại Tây Ban Nha vào hồi đầu tháng 7, Hồ Hoài Anh không có bất kỳ động tĩnh nào. Nếu như Hồng Đăng - người đồng nghiệp đi cùng khóa Facebook cá nhân lẫn trang Fanpage để tránh "bão" dư luận thì Hồ Hoài Anh ngược lại. Anh vẫn giữ nguyên trang cá nhân, thậm chí không khóa bình luận. Tuy nhiên vào sáng nay (16/8), dân mạng bất ngờ phát hiện Hồ Hoài Anh đã chủ động "giới hạn người bình luận bài viết". Đây là động thái đầu tiên của ông xã Lưu Hương Giang kể từ ngày xảy ra ồn ào tại châu Âu. Hành động đến từ nam nhạc sĩ ngay lập tức thu hút sự chú ý, bởi lẽ trùng hợp hôm nay, anh phải trình diện Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Sáng 16/8, dân mạng phát hiện Hồ Hoài Anh đã khóa bình luận trang cá nhân. Ảnh: Chụp màn hình Hồ Hoài Anh đang là giảng viên Khoa Âm nhạc truyền thống của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Sự việc lùm xùm xảy ra tại Tây Ban Nha, phía Học viện đã xác minh làm rõ việc Hồ Hoài Anh tự ý đi nước ngoài trong thời gian Học viện đang trong giai đoạn chuẩn bị tuyển sinh mà không báo cáo và xin phép ban lãnh đạo Khoa Nhạc cụ truyền thống cũng như lãnh đạo Học viện. Đầu tháng 7 vừa qua, người thân của Hồ Hoài Anh và Hồng Đăng xác nhận, hai nam nghệ sĩ này đi du lịch châu Âu và làm mất hộ chiếu. Tuy nhiên, họ đã giải quyết ổn thỏa và cho biết sẽ sớm về nước. Thế nhưng trong 1 tháng rưỡi, hai nam nghệ sĩ đã bị "mắc kẹt" tại Tây Ban Nha. Thậm chí, nam diễn viên 37 tuổi và nhạc sĩ 42 tuổi bị nghi liên quan đến ồn ào ở nước ngoài. Mặc dù, công chúng ở quê nhà luôn mong ngóng tin tức, thế nhưng Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh lại không có bất kỳ chia sẻ nào trên trang cá nhân. Thậm chí, Hồng Đăng còn khóa cả trang cá nhân lẫn Fanpage. Hồ Hoài Anh và Hồng Đăng về nước vào chiều ngày 7/8, nhưng cả hai vẫn đang chịu nhiều thiệt hại vì bị nghi liên quan đến ồn ào ở nước ngoài. Một số nguồn tin cho biết cả 2 nghệ sĩ nổi tiếng đã bị các nhãn hàng tháo gỡ hình ảnh dù vẫn đang trong thời hạn hợp đồng. Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh cũng bị "cắt sóng" hoàn toàn trên các kênh của đài VTV.

Hồ Hoài Anh đến trình diện Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam hôm nay diễn ra thế nào? Theo như chia sẻ trước đó của Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Hồ Hoài Anh sẽ phải trình diện trong hôm nay (15/8).

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