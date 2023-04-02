Lâm Bảo Châu làm một hành động công khai, 'đánh dấu chủ quyền' với Lệ Quyên trong ngày sinh nhật

Hậu trường 02/04/2023 13:24

Mới đây, Lâm Bảo Châu đã làm một hành động, đánh dấu chủ quyền với bạn gái Lệ Quyên trong ngày sinh nhật khiến netizen vô cùng ngưỡng mộ.

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, Lâm Bảo Châu đã đăng tải dòng trạng thái chúc mừng sinh nhật Lệ Quyên. Anh đánh dấu chủ quyền với bạn gái qua cách gọi: "Chúc mừng sinh nhật cô gái của tôi". Đính kèm là bộ ảnh của anh và "Nữ hoàng phòng trà". Cả hai chọn tông đen sang chảnh khoe thần thái ngút ngàn. Dưới phần bình luận, Lệ Quyên đã thả tim để bày tỏ tình cảm với bạn trai.

Lâm Bảo Châu làm một hành động công khai, 'đánh dấu chủ quyền' với Lệ Quyên trong ngày sinh nhật - Ảnh 1Lâm Bảo Châu làm một hành động công khai, 'đánh dấu chủ quyền' với Lệ Quyên trong ngày sinh nhật - Ảnh 2Lâm Bảo Châu làm một hành động công khai, 'đánh dấu chủ quyền' với Lệ Quyên trong ngày sinh nhật - Ảnh 3Lâm Bảo Châu làm một hành động công khai, 'đánh dấu chủ quyền' với Lệ Quyên trong ngày sinh nhật - Ảnh 4Lâm Bảo Châu làm một hành động công khai, 'đánh dấu chủ quyền' với Lệ Quyên trong ngày sinh nhật - Ảnh 5

Lâm Bảo Châu làm một hành động công khai, 'đánh dấu chủ quyền' với Lệ Quyên trong ngày sinh nhật - Ảnh 6
Lâm Bảo Châu đã đăng tải dòng trạng thái chúc mừng sinh nhật Lệ Quyên, đánh dấu chủ quyền với bạn gái qua cách xưng hô ngọt ngào - Ảnh: FBNV

 

Trong loạt ảnh này, Lệ Quyên trang điểm kỹ càng khác hẳn với ảnh cùng thời điểm được "nữ hoàng phòng trà" chia sẻ trên trang cá nhân. Nếu như bạn gái đăng ảnh mộc mạc hoàn toàn, không chút son phấn thì Lâm Bảo Châu lại làm ngược lại. Điều này khiến nhiều người đùa vui rằng bạn trai đã xô đổ nỗ lực sống thật của Lệ Quyên.

Song song với Lâm Bảo Châu, Lệ Quyên cũng tự gửi lời chúc đến bản thân trong ngày bước sang tuổi mới: "Hôm nay ngày của em mà, hãy rủ bỏ hết gánh nặng của một ngôi sao đi... Cứ là em như em xưa nay vẫn vậy. Là em, chỉ là chính em,cốt lõi dung dị trong sự mộc mạc này đi. Không make up! Dám không? Dám chứ! Tự hào không? Tự hào chứ! Phụ nữ Châu Á, mắt hí, mặt xương, đen huyền... Em đón tuổi mới nhẹ tênh như thế, em nhỉ?".

Lâm Bảo Châu làm một hành động công khai, 'đánh dấu chủ quyền' với Lệ Quyên trong ngày sinh nhật - Ảnh 7Lâm Bảo Châu làm một hành động công khai, 'đánh dấu chủ quyền' với Lệ Quyên trong ngày sinh nhật - Ảnh 8

Lâm Bảo Châu làm một hành động công khai, 'đánh dấu chủ quyền' với Lệ Quyên trong ngày sinh nhật - Ảnh 9
Lệ Quyên cũng tự gửi lời chúc đến bản thân trong ngày bước sang tuổi mới - Ảnh: Internet

Vượt qua nhiều ý kiến trái chiều, Lâm Bảo Châu và Lệ Quyên đã có khoảng 3 năm mặn nồng. Không chỉ thoải mái thể hiện tình cảm, nam người mẫu luôn “tháp tùng” Lệ Quyên trong nhiều sự kiện trong nước lẫn quốc tế. Cặp đôi cũng dành nhiều thời gian để đi du lịch cùng nhau.

Lâm Bảo Châu làm một hành động công khai, 'đánh dấu chủ quyền' với Lệ Quyên trong ngày sinh nhật - Ảnh 10

Lâm Bảo Châu làm một hành động công khai, 'đánh dấu chủ quyền' với Lệ Quyên trong ngày sinh nhật - Ảnh 11
Vượt qua nhiều ý kiến trái chiều, Lâm Bảo Châu và Lệ Quyên đã có khoảng 3 năm mặn nồng - Ảnh: Internet

Chia sẻ trước truyền thông về việc hẹn hò với Lâm Bảo Châu, nữ ca sĩ cho biết: “Phụ nữ khi chọn người đàn ông sẽ quên hết những giới hạn miễn người ta đủ tuổi vị thành niên là được. Từ 18 tuổi trở lên, chúng ta có quyền lựa chọn nếuchúng ta thấy phù hợp với nhau".

 

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