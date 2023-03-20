Lệ Quyên khoe khoảnh khắc e ấp bên 'tình trẻ' Lâm Bảo Châu giữa ồn ào bị chuyên gia trang điểm quốc tế chê 'con người tính xấu'

Bỏ mặc những ồn ào khi bị chuyên gia trang điểm Hung Vanngo chê 'con người tính xấu', Lệ Quyên tung ảnh e ấp đầy tình cảm bên 'tình trẻ' Lâm Bảo Châu.

Vừa qua, mạng xã hội xôn xao trước sự việc chuyên gia trang điểm nổi tiếng đến từ Mỹ - Hung Vanngo để lại bình luận ‘chê’ ca sĩ Lệ Quyên trong 1 bài đăng của chuyên gia trang điểm Quân Nguyễn. Cụ thể, makeup Quân Nguyễn đăng hình ảnh mới của Lệ Quyên cùng layout makeup khác lạ. Chuyện không có gì để nói nếu chuyên gia trang điểm này đã để lại comment gọi thẳng mặt Lệ Quyên: "Con người tính xấu như vậy, không có make up nào che nổi đâu em ơi". Chuyên gia trang điểm nổi tiếng đến từ Mỹ - Hung Vanngo để lại bình luận ‘chê’ ca sĩ Lệ Quyên 'con người tính xấu' - Ảnh: Internet Trước những ồn ào vẫn chưa hạ nhiệt, mới đây, trên trang cá nhân, Lệ Quyên đã tung ảnh e ấp bên Lâm Bảo Châu. Nữ ca sĩ dựa vào vai của bạn trai kém tuổi một cách bình yên.

Lệ Quyên tung ảnh e ấp bên Lâm Bảo Châu - Ảnh: Internet Khoảnh khắc này nhanh chóng gây chú ý khiến cư dân mạng không khỏi bất ngờ vì đây cũng là lần hiếm hoi Lệ Quyên tung ảnh chốn riêng tư với Lâm Bảo Châu. Có thể thấy, động thái này của Lệ Quyên cho thấy nữ ca sĩ không quan tâm đến những ồn ào đang bủa vây. Trước đó, khi sự việc nổ ra, Lệ Quyên cũng bày tỏ quan điểm với truyền thông : "Tôi không quan tâm. Kệ họ đi. Tôi có biết người đó là ai đâu". Ngoài ra, cô cũng từ chối bình luận về những đồn đoán từ cư dân mạng.

Động thái này của Lệ Quyên cho thấy nữ ca sĩ không quan tâm đến những ồn ào đang bủa vây - Ảnh: Internet Về phần Lâm Bảo Châu cũng có động thái mới trước sự việc của người yêu. Anh chàng khoe video mới về chuyến du lịch của mình và Lệ Quyên ở Mỹ mà không đả động gì đến ồn ào mà người yêu đang gặp phải. Lâm Bảo Châu khoe video mới về chuyến du lịch của mình và Lệ Quyên ở Mỹ mà không đả động gì đến ồn ào mà người yêu đang gặp phải - Ảnh: Internet Sau khi công khai mối quan hệ với Lệ Quyên, Lâm Bảo Châu không tham gia nhiều hoạt động giải trí nữa mà dành thời gian đồng hành cùng nữ ca sĩ trong mọi hoạt động - Ảnh: Internet Sau khi công khai mối quan hệ với Lệ Quyên, Lâm Bảo Châu không tham gia nhiều hoạt động giải trí nữa mà dành thời gian đồng hành cùng nữ ca sĩ trong mọi hoạt động. Thời gian gần đây anh chàng lấn sân sang lĩnh vực YouTube, thường xuyên làm video và chia sẻ về những chuyến đi của cả hai.

Lệ Quyên lên tiếng đáp trả khi bị chuyên gia trang điểm quốc tế gọi thẳng mặt là 'con người tính xấu' Trước sự việc khi bị một chuyên gia trang điểm quốc tế để lại bình luận chê 'con người tính xấu', ca sĩ Lệ Quyên đã chính thức lên tiếng.

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