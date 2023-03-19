Biến căng: Lệ Quyên bất ngờ bị chuyên gia trang điểm quốc tế công khai gọi thẳng mặt 'con người tính xấu'

Hậu trường 19/03/2023 09:38

Bình luận của chuyên gia trang điểm nổi tiếng về 'con người thật' của Lệ Quyên đã gây xôn xao mạng xã hội.

Mới đây, trên trang cá nhân, makeup nổi tiếng Quân Nguyễn đăng hình ảnh mới của Lệ Quyên cùng layout makeup khác lạ. Chuyện không có gì để nói nếu chuyên gia trang điểm nổi tiếng đến từ Mỹ - Hung Vanngo để lại comment gọi thẳng mặt Lệ Quyên: "Con người tính xấu như vậy, không có make up nào che nổi đâu em ơi".

Biến căng: Lệ Quyên bất ngờ bị chuyên gia trang điểm quốc tế công khai gọi thẳng mặt 'con người tính xấu' - Ảnh 1

Biến căng: Lệ Quyên bất ngờ bị chuyên gia trang điểm quốc tế công khai gọi thẳng mặt 'con người tính xấu' - Ảnh 2
Chuyên gia trang điểm nổi tiếng đến từ Mỹ - Hung Vanngo để lại comment gọi thẳng mặt Lệ Quyên 'xấu tính' dưới bài viết của make up Quân Nguyễn - Ảnh: Internet

Bình luận của chuyên gia trang điểm nổi tiếng Hung Vanngo hiện đã bị xóa sau đó. Tuy nhiên, anh không ngại chụp ảnh lại và đăng trên trang cá nhân của mình.

Không dừng lại đó, Hung Vanngo còn giới thiệu về mình: "Hung Vanngo là một chuyên gia trang điểm người Việt tại New York, chuyên makeup cho các ngôi sao hạng A tại Hollywood như: Selena Gomez, Miranda Kerr, Jennifer Lopez,..".

Biến căng: Lệ Quyên bất ngờ bị chuyên gia trang điểm quốc tế công khai gọi thẳng mặt 'con người tính xấu' - Ảnh 3
Hung Vanngo là một chuyên gia trang điểm người Việt tại New York, chuyên makeup cho các ngôi sao hạng A tại Hollywood - Ảnh: Internet

Hiện tại, Hung Vanngo cũng đã giới hạn bình luận bài đăng của mình. Những động thái khó hiểu từ phía chuyên gia trang điểm nổi tiếng Hung Vanngo khiến mọi người cảm thấy khá tò mò và không rõ vì lý do gì nửa đêm lại xảy ra những ồn ào như vậy.

Biến căng: Lệ Quyên bất ngờ bị chuyên gia trang điểm quốc tế công khai gọi thẳng mặt 'con người tính xấu' - Ảnh 4
Hung Vanngo cũng là 1 người anh em cực kỳ thân thiết với Hồ Ngọc Hà - Ảnh: Internet

Được biết, Hung Vanngo cũng là 1 người anh em cực kỳ thân thiết với Hồ Ngọc Hà. Được biết, cả hai đã có mối quan hệ thân thiết từ lâu và mỗi khi có dịp sang Mỹ thì Hồ Ngọc Hà đều ghé thăm đàn anh.

Biến căng: Lệ Quyên bất ngờ bị chuyên gia trang điểm quốc tế công khai gọi thẳng mặt 'con người tính xấu' - Ảnh 5
Nhiều người cũng gọi tên Hồ Ngọc Hà trong vụ này - Ảnh: Internet

Chính vì thế, nhiều người đã nhắc lại những tin đồn liên quan tới mối quan hệ "cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt" của Hồ Ngọc Hà và Lệ Quyên đã là chất xúc tác cho những ồn ào ở thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, tất cả chỉ đang là suy đoán của cư dân mạng mà thôi còn người trong cuộc hiện tại vẫn im lặng.

Hồ Ngọc Hà cố tình làm điều này giữa lúc Lệ Quyên và nhiều nghệ sĩ khác bị tố vi phạm bản quyền nhạc?

Hồ Ngọc Hà cố tình làm điều này giữa lúc Lệ Quyên và nhiều nghệ sĩ khác bị tố vi phạm bản quyền nhạc?

Gần đây, có rất nhiều nghệ sĩ khác cũng từng cover lại “Ai chung tình được mãi” và bị tố vi phạm bản quyền nhạc. Giữa ồn ào trên, Hồ Ngọc Hà đã có một động thái đáng ngờ.

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Từ khóa:   Lệ Quyên Hung Vanngo vbiz

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