Lộ 'hint' đã về chung 'một nhà' với Lâm Bảo Châu, Lệ Quyên bị 'tình trẻ' Lâm Bảo Châu 'bơ' đẹp?

Hậu trường 20/05/2022 06:57

Trong một đoạn clip đăng tải, Lệ Quyên vô tình để lộ đang sống chung một nhà với Lâm Bảo Châu. Tuy nhiên, thái độ của 'tình trẻ' mới là điều gây chú ý của cộng đồng mạng.

Mới đây, Lệ Quyên chia sẻ khoảnh khắc tạo dáng trước gương kèm lời nhắn rằng: “Đi ăn ta cứ ăn mặc hở eo để biết cách kiểm soát. Một người không ăn kiêng cho hay”.

Lộ 'hint' đã về chung 'một nhà' với Lâm Bảo Châu, Lệ Quyên bị 'tình trẻ' Lâm Bảo Châu 'bơ' đẹp? - Ảnh 1
Lệ Quyên khoe vòng eo con kiến khiến dân tình mê mẩn - Ảnh: Chụp màn hình

 

Trên bài viết cho thấy, Lệ Quyên lựa chọn set đồ hết sức năng động, trẻ trung với áo ba lỗ trắng khoét sâu trước ngực khoe trọn vòng 1 đầy đặn, vòng eo con kiến không chút mỡ thừa cùng chân váy cam bó sát tôn lên đôi chân dài thẳng tắp, thon gọn. Có thể thấy, dù đã bước sang tuổi 41 nhưng cô nàng vẫn giữ được diện mạo xinh đẹp, trẻ trung cùng vóc dáng chuẩn từng centimet. Điều mà biết bao chị em phụ nữ mong ước có được.

Bên cạnh đó, khán giả còn đổ dồn sự chú ý vào sự xuất hiện của Lâm Bảo Châu tại biệt thự. Qua clip đăng tải, nam người mẫu đi từ trên tầng xuống với phong thái hết sức thoải mái, vui vẻ. Không chỉ thế, khi nhìn thấy Lệ Quyên đang quay clip trước gương, Lâm Bảo Lâm Châu tỏ ra phớt lờ và đi thẳng đến chỗ bé Bo đang ngồi. Với hành động này, khán giả cho rằng do cả hai sống cùng nhà đã lâu nên dường như anh quá quen với việc bạn gái thích chụp ảnh, quay clip.

Lộ 'hint' đã về chung 'một nhà' với Lâm Bảo Châu, Lệ Quyên bị 'tình trẻ' Lâm Bảo Châu 'bơ' đẹp? - Ảnh 2
Lộ khoảnh khắc tình trẻ của Lệ Quyên đi lướt qua - Ảnh: Chụp màn hình

 

Được biết, Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu đang là cặp chị em được quan tâm nhất nhì showbiz Việt. Dù chưa một lần thừa nhận chuyện tình cảm nhưng qua hàng loạt bằng chứng khẳng định mối quan hệ trên mức đồng nghiệp của cả hai đã đủ làm khán giả không thể ngồi yên.

Lộ 'hint' đã về chung 'một nhà' với Lâm Bảo Châu, Lệ Quyên bị 'tình trẻ' Lâm Bảo Châu 'bơ' đẹp? - Ảnh 3
Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu - Ảnh: Internet

Cộng đồng mạng tiếp tục hóng chờ lễ cưới của Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu vào một ngày không xa.

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