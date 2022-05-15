Giữa ồn ào của Đông Nhi, Lệ Quyên chia sẻ đầy sâu cay, khẳng định một điều về người hâm mộ mà ai cũng phải gật gù đồng ý

Hậu trường 15/05/2022 11:13

Nữ ca sĩ Lệ Quyên đã có một chia sẻ đầy ẩn ý về mối quan hệ giữa nghệ sĩ và công chúng khi mà ồn ào của Đông Nhi với cộng đồng người hâm mộ của mình đang trong thời điểm nóng nhất.

Thời gian qua, ồn ào mâu thuẫn của Đông Nhi và người hâm mộ của mình là chủ đề nóng nhất và được bàn tán xôn xao trên mạng xã hội khi nữ ca sĩ chọn bênh vực ê-kíp của mình mà quay lưng với nhiều fan lâu năm. Chính thái độ này của Đông Nhi đã khiến bản thân nhận lại nhiều chỉ trích gay gắt từ dư luận, nhiều khán giả còn kêu gọi tẩy chay cô vì đã không tôn trọng fan của mình.

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Ồn ào mâu thuẫn của Đông Nhi và người hâm mộ của mình là chủ đề nóng nhất và được bàn tán xôn xao trên mạng xã hội - Ảnh: Internet

Giữa lúc sự việc vẫn chưa có cái kết ổn thỏa, cư dân mạng đã phát hiện rằng bài đăng hôm 12/5 của Lệ Quyên có nội dung khá ẩn ý về vấn đề nghệ sĩ và công chúng kèm theo các bức ảnh trong đêm diễn của cô.

“Không có sức mạnh nào có thể biến bạn trở thành ngôi sao, được công chúng yêu mến lâu dài khi bạn không có tài năng. Cũng chẳng có thế lực nào có thể làm ảnh hưởng đến sự rực sáng của bạn. Bởi người nghệ sĩ là thế, mọi thứ được thể hiện rõ ràng như ánh sáng mặt trời, vằng vặc như mặt trăng, ai cũng thấy, cũng nghe, cũng cảm nhận tất cả." - Lệ Quyên viết.

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Bài đăng của Lệ Quyên trên trang cá nhân - Ảnh: Chụp màn hình
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Nữ ca sĩ gửi lời cảm ơn đến khán giả vì đã yêu quý cô - Ảnh: Chụp màn hình

Ngoài ra, dưới phần bình luận của bài đăng này, Lệ Quyên đã gửi lời cảm ơn đến cho khán giả, cô lần nữa khẳng định nghĩa vụ của mình là phải luôn xứng đáng với tình cảm của khán giả. Cô viết: “Cảm ơn mọi người, nghĩa vụ của Quyên là luôn xứng đáng với sự trân trọng và yêu thương của khán giả”.

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Đông Nhi rơi nước mắt trong một sự kiện mới đây sau loạt ồn ào với người hâm mộ - Ảnh: Internet

Về phía Đông Nhi, sau khi nhận thấy phản ứng dữ dội từ phía công chúng, cô và ông xã đã cùng nhau lên tiếng xin lỗi hứa sẽ cẩn trọng hơn trong các phát ngôn ở tương lai. Vụ việc của nữ ca sĩ khiến nhiều người liên tưởng đến ồn ào quan điểm "khán giả nuôi nghệ sĩ" từng khiến công chúng tranh cãi dữ dội ở thời điểm khoảng 1 năm về trước, lúc bấy giờ nhiều người nổi tiếng cũng đã bị fan quay lưng vì quan điểm đi ngược lại dư luận của mình.

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Từ khóa:   Đông Nhi FC Đông Nhi Lệ Quyên

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