FC Đông Nhi đồng loạt bỏ về trong show diễn có mặt Đông Nhi, thực hư ra sao?

Hậu trường 15/05/2022 10:15

Dân mạng truyền tay nhau hình ảnh khu vực khán giả khi Đông Nhi biểu diễn. Một số người tham gia vào sự kiện cho biết rất nhiều khán giả đã rời khỏi chỗ ngồi của mình khi Đông Nhi lên sân khấu, bằng chứng là có rất nhiều ghế bị trống.

Sự việc ồn ào nhất những ngày qua trên mạng xã hội xung quanh lùm xùm giữa ca sĩ Đông Nhi, ekip của Đông Nhi và cộng đồng fan. Nguồn cơn bắt đầu từ việc N.M.H - một fan lâu năm của Đông Nhi lên tiếng anh bị 6th Sense Entertainment tước quyền truy cập kênh FC Đông Nhi - kênh truyền thông với những sản phẩm tốt mà anh đã dày công xây dựng và gắn bó. Để giải quyết khủng hoảng, Đông Nhi và Ông Cao Thắng cùng lên tiếng xin lỗi nhưng vẫn không ‘nguội’ bớt sự tranh cãi từ cộng đồng mạng.

FC Đông Nhi đồng loạt bỏ về trong show diễn có mặt Đông Nhi, thực hư ra sao? - Ảnh 1
Đông Nhi và Ông Cao Thắng xin lỗi FC - Ảnh: Internet

 

Mới đây, tối 14/5, Đông Nhi trở thành tâm điểm khi xuất hiện trong một show diễn tại TP.HCM. Dân mạng truyền tay nhau hình ảnh khu vực khán giả khi Đông Nhi biểu diễn. Một số người tham gia vào sự kiện cho biết rất nhiều khán giả đã rời khỏi chỗ ngồi của mình khi Đông Nhi lên sân khấu, bằng chứng là có rất nhiều ghế bị trống.

FC Đông Nhi đồng loạt bỏ về trong show diễn có mặt Đông Nhi, thực hư ra sao? - Ảnh 2
Xuất hiện nhiều ghế trống trong buổi biểu diễn của Đông Nhi - Ảnh: Internet

 

Thế nhưng, nhiều cư dân mạng lý giải rằng việc FC của nữ ca sĩ nhanh chóng rời đi giữa buổi diễn là để di chuyển ra ngoài đợi được gặp gỡ thần tượng. Quả thực, trên MXH có rất nhiều hình ảnh Đông Nhi giao lưu cùng fan ngoài hậu trường sau đêm diễn.

FC Đông Nhi đồng loạt bỏ về trong show diễn có mặt Đông Nhi, thực hư ra sao? - Ảnh 3
Đông Nhi giao lưu cùng fan ngoài hậu trường - Ảnh: Internet

 

Dù vậy, cho đến hiện tại vẫn chưa có thông tin chính xác cho tin đồn này. Cộng đồng mạng tiếp tục hóng diễn biến drama để biết thực hư ra sao.

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Từ khóa:   đông nhi FC Đông Nhi vbiz

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