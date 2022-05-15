'Gà cưng' Song Luân 'nghiêm túc' lên tiếng bênh vực đàn chị Đông Nhi, ai ngờ CĐM 'ùa vào' bắt bẻ lỗi chính tả 'Đọc chấm phẩy lung tung nhìn bực con mắt'

Drama "đấu tố" giữa một bộ phận người hâm mộ ca sĩ Đông Nhi và ê-kíp của cô đang nhận về nhiều sự quan tâm từ netizen. Sau bài viết "chất vấn" fan vào ngày 12/5, nữ ca sĩ chỉ sau hai ngày đã đăng tải một tâm thư xin lỗi tới người hâm mộ. Tuy nhiên dư luận và khán giả vẫn đang không ngừng bức xúc trước hành động của cô.

Mới đây, Song Luân đã lên tiếng bênh vực cặp đôi đình đám trên trang cá nhân. Nam diễn viên chính là một trong những "gà cưng" thuộc dưới trướng quản lý của công ty do Ông Cao Thắng và Đông Nhi sáng lập. Cụ thể, nam diễn viên tâm sự về ồn ào của đàn chị.

Cuối cùng nam diễn viên Hậu duệ mặt trời khẳng định mọi việc sẽ được chữa lành bởi thời gian: "Bản chất của một con người sẽ luôn được trả lời bằng cả một quá trình. Và chúng ta hãy sống tích cực lên, hãy cho thời gian được phép chữa lành vết thương của tất cả chúng ta. Time heals almost eveything. Give Time, time. Whatever doesn’t kill you really does make you more mature (tạm dịch là thời gian sẽ chữa lành mọi thứ, hãy dành ra thời gian. Bất cứ điều gì không giết chết bạn, thực sự khiến bạn trưởng thành hơn).

Song Luân - Ảnh: Internet

Cư dân mạng để lại bình luận đều cho rằng nam diễn viên vô tình đã khiến ồn ào của Đông Nhi trở nên căng thẳng hơn. Ngoài ra một số người đã than vãn vì Song Luân viết sai chính tả, đặt dấu chấm phẩy không phù hợp khiến người đọc cảm thấy khó hiểu.

CĐM đáp trả bài đăng của Song Luân - Ảnh: Chụp màn hình

Hiện, CĐM tiếp tục hóng diễn biến tiếp theo giữa lùm xùm 'Đông Nhi và FC'.