'Gà cưng' Song Luân 'nghiêm túc' lên tiếng bênh vực đàn chị Đông Nhi, ai ngờ CĐM 'ùa vào' bắt bẻ lỗi chính tả 'Đọc chấm phẩy lung tung nhìn bực con mắt'

Hậu trường 15/05/2022 08:13

Trước ồn ào của Đông Nhi, 'gà cưng' Song Luân đăng đàn bênh vực đàn chị nhưng netizen phản ứng khá gây gắt.

Drama "đấu tố" giữa một bộ phận người hâm mộ ca sĩ Đông Nhi và ê-kíp của cô đang nhận về nhiều sự quan tâm từ netizen. Sau bài viết "chất vấn" fan vào ngày 12/5, nữ ca sĩ chỉ sau hai ngày đã đăng tải một tâm thư xin lỗi tới người hâm mộ. Tuy nhiên dư luận và khán giả vẫn đang không ngừng bức xúc trước hành động của cô.

'Gà cưng' Song Luân 'nghiêm túc' lên tiếng bênh vực đàn chị Đông Nhi, ai ngờ CĐM 'ùa vào' bắt bẻ lỗi chính tả 'Đọc chấm phẩy lung tung nhìn bực con mắt' - Ảnh 1
Đông Nhi và Fan hâm mộ - Ảnh: Internet

 

Mới đây, Song Luân đã lên tiếng bênh vực cặp đôi đình đám trên trang cá nhân. Nam diễn viên chính là một trong những "gà cưng" thuộc dưới trướng quản lý của công ty do Ông Cao Thắng và Đông Nhi sáng lập. Cụ thể, nam diễn viên tâm sự về ồn ào của đàn chị.

'Gà cưng' Song Luân 'nghiêm túc' lên tiếng bênh vực đàn chị Đông Nhi, ai ngờ CĐM 'ùa vào' bắt bẻ lỗi chính tả 'Đọc chấm phẩy lung tung nhìn bực con mắt' - Ảnh 2
Song Luân lên tiếng bênh vực đàn chị - Ảnh: FBNV

 

Cuối cùng nam diễn viên Hậu duệ mặt trời khẳng định mọi việc sẽ được chữa lành bởi thời gian: "Bản chất của một con người sẽ luôn được trả lời bằng cả một quá trình. Và chúng ta hãy sống tích cực lên, hãy cho thời gian được phép chữa lành vết thương của tất cả chúng ta. Time heals almost eveything. Give Time, time. Whatever doesn’t kill you really does make you more mature (tạm dịch là thời gian sẽ chữa lành mọi thứ, hãy dành ra thời gian. Bất cứ điều gì không giết chết bạn, thực sự khiến bạn trưởng thành hơn).

'Gà cưng' Song Luân 'nghiêm túc' lên tiếng bênh vực đàn chị Đông Nhi, ai ngờ CĐM 'ùa vào' bắt bẻ lỗi chính tả 'Đọc chấm phẩy lung tung nhìn bực con mắt' - Ảnh 3
Song Luân - Ảnh: Internet

 

Cư dân mạng để lại bình luận đều cho rằng nam diễn viên vô tình đã khiến ồn ào của Đông Nhi trở nên căng thẳng hơn. Ngoài ra một số người đã than vãn vì Song Luân viết sai chính tả, đặt dấu chấm phẩy không phù hợp khiến người đọc cảm thấy khó hiểu.

'Gà cưng' Song Luân 'nghiêm túc' lên tiếng bênh vực đàn chị Đông Nhi, ai ngờ CĐM 'ùa vào' bắt bẻ lỗi chính tả 'Đọc chấm phẩy lung tung nhìn bực con mắt' - Ảnh 4
CĐM đáp trả bài đăng của Song Luân -  Ảnh: Chụp màn hình

 Hiện, CĐM tiếp tục hóng diễn biến tiếp theo giữa lùm xùm 'Đông Nhi và FC'.

 

Choáng váng trước bệnh án dài như 'sớ Táo Quân' của diễn viên Song Luân, nhìn cơ thể vạm vỡ thế mà lại ủ quá nhiều bệnh!

Choáng váng trước bệnh án dài như 'sớ Táo Quân' của diễn viên Song Luân, nhìn cơ thể vạm vỡ thế mà lại ủ quá nhiều bệnh!

Người ta khoe tiền, khoe của, khoe xe,... trên trang cá nhân còn Song Luân thì khoe...bệnh "sơ sơ".

Xem thêm
Từ khóa:   song luân FC Đông Nhi vbiz

TIN MỚI NHẤT

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Sao quốc tế 34 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi đi theo tọa độ định vị điện thoại của chồng

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi đi theo tọa độ định vị điện thoại của chồng

Tâm sự gia đình 34 phút trước
Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 49 phút trước
Chỉ sau tiếng nổ lớn rồi gây ra hỏa hoạn, 5 người tử vong, 10 người bị thương nặng

Chỉ sau tiếng nổ lớn rồi gây ra hỏa hoạn, 5 người tử vong, 10 người bị thương nặng

Video 1 giờ 4 phút trước
Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Sao quốc tế 1 giờ 6 phút trước
Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Sao quốc tế 1 giờ 9 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước
Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Sao quốc tế 1 giờ 13 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp làm 1 được 10, giàu có khó ai sánh bằng, tiền rủng rỉnh túi, Lộc Lá đầy tay, tương lai tươi sáng

Qua đêm nay, 3 con giáp làm 1 được 10, giàu có khó ai sánh bằng, tiền rủng rỉnh túi, Lộc Lá đầy tay, tương lai tươi sáng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
Lý do khiến người mẹ tái hôn trào nước mắt ngay khi vừa bước chân về nhà

Lý do khiến người mẹ tái hôn trào nước mắt ngay khi vừa bước chân về nhà

Tâm sự gia đình 1 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?