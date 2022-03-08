Choáng váng trước bệnh án dài như 'sớ Táo Quân' của diễn viên Song Luân, nhìn cơ thể vạm vỡ thế mà lại ủ quá nhiều bệnh!

Hậu trường 08/03/2022 09:07

Người ta khoe tiền, khoe của, khoe xe,... trên trang cá nhân còn Song Luân thì khoe...bệnh "sơ sơ".

Song Luân là một trong những nam thần được yêu thích nhất nhì showbiz Việt vì gương mặt điển trai và nụ cười ấm áp. Bén duyên với nghệ thuật qua vai trò ca sĩ nhưng anh lại dấu ấn trong lòng khán giả khi lấn sân sang lĩnh vực diễn viên, người mẫu,...

Choáng váng trước bệnh án dài như 'sớ Táo Quân' của diễn viên Song Luân, nhìn cơ thể vạm vỡ thế mà lại ủ quá nhiều bệnh! - Ảnh 1
Diễn viên Song Luân gây ấn tượng bởi gương mặt điển trai - Ảnh: Internet

Mới đây, trên trang Instagram cá nhân, Song Luân khiến người hâm mộ không khỏi bất ngờ và lo lắng khi anh đăng tải hình chụp đơn thuốc khám sức khỏe của bản thân tại một bệnh viện. Đáng nói, trong đơn thuốc, nam ca sĩ được bác sĩ kê ra cả "một rổ" bệnh: Viêm phế quản phổi, không đặc hiệu (J18.0); Viêm họng mãn tính (J31.2); Rối loạn chuyển hóa lipoprotein và tình trạng tăng lipid máu khác (E78); Tăng mức men tranzaminase và men acid lactic dehydrogenase (LDH) (R74.0); Bệnh trào ngược dạ dày - thực quản (K21); Chóng mặt kịch phát lành tính (H81.1); Cơn thiếu máu não cục bộ thoáng qua và hội chứng liên quan (G45).

Choáng váng trước bệnh án dài như 'sớ Táo Quân' của diễn viên Song Luân, nhìn cơ thể vạm vỡ thế mà lại ủ quá nhiều bệnh! - Ảnh 2
Song Luân được bac sĩ kê bệnh dài như 'sớ' - Ảnh: Chụp màn hình

Thoạt nhìn một người đàn ông vóc dáng cao to, vạm vỡ, khỏe mạnh như Song Luân thì ít ai nghĩ cơ thể lại ủ nhiều bệnh đến thế. Trước mớ bệnh "dài như sớ Táo Quân" này, Song Luân không hề tỏ ra bi quan mà ngược lại anh còn bông đùa rằng: "Bác sĩ chuẩn đoán sơ sơ vậy thôi à".

Ngay sau khi chia sẻ bài đăng, người hâm mộ cũng dành nhiều lời thăm hỏi và động viên đến Song Luân. Hy vọng anh chàng sớm hồi phục sức khỏe.

 

Từ khóa:   bệnh án của Song Luân Song Luân diễn viên Song Luân

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