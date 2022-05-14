Sau màn viết tâm thư xin lỗi, Đông Nhi đã xuất hiện nơi đông người với biểu cảm khuôn mặt gây khó hiểu

Không quan tâm tới ồn ào vẫn chưa tạm lắng, Đông Nhi đã lộ diện trong một sự kiện mới đây ở Thành phố Hồ Chí Minh.

Có thể nói trong khoảng thời gian gần đây, câu chuyện Đông Nhi lên tiếng chất vấn người hâm mộ đã trở thành một chủ đề nóng trên khắp các diễn đàn lớn nhỏ gây không ít ồn ào và sự chú ý từ nhiều phía. Tuy nhiên, mới chỉ sau 2 ngày xảy ra vụ việc, nhận thấy rõ sự phẫn nộ, bức xúc của công chúng và khán giả yêu mến nữ ca sĩ đang lên đến đỉnh điểm, cô đã nhanh chóng lên tiếng thừa nhận sai lầm và gửi lời xin lỗi vào 3h sáng ngày 14/5. Đông Nhi xuất hiện tại sự kiện với biểu cảm căng thẳng và không thoải mái. - Ảnh: Internet Theo đó, vào tối cùng ngày, Đông Nhi đã có màn lộ diện công khai nơi đông người khi mọi lùm xùm, ồn ào với người hâm mộ vẫn chưa lắng xuống. Có thể thấy động thái này của nữ ca sĩ dường như không quá để tâm, không chú ý đến sự việc gây ồn ào cách đây vài ngày trước.

Một số khán giả có mặt tại nơi Đông Nhi xuất hiện cho biết biểu cảm của cô khá "quạu" và kém tự nhiên. - Ảnh: Internet Trong tâm thư xin lỗi người hâm mộ, Đông Nhi đã tự kiểm điểm lại bản thân mình: "Nhi khẳng định là Nhi chưa bao giờ và cũng không bao giờ quay lưng với fan của mình. Nhận được sự yêu thương của khán giả là một hạnh phúc lớn của người nghệ sĩ. Và Nhi là người may mắn có được điều đó với một FC yêu mình vô điều kiện, đồng hành cùng Nhi từ những ngày Nhi chỉ là một ca sĩ tuổi teen. Không bao giờ Nhi quên và Nhi mãi biết ơn về điều đó. Là Nhi sai vì Nhi chính là nguồn cơn của mọi việc. Là Nhi chưa đủ giỏi để khiến các fan hài lòng, là ekip của Nhi chưa đủ tốt để có thể làm mọi thứ như các bạn mong đợi".

Tuy nhiên khi giao lưu với những người cùng tham gia sự kiện Đông Nhi ngay lập tức trở nên tươi tắn và thân thiện. - Ảnh: Internet Bên dưới phần bình luận, phần lớn khán giả và người hâm mộ không những không nguôi ngoai, hạ cơn giận mà còn trở nên khá bức xúc trước thái độ của Đông Nhi cũng như có phần nhắc nhở nữ ca sĩ nên thận trọng trong cách cư xử: "Mai mốt khi bình tĩnh thì hẵng viết dòng trạng thái chị nhé!", "Chị lọc lại cái ekip của chị đi rồi em sẽ chơi lại với chị ", "Chị quay xe chóng mặt, giọng điệu đanh thép hôm nọ đâu rồi"... Vào thời điểm hiện tại, bài viết xin lỗi của Đông Nhi được cư dân mạng vẫn không ngừng bình luận và bày tỏ những luồng ý kiến khác nhau.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sau-man-viet-tam-thu-xin-loi-dong-nhi-da-xuat-hien-noi-dong-nguoi-voi-bieu-cam-khuon-mat-gay-kho-hieu-468730.html