Lệ Quyên bất ngờ chia sẻ một điều quan trọng với bản thân trên cả tình yêu và sự nghiệp

Trên trang cá nhân Lệ Quyên bất ngờ đăng tải dòng trạng thái cho biết với cô điều quan trọng nhất không phải là tình yêu mà là điều này.

Mới đây, trên trang cá nhân Lệ Quyên bất ngờ đăng tải dòng trạng thái cho biết với cô điều quan trọng nhất không phải là tình yêu mà là sự tôn trọng. Cụ thể, Lệ Quyên viết: “Với mình, điều quan trọng nhất chính là sự tôn trọng. Nó đứng trước cả tình yêu!”.

Lệ Quyên cho rằng sự tôn trọng đứng trước cả tình yêu - Ảnh: FBNV

Ngay sau khi chia sẻ dòng trạng thái này, rất nhiều khán giả đã bày tỏ sự đồng tình. Ngoài ra, nhiều người dành lời khen cho nhan sắc và vóc dáng của Lệ Quyên ở tuổi U40. Có thể thấy, dù mặc gợi cảm hay kín đáo giọng ca ‘Nếu em được lựa chọn’ vẫn ghi điểm trong mắt người hâm mộ. Thậm chí có người còn nhận xét khi nữ ca sĩ mặc “kín cổng cao tường” thế này lại nền nã và đúng với độ tuổi của cô hơn.

Nhiều người dành lời khen cho nhan sắc và vóc dáng của Lệ Quyên ở tuổi U40 - Ảnh: Internet

Được biết, Lệ Quyên - Lâm Bảo Châu vướng tin đồn tình cảm từ tháng 8/2020. Sau thời gian giữ kín chuyện tình, cả hai đã công khai mối quan hệ. Dù vấp phải nhiều bình luận thiếu tích cực liên quan tới sự nghiệp chênh lệch, khoảng cách tuổi tác lên tới con số 12..., song họ vượt qua tất cả.

Lệ Quyên - Lâm Bảo Châu công khai tình cảm sau khoảng thời gian giấu kín - Ảnh: Internet

Lệ Quyên thường xuyên ra mặt bảo vệ người tình trước mỗi sự công kích. Trong khi đó, Lâm Bảo Châu chỉ giữ im lặng. Gần đây, cả hai liên tục lộ bằng chứng sống chung nhà, là biệt thự mới của Lệ Quyên. Dịp Valentine vừa qua, nữ ca sĩ còn để lộ chuyện đã gọi Lâm Bảo Châu là "chồng".

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