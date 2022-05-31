Lệ Quyên bất ngờ chia sẻ một điều quan trọng với bản thân trên cả tình yêu và sự nghiệp

Hậu trường 31/05/2022 07:41

Trên trang cá nhân Lệ Quyên bất ngờ đăng tải dòng trạng thái cho biết với cô điều quan trọng nhất không phải là tình yêu mà là điều này.

Mới đây, trên trang cá nhân Lệ Quyên bất ngờ đăng tải dòng trạng thái cho biết với cô điều quan trọng nhất không phải là tình yêu mà là sự tôn trọng. Cụ thể, Lệ Quyên viết: “Với mình, điều quan trọng nhất chính là sự tôn trọng. Nó đứng trước cả tình yêu!”.

Lệ Quyên bất ngờ chia sẻ một điều quan trọng với bản thân trên cả tình yêu và sự nghiệp - Ảnh 1
Lệ Quyên cho rằng sự tôn trọng đứng trước cả tình yêu - Ảnh: FBNV

 

Ngay sau khi chia sẻ dòng trạng thái này, rất nhiều khán giả đã bày tỏ sự đồng tình. Ngoài ra, nhiều người dành lời khen cho nhan sắc và vóc dáng của Lệ Quyên ở tuổi U40. Có thể thấy, dù mặc gợi cảm hay kín đáo giọng ca ‘Nếu em được lựa chọn’ vẫn ghi điểm trong mắt người hâm mộ. Thậm chí có người còn nhận xét khi nữ ca sĩ mặc “kín cổng cao tường” thế này lại nền nã và đúng với độ tuổi của cô hơn.

Lệ Quyên bất ngờ chia sẻ một điều quan trọng với bản thân trên cả tình yêu và sự nghiệp - Ảnh 2
Nhiều người dành lời khen cho nhan sắc và vóc dáng của Lệ Quyên ở tuổi U40 - Ảnh: Internet

 

Được biết, Lệ Quyên - Lâm Bảo Châu vướng tin đồn tình cảm từ tháng 8/2020. Sau thời gian giữ kín chuyện tình, cả hai đã công khai mối quan hệ. Dù vấp phải nhiều bình luận thiếu tích cực liên quan tới sự nghiệp chênh lệch, khoảng cách tuổi tác lên tới con số 12..., song họ vượt qua tất cả.

Lệ Quyên bất ngờ chia sẻ một điều quan trọng với bản thân trên cả tình yêu và sự nghiệp - Ảnh 3
Lệ Quyên - Lâm Bảo Châu công khai tình cảm sau khoảng thời gian giấu kín - Ảnh: Internet

 

Lệ Quyên thường xuyên ra mặt bảo vệ người tình trước mỗi sự công kích. Trong khi đó, Lâm Bảo Châu chỉ giữ im lặng. Gần đây, cả hai liên tục lộ bằng chứng sống chung nhà, là biệt thự mới của Lệ Quyên. Dịp Valentine vừa qua, nữ ca sĩ còn để lộ chuyện đã gọi Lâm Bảo Châu là "chồng".

Đang êm ấm bên tình trẻ, Lệ Quyên bất ngờ nhắc đến chuyện 'tan vỡ' trong tình yêu: 'Trước khi buông tay... ta đã từng say đắm nhau đến thế'

Đang êm ấm bên tình trẻ, Lệ Quyên bất ngờ nhắc đến chuyện 'tan vỡ' trong tình yêu: 'Trước khi buông tay... ta đã từng say đắm nhau đến thế'

Dòng trạng thái của Lệ Quyên nói về chuyện tình yêu ngay sau khi đăng tải đã nhận về nhiều sự quan tâm và bình luận của người hâm mộ.

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Từ khóa:   Lệ Quyên Ca sĩ Lệ Quyên và người tình Lâm Bảo Châu vbiz

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