Lệ Quyên lên tiếng đáp trả khi bị chuyên gia trang điểm quốc tế gọi thẳng mặt là 'con người tính xấu'

Trước sự việc khi bị một chuyên gia trang điểm quốc tế để lại bình luận chê 'con người tính xấu', ca sĩ Lệ Quyên đã chính thức lên tiếng.

Mới đây, mạng xã hội xôn xao trước sự việc một chuyên gia trang điểm quốc tế để lại bình luận ‘chê’ ca sĩ Lệ Quyên trong 1 bài đăng của chuyên gia trang điểm Quân Nguyễn. Cụ thể, makeup Quân Nguyễn đăng hình ảnh mới của Lệ Quyên cùng layout makeup khác lạ. Chuyện không có gì để nói nếu chuyên gia trang điểm nổi tiếng đến từ Mỹ - Hung Vanngo để lại comment gọi thẳng mặt Lệ Quyên: "Con người tính xấu như vậy, không có make up nào che nổi đâu em ơi". Chuyên gia trang điểm nổi tiếng đến từ Mỹ - Hung Vanngo để lại comment gọi thẳng mặt Lệ Quyên chê 'tính xấu' - Ảnh: Internet Bình luận của chuyên gia trang điểm nổi tiếng Hung Vanngo hiện đã bị xóa sau đó. Tuy nhiên, anh không ngại chụp ảnh lại và đăng trên trang cá nhân của mình. Điều này khiến cho netizen không khỏi chú ý và bàn tán trên khắp các diễn đàn mạng xã hội.

Liên quan đến việc này, mới đây, chia sẻ với báo chí về việc bị 1 chuyên gia trang điểm chê xấu tính. Ca sĩ Lệ Quyên đã bày tỏ: "Tôi không quan tâm. Kệ họ đi. Tôi có biết người đó là ai đâu". Ngoài ra, cô cũng từ chối bình luận về những đồn đoán từ cư dân mạng. Ca sĩ Lệ Quyên lên tiếng về việc bị 1 chuyên gia trang điểm chê xấu tính - Ảnh: Internet Ngoài ra, trên trang cá nhân, Lệ Quyên cũng khá vô tư khi chia sẻ lịch trình biểu diễn dày đặc của mình ở Mỹ. Cô dường như chẳng mấy quan tâm đến ồn ào đang bủa vây mình.

Lệ Quyên cũng khá vô tư khi chia sẻ lịch trình biểu diễn dày đặc của mình ở Mỹ - Ảnh: Internet Được biết, Hung Vanngo là một chuyên gia trang điểm người Việt tại New York, chuyên makeup cho các ngôi sao hạng A tại Hollywood như: Selena Gomez, Miranda Kerr, Jennifer Lopez,..". Hung Vanngo chuyên makeup cho các ngôi sao hạng A tại Hollywood - Ảnh: Internet Hung Vanngo cũng là 1 người anh em cực kỳ thân thiết với Hồ Ngọc Hà - Ảnh: Internet Ngoài ra, Hung Vanngo cũng là 1 người anh em cực kỳ thân thiết với Hồ Ngọc Hà. Được biết, cả hai đã có mối quan hệ thân thiết từ lâu và mỗi khi có dịp sang Mỹ thì Hồ Ngọc Hà đều ghé thăm đàn anh.

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