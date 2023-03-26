Trước khi 'nghỉ chơi', Hà Hồ từng có màn 'cầu xin' Lệ Quyên một việc trên sóng truyền hình gây xôn xao mạng xã hội

Mới đây, mạng xã hội bất ngờ rộ lại đoạn clip tương tác vô cùng thân thiết giữa Lệ Quyên và Hà Hồ . Cụ thể, trong chương trình Giọng hát Việt mùa đầu tiên, Lệ Quyên xuất hiện với vai trò khách mời. Sau khi biểu diễn, nữ ca sĩ và 4 huấn luyện viên giao lưu vui vẻ với nhau "Nữ hoàng giải trí" nhún nhảy tíu tít với Lệ Quyên, còn tha thiết ngỏ ý mời đàn chị về đội mình: "Chị, hãy về với em, em cần chị... huấn luyện em".

Trước khi 'nghỉ chơi', Lệ Quyên và Hồ Ngọc Hà từng là cặp chị em thân thiết nổi tiếng trong làng giải trí . Cả hai từng không ngần ngại dành cho đối phương những lời có cánh và luôn cùng nhau có mặt trong nhiều sự kiện.

Đoạn clip tương tác của Lệ Quyên và Hà Hồ được dân tình chia sẻ rần rần khắp các hội nhóm mạng xã hội. Được biết, từ năm 2015, trên mạng xã hội đã bắt đầu xuất hiện tin đồn Lệ Quyên và Hồ Ngọc Hà "nghỉ chơi".

Cho đến thời điểm hiện tại, nhiều khán giả vẫn vô cùng tò mò lí do khiến hai ca sĩ không còn duy trì mối quan hệ như trước đây - Ảnh: Internet

Cho đến thời điểm hiện tại, nhiều khán giả vẫn vô cùng tò mò lí do khiến hai ca sĩ không còn duy trì mối quan hệ như trước đây. Đỉnh điểm khi xuất hiện chung trong một vài sự kiện, cặp bạn thân một thời còn ngó lơ nhau và tỏ ra như không quen biết.

Khi xuất hiện chung trong một vài sự kiện, cặp bạn thân một thời còn ngó lơ nhau và tỏ ra như không quen biết - Ảnh: Internet

Lệ Quyên từng ngầm chia sẻ về lý do không còn thân thiết với Hà Hồ: “Chỉ là không thể ở bên cạnh người đó được nữa, không thể chia sẻ được nữa thì như thế, có thể tự dưng hết duyên". Nữ ca sĩ phủ nhận chuyện hai người cãi nhau, chỉ là do tính cách có quá nhiều phần giống nhau nên không thể tiếp tục làm chị em tốt được nữa.

“Chúng tôi là những người bên ngoài đàn bà nhưng bên trong 99% là đàn ông, tôi và Hà giống nhau cực kì. Vì vậy, đôi khi sự giống nhau đó lại trở thành lực đẩy vì người ta nói trái dấu mới hút nhau", Lệ Quyên nói thêm.

Những ngày qua, Lệ Quyên vướng vào ồn ào với một chuyên gia trang điểm quốc tế, cũng là bạn thân của Hà Hồ - Ảnh: Internet

Trong thời gian Lệ Quyên vướng vào ồn ào với một chuyên gia trang điểm quốc tế, mối quan hệ giữa "nữ hoàng phòng trà" và Hồ Ngọc Hà bất ngờ trở thành chủ đề được nhiều khán giả để tâm. Được biết chuyên gia trang điểm công khai "bóc mẽ" tính cách Lệ Quyên chính là một trong những người bạn thân thiết của Hồ Ngọc Hà.