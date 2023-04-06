Đón tuổi mới trên du thuyền, Lệ Quyên tiết lộ một chuyện cho thấy mối quan hệ thân thiết của bạn trai Lâm Bảo Châu và con trai, khiến netizen ngưỡng mộ

Hậu trường 06/04/2023 08:58

Mới đây, trên trang cá nhân, Lệ Quyên đã chia sẻ loạt ảnh mừng sinh nhật cùng con trai, bạn trai kém tuổi Lâm Bảo Châu và hội bạn bè thân thiết trên du thuyền. Theo đó, nữ ca sĩ tiết lộ một chuyện cho thấy mối quan hệ thân thiết của bạn trai Lâm Bảo Châu và con trai khiến netizen ngưỡng mộ.

Mới đây, trên trang cá nhân, Lệ Quyên đã chia sẻ loạt ảnh mừng sinh nhật cùng con trai, bạn trai kém tuổi và hôi bạn bè thân thiết trên du thuyền. Trong loạt ảnh chia sẻ, Lệ Quyên nhận được nhiều lời khen ngợi về nhan sắc xinh đẹp trẻ trung. Fan hâm mộ cũng gửi lời chúc mừng sinh nhật bà mẹ 1 con cũng như sinh nhật sớm của con trai người đẹp.

"Tháng 4 của mẹ con mình. Mừng sinh nhật mẹ, mừng sinh nhật sớm con trai yêu của mẹ. Vi vu giữa mây trời trong vòng tay yêu thương của cả nhà..." - Lệ Quyên chia sẻ.

Đón tuổi mới trên du thuyền, Lệ Quyên tiết lộ một chuyện cho thấy mối quan hệ thân thiết của bạn trai Lâm Bảo Châu và con trai, khiến netizen ngưỡng mộ - Ảnh 1
 Lệ Quyên đã chia sẻ loạt ảnh mừng sinh nhật trên du thuyền -  Ảnh: Internet

Theo đó, Lệ Quyên sinh ngày 2/4, con trai cô - bé Bo - sinh ngày 9/4. Do đó, hai mẹ con ca sĩ cùng thổi nến, đón tuổi mới trên du thuyền. Ca sĩ tiết lộ bạn trai có mối quan hệ thân thiết với bé Bo, khiến cô càng thêm hạnh phúc.

'Châu bên cạnh tôi nhiều năm rồi, rất yêu Bo. Chú cháu chơi với nhau thân thiết như hai anh bạn nhỏ. Châu còn trẻ nên cũng dạy Bo được rất nhiều kỹ năng như chơi boxing, thể thao. Châu tổ chức sinh nhật thì lúc nào cũng chú tâm đến cảm xúc của Bo. Tôi nghĩ điều này không phải cố mà là sự quan tâm chân thành của người lớn dành cho trẻ con. Trẻ em nhạy cảm lắm, khi nó dành tình cảm tức là bạn có đủ sự chân thành. Mọi thứ diễn ra tự nhiên, vui vẻ, thoải mái nên tôi rất hạnh phúc' - Cô tâm sự.

Đón tuổi mới trên du thuyền, Lệ Quyên tiết lộ một chuyện cho thấy mối quan hệ thân thiết của bạn trai Lâm Bảo Châu và con trai, khiến netizen ngưỡng mộ - Ảnh 2

Đón tuổi mới trên du thuyền, Lệ Quyên tiết lộ một chuyện cho thấy mối quan hệ thân thiết của bạn trai Lâm Bảo Châu và con trai, khiến netizen ngưỡng mộ - Ảnh 3
Có ngày sinh gần nhau nên hai mẹ con ca sĩ cùng thổi nến, đón tuổi mới trên du thuyền - Ảnh: Internet

 

Có thể thấy, trái với lo lắng của mọi người thì có vẻ như mối quan hệ của Lâm Bảo Châu và con riêng của Lệ Quyên lại vô cùng thân thiết. Lệ Quyên thường xuyên đưa con trai đi du lịch cùng với bạn trai để xây đắp mối quan hệ. Người hâm mộ có thể nhận thấy Lâm Bảo Châu luôn dành sự quan tâm chăm sóc đặc biệt cho con riêng của bạn gái.

Đón tuổi mới trên du thuyền, Lệ Quyên tiết lộ một chuyện cho thấy mối quan hệ thân thiết của bạn trai Lâm Bảo Châu và con trai, khiến netizen ngưỡng mộ - Ảnh 4
Trái với lo lắng của mọi người thì có vẻ như mối quan hệ của Lâm Bảo Châu và con riêng của Lệ Quyên lại vô cùng thân thiết - Ảnh: Internet

 

Được biết, Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu đang là cặp đôi chị em hot của làng giải trí Việt. Mối quan hệ giữa con riêng của nữ ca sĩ và bạn trai cũng là vấn đề được người hâm mộ quan tâm. Từ khi hẹn hò cùng bạn trai kém 12 tuổi, Lệ Quyên nhận được nhiều lời khen ngợi vì nhan sắc ngày càng trẻ trung và nổi bật. Người đẹp cũng nhiều lần chia sẻ rằng cô đang trong khoảng thời gian ngập tràn hạnh phúc.

 

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Từ khóa:   Lệ Quyên Lâm Bảo Châu Bé Bo con trai Lệ Quyên

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