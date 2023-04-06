Thiều Bảo Trâm đáp trả khi bị anti fan mỉa mai "gái hư"

Thiều Bảo Trâm là nghệ sĩ hoạt động trang cá nhân khá sôi nổi. Cô thường cập nhật cuộc sống thường nhật và hình thể xinh đẹp. Cô luôn được các fan vào bình luận, đánh giá cao về visual của mình. Tuy nhiên,cũng có một vài thành phần anti fan vào tận trang cá nhân xúc phạm, chế diễu nghệ sĩ là điều mà Thiều Bảo Trâm không thể tránh khỏi. Mới đây, trưa ngày 6/4, giọng ca Một mình có buồn không cũng đã có màn đáp trả cực gắt đến anti fan, khi để lại bình luận sặc mùi "cà khịa".

Trưa ngày 6/4, mạng xã hội rôm rả màn đáp trả của Thiều Bảo Trâm với antifan khi người này dùng từ ngữ mang tính "cà khịa" cô trên trang cá nhân.Cụ thể, trong bài đăng với dòng trạng thái "nay trông cái nét ngoan chưa?" của Thiều Bảo Trâm, một netizen gây chú ý khi để lại một bình luận mỉa mai chuyện đời tư của nữ ca sĩ.

Màn đáp trả của Thiều Bảo Trâm khiến fan hả dạ

Cụ thể người này viết: "Cô gái thanh xuân Mimy chăm chỉ tập gym đi xe biển số 22*81 ơi, rồi đến đoạn làm gái ngoan chưa?". Không ngó lơ, nữ ca sĩ lập tức đáp trả cực gắt rằng: "Tên zalo là tên blog và yahoo ngày xưa của chị thì sao em? Em ăn nói cũng nên suy nghĩ chút. Chị vẫn đi làm đi hát tự nuôi sống gia đình và bản thân vằng nghề ca hát và chả phải dựa vào ai cả. Ba mẹ chị dạy dỗ đàng hoàng, chị cũng không có sống sai hay làm gì sai. Em ăn nói dùng những từ xúc phạm như vậy để làm gì?

Thiều Bảo Trâm cũng tinh tế đính chính cho bản thân khi bị người này ám chỉ ăn bám: "Chị có đi xe với bạn hay chị gái thì có gì sai hả em? Giờ chị không được phép đi chơi với bạn bè hay gặp gỡ ai mà đi ô tô luôn hả em? Còn chị có block hay gì là bởi vì em dùng từ ngữ quá tệ hoặc em nhắc tới một ai đó không liên quan ở đây. Làm ảnh hưởng tới cuộc sống riêng tư của họ thì chị sẽ xóa. Chị chỉ nói một lần và không rep thêm một lần nào nữa. Em không còn gì tốt đẹp để nói thì chị nghĩ em không nên quan tâm với chị. Vì chị sẽ luôn sống tử tế và là một người nghệ sĩ tử tế".