Thiều Bảo Trâm bất ngờ công khai thời điểm kết hôn, ẩn ý bản thân 'không vội' để chờ đúng người, đúng thời điểm

Hậu trường 12/03/2023 10:25

Ca sĩ Thiều Bảo Trâm mới đây đã công khai chia sẻ về dự định kết hôn cũng như mong muốn về "ý trung nhân" của cô.

Mới đây trên trang cá nhân, Thiều Bảo Trâm đã bất ngờ hé lộ về thời điểm cô mong muốn kết hôn. Cụ thể nữ ca sĩ đã chia sẻ bài viết có nội dung như sau: "Đàn ông 60, phụ nữ 55 là độ tuổi đẹp nhất để kết hôn. Vì lúc đó có lương hưu, không phải đi làm nữa. Cũng không cần đau đầu chuyện bên nội, bên ngoại. Cho nên, có rất nhiều thời gian để yêu nhau".

Thiều Bảo Trâm bất ngờ công khai thời điểm kết hôn, ẩn ý bản thân 'không vội' để chờ đúng người, đúng thời điểm - Ảnh 1

Sau đó Thiều Bảo Trâm đã thốt lên: "Đúng người, đúng thời điểm. Mình còn mấy chục năm nữa lận". Dựa vào câu nói này, một bộ phận khán giả cho rằng có thể sau nhiều năm nữ ca sĩ mới cân nhắc đến việc "yên bề gia thất".

Những động thái của Thiều Bảo Trâm về tình yêu luôn nhận được nhiều sự quan tâm. Điển hình như, ít ngày trước, nữ ca sĩ còn vừa cho biết về cách yêu của bản thân.

Thiều Bảo Trâm bất ngờ công khai thời điểm kết hôn, ẩn ý bản thân 'không vội' để chờ đúng người, đúng thời điểm - Ảnh 2

Trước đó, Thiều Bảo Trâm tiết lộ bản thân là người chung thủy và không ngần ngại tiết lộ gu bạn trai: "Bản thân là người chung thủy nên cũng mong muốn có thể tìm được một người có tính cách như vậy. Em không quan trọng chuyện ngoại hình. Với em, điều quan trọng nhất ở người đàn ông của mình là có thể lắng nghe và chia sẻ những điều khác biệt trong cuộc sống".

Thiều Bảo Trâm bất ngờ công khai thời điểm kết hôn, ẩn ý bản thân 'không vội' để chờ đúng người, đúng thời điểm - Ảnh 3

Giọng ca gốc Thanh Hóa mong muốn tìm được người trưởng thành, trân trọng tình yêu. Dường như sau chia tay mối tình 8 năm, nữ ca sĩ có cái nhìn sâu sắc hơn về cuộc sống và mong muốn có một hạnh phúc viên mãn trong tương lai.

Sự thật Thiều Bảo Trâm xoá hình xăm được cho liên quan đến Sơn Tùng

Sự thật Thiều Bảo Trâm xoá hình xăm được cho liên quan đến Sơn Tùng

Việc liên tục biến mất các hình xăm có trong quá trình yêu Sơn Tùng khiến nhiều người cho rằng Thiều Bảo Trâm muốn xoá sạch những kỷ niệm quá khứ.

Xem thêm
Từ khóa:   Thiều Bảo Trâm ca sĩ Thiều Bảo Trâm Thiều Bảo Trâm kết hôn

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 53 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 33 phút trước
Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 38 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 33 phút trước
Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Sao quốc tế 7 giờ 9 phút trước
2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Xã hội 7 giờ 20 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 23 phút trước
Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Sao quốc tế 7 giờ 31 phút trước
Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Sao quốc tế 7 giờ 35 phút trước
Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 23 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang