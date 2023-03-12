Thiều Bảo Trâm bất ngờ công khai thời điểm kết hôn, ẩn ý bản thân 'không vội' để chờ đúng người, đúng thời điểm

Ca sĩ Thiều Bảo Trâm mới đây đã công khai chia sẻ về dự định kết hôn cũng như mong muốn về "ý trung nhân" của cô.

Mới đây trên trang cá nhân, Thiều Bảo Trâm đã bất ngờ hé lộ về thời điểm cô mong muốn kết hôn. Cụ thể nữ ca sĩ đã chia sẻ bài viết có nội dung như sau: "Đàn ông 60, phụ nữ 55 là độ tuổi đẹp nhất để kết hôn. Vì lúc đó có lương hưu, không phải đi làm nữa. Cũng không cần đau đầu chuyện bên nội, bên ngoại. Cho nên, có rất nhiều thời gian để yêu nhau".

Sau đó Thiều Bảo Trâm đã thốt lên: "Đúng người, đúng thời điểm. Mình còn mấy chục năm nữa lận". Dựa vào câu nói này, một bộ phận khán giả cho rằng có thể sau nhiều năm nữ ca sĩ mới cân nhắc đến việc "yên bề gia thất".

Những động thái của Thiều Bảo Trâm về tình yêu luôn nhận được nhiều sự quan tâm. Điển hình như, ít ngày trước, nữ ca sĩ còn vừa cho biết về cách yêu của bản thân.

Trước đó, Thiều Bảo Trâm tiết lộ bản thân là người chung thủy và không ngần ngại tiết lộ gu bạn trai: "Bản thân là người chung thủy nên cũng mong muốn có thể tìm được một người có tính cách như vậy. Em không quan trọng chuyện ngoại hình. Với em, điều quan trọng nhất ở người đàn ông của mình là có thể lắng nghe và chia sẻ những điều khác biệt trong cuộc sống".

Giọng ca gốc Thanh Hóa mong muốn tìm được người trưởng thành, trân trọng tình yêu. Dường như sau chia tay mối tình 8 năm, nữ ca sĩ có cái nhìn sâu sắc hơn về cuộc sống và mong muốn có một hạnh phúc viên mãn trong tương lai.

Sự thật Thiều Bảo Trâm xoá hình xăm được cho liên quan đến Sơn Tùng Việc liên tục biến mất các hình xăm có trong quá trình yêu Sơn Tùng khiến nhiều người cho rằng Thiều Bảo Trâm muốn xoá sạch những kỷ niệm quá khứ.

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