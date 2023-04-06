Nhan sắc ngày càng thăng hạng của Đức Phúc: Giờ đây đã là soái ca với body vạn người mê, khác xa thời mới vào nghề

Trái với thời điểm bị body shaming, Đức Phúc giờ đây sở hữu body săn chắc, vạm vỡ vạn người mê. Nhiều khán giả bài tỏ sự bất ngờ với diện mạo này của anh chàng.
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Đức Phúc có là một trong những ca sĩ có hoạt động nghệ thuật chăm chỉ và nổi bật trong showbiz. Không những ngày càng phát triển về phong cách âm nhạc và giọng hát, trong những năm qua Đức Phúc cũng không ngừng nổ lực thay đổi ngoại hình để trở nên toàn diện hơn trước công chúng.
Có thể nói Đức Phúc là nghệ sĩ thành công nhất bước ra từ một cuộc thi âm nhạc. Đến nay, so với thời điểm mới vào nghề, nam ca sĩ đã có chỗ đứng nhất định trong lòng những người yêu âm nhạc. Tuy nhiên, giọng ca Hơn cả yêu vẫn không ngừng thay đổi bản thân để có cái nhìn hoàn hảo hơn từ công chúng.
Thời điểm tham gia cuộc thi The Voice, có thể nói anh chỉ được công chúng biết đến và đón nhận với giọng hát thiên phú lay động lòng người. Khi đăng quang cuộc thi, học trò ca sĩ Mỹ Tâm nhận được sự ủng hộ về tài năng nhưng quán quân The Voice 2015 vẫn nhận về nhiều miệt thị về ngoại hình.
Khác xa với hình ảnh thời mới đăng quang, Anh chàng không ngần ngại công khai dao kéo để có ngoài hình sáng sân khấu hơn. Đức Phúc giờ đây ngày càng săn chắc khiến fan trầm trồ cả nhan sắc lẫn hình thể.
Trái với thời điểm bị body shaming, Đức Phúc giờ đây sở hữu body săn chắc, vạm vỡ vạn người mê. Nhiều khán giả bài tỏ sự bất ngờ với diện mạo này của anh chàng.
Giọng ca sinh năm 1996 cũng nhiều lần chia sẻ cho khán giả thấy thành quả tập luyện thể thao của mình. Trước đó, học trò Mỹ Tâm cũng nhiều lần khiến fan trầm trồ vì những hình ảnh body rắn chắc, khỏe khoắn nhưng có lẽ hiếm khi nào anh lại khoe triệt để như lần này.