Con gái lớn của MC Quyền Linh tên Thảo Linh (hay còn được gọi là Lọ Lem) nay đã được 17 tuổi. Lọ Lem có khuôn mặt khả ái, nụ cười toả nắng và đặc biệt là chiều cao nổi trội so với các bạn bè cùng trang lứa. Khi 14 tuổi, Lọ Lam đã cao 1m7, visual được ví như Trương Bá Chi. Ái nữ nhà MC Quyền Linh - Dạ Thảo từng được khuyến khích thi Hoa hậu. Dù vậy, vợ chồng Dạ Thảo cho con phát triển đúng với lứa tuổi, hạn chế tham gia các hoạt động showbiz.

Ái nữ út nhà nam MC tên Thảo Ngọc (hay còn gọi là Hạt Dẻ). Nếu như cô chị cả có khuôn mặt thanh tú thì Hạt Dẻ lại rất đáng yêu, dễ thương. Con gái út nhà MC Quyền Linh gây sốt bởi đôi mắt to tròn, góc nghiêng khó chê và hàng mi dài cong vút. Đáng nói, má lúm đồng tiền cũng giúp những bức ảnh "sống ảo" của Hạt Dẻ nhận bão like trên mạng xã hội. Hạt Dẻ được nhận xét là có nhiều đường nét giống với mẹ doanh nhân, đặc biệt là phong thái tự tin, gần gũi.

Hạt Dẻ như bản sao của mẹ doanh nhân, bé có nụ cười và ánh mắt vô cùng thân thiện, đáng yêu- Ảnh: Internet

SUTI

Trên trang cá nhân, Thúy Hạnh hào hứng xả kho loạt khoảnh khắc cùng gia đình đến chúc mừng buổi ra mắt phim Lật mặt 6 của Lý Hải. Cô viết: "Chúng mình đi dự buổi ra mắt phim Lật mặt 6 - Tấm vé định mệnh, một bộ phim hay rất đáng xem về tình người, tình bạn, tình hàng xóm và vẫn rất phong cách “Lật mặt”. Lật tới lật lui không đoán được nội dung và trùm cuối nhé cả nhà".

Đáng chú ý, hai ái nữ nhà siêu mẫu được mẹ diện cho nguyên "cây hồng". Chụp cùng mẹ và chị gái, Suti có chiều cao vượt trội, thần thái tự tin như đang sải bước trên sàn catwalk. Có thể thấy cô bé sở hữu nhiều nét xinh đẹp từ mẹ.

Hai ái nữ nhà siêu mẫu được mẹ diện cho nguyên "cây hồng". Chụp cùng mẹ và chị gái, Suti có chiều cao vượt trội - Ảnh: Internet

Bé Suti (tên thật là Lê Gia An) - con gái của nhạc sĩ Minh Khang và siêu mẫu Thuý Hạnh. Được khán giả biết đến nhiều hơn khi tham gia chương trình truyền hình. Cô bé mít ướt cùng với ngoại hình mũm mĩm nay có màn dậy thì khá thành công.

BẢO TIÊN

Là ái nữ nhà Trương Ngọc Ánh - Bảo Tiên cũng trở thành tâm điểm chú ý khi sở hữu nhan sắc ngọt ngào tuổi trưởng thành. Được thừa hưởng nét đẹp từ mẹ, Bảo Tiên chỉ cần trang điểm nhẹ nhàng cũng đã đủ bừng sáng cả bức hình. Nhan sắc của em được cho là hoàn toàn có đủ khả năng dự thi tại các đấu trường nhan sắc trong tương lai.