Ái nữ nhà Võ Hạ Trâm được mẹ cho ăn chay từ nhỏ, thừa hưởng gen nghệ thuật từ mẹ, càng lớn càng xinh

Nữ ca sĩ Võ Hạ Trâm nên duyên với ông xã người Ấn Độ tên Vikas Chaudhary vào năm 2019. Dù có khác biệt về ngôn ngữ và văn hóa nhưng Võ Hạ Trâm cùng chồng luôn quan tâm, thấu hiểu và gắn bó với nhau từ cuộc sống đến công việc. Nữ ca sĩ tiết lộ "nửa kia" là người đàn ông của gia đình, sẵn sàng san sẻ công việc nhà và chăm con cùng vợ. Đặc biệt, Vikas Chaudhary cảm thông và tạo điều kiện để vợ phát triển công việc nghệ thuật.

Võ Hạ Trâm và chồng doanh nhân - Ảnh: Internet

Cả hai chào đón thiên thần nhỏ vào tháng 7/2021, bé gái có tên thân mật là Moon còn tên thật là Chaudhary Vaishali Tây Phương. Võ Hạ Trâm là người ăn chay trường trong suốt 13 năm qua, cô luôn biết cách ăn uống hợp lý, khoa học để đảm bảo sức khoẻ trong giai đoạn mang thai và chăm con. Đáng nói, bé Chaudhary Vaishali Tây Phương cũng được mẹ cho ăn chay và trộm vía phát triển khoẻ mạnh. Thậm chí, nhóc tỳ còn cao lớn, khỏe mạnh hơn các em bé đồng trang lứa.