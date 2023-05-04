Ái nữ nhà Võ Hạ Trâm được mẹ cho ăn chay từ nhỏ, thừa hưởng gen nghệ thuật từ mẹ, càng lớn càng xinh

Sao Việt 04/05/2023 06:44

Võ Hạ Trâm đang là cái tên rất nóng của showbiz Việt, ngoài chồng cô thì ái nữ nhà nữ ca sĩ cũng là tâm điểm chú ý của người hâm mộ.

Nữ ca sĩ Võ Hạ Trâm nên duyên với ông xã người Ấn Độ tên Vikas Chaudhary vào năm 2019. Dù có khác biệt về ngôn ngữ và văn hóa nhưng Võ Hạ Trâm cùng chồng luôn quan tâm, thấu hiểu và gắn bó với nhau từ cuộc sống đến công việc. Nữ ca sĩ tiết lộ "nửa kia" là người đàn ông của gia đình, sẵn sàng san sẻ công việc nhà và chăm con cùng vợ. Đặc biệt, Vikas Chaudhary cảm thông và tạo điều kiện để vợ phát triển công việc nghệ thuật.

Ái nữ nhà Võ Hạ Trâm được mẹ cho ăn chay từ nhỏ, thừa hưởng gen nghệ thuật từ mẹ, càng lớn càng xinh - Ảnh 1
Võ Hạ Trâm và chồng doanh nhân - Ảnh: Internet

Cả hai chào đón thiên thần nhỏ vào tháng 7/2021, bé gái có tên thân mật là Moon còn tên thật là Chaudhary Vaishali Tây Phương. Võ Hạ Trâm là người ăn chay trường trong suốt 13 năm qua, cô luôn biết cách ăn uống hợp lý, khoa học để đảm bảo sức khoẻ trong giai đoạn mang thai và chăm con. Đáng nói, bé Chaudhary Vaishali Tây Phương cũng được mẹ cho ăn chay và trộm vía phát triển khoẻ mạnh. Thậm chí, nhóc tỳ còn cao lớn, khỏe mạnh hơn các em bé đồng trang lứa.

Ái nữ nhà Võ Hạ Trâm được mẹ cho ăn chay từ nhỏ, thừa hưởng gen nghệ thuật từ mẹ, càng lớn càng xinh - Ảnh 2
Cô con gái đầu lòng của nữ ca sĩ - Ảnh: Internet
Ái nữ nhà Võ Hạ Trâm được mẹ cho ăn chay từ nhỏ, thừa hưởng gen nghệ thuật từ mẹ, càng lớn càng xinh - Ảnh 3
Võ Hạ Trâm thường xuyên chia sẻ hình ảnh vui nhộn cùng con gái - Ảnh: Internet

Nói về việc cho con ăn chay trường từ nhỏ, Võ Hạ Trâm từng chia sẻ: "Em bé Moon đã tập đứng được rồi. Trộm vía em ăn chay trường giống mẹ nhưng vẫn cứng cáp và phát triển khỏe mạnh nên các mẹ nào đang trường chay cứ vững tâm vững lòng. Ăn chay mà ăn đúng, ăn đủ thì luôn khỏe mạnh không sợ thiếu chất đâu". Bé Moon khi 6 tháng đã tập đứng, 8 tháng tuổi đã mọc được 10 chiếc răng.

Ái nữ nhà Võ Hạ Trâm được mẹ cho ăn chay từ nhỏ, thừa hưởng gen nghệ thuật từ mẹ, càng lớn càng xinh - Ảnh 4
Gia đình nhỏ của Võ Hạ Trâm - Ảnh: Internet

Ái nữ nhà Võ Hạ Trâm càng lớn càng sở hữu gương mặt giống bố, cô bé xinh đẹp và thông minh lại rất dễ gần. Bé Moon thừa hưởng khiếu nghệ thuật của mẹ. Trên trang cá nhân, Võ Hạ Trâm thường xuyên đăng tải khoảnh khắc nhóc tỳ phiêu theo nhạc mỗi khi mẹ mở hát, cứ nhạc lên là nhảy. Khán giả đoán rằng trong tương lai không xa nhóc tỳ sẽ nối nghiệp mẹ.

Ái nữ nhà Võ Hạ Trâm được mẹ cho ăn chay từ nhỏ, thừa hưởng gen nghệ thuật từ mẹ, càng lớn càng xinh - Ảnh 5
Ái nữ càng lớn càng xinh và sở hữu năng khiếu nghệ thuật tự mẹ - Ảnh: Internet
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