Võ Hạ Trâm gây sốc khi để lộ danh tính thế lực 'cày view' bất chấp cho MV của mình

Sao Việt 28/04/2023 07:22

Mới đây chủ nhân ca khúc ''Về với em'' đã đăng tải một hình ảnh liên quan đến thế lực ngầm giúp cô cày view ầm ầm cho MV mới.

Mới đây, trên kênh TikTok của mình, Võ Hạ Trâm đã đăng tải đoạn clip tiết lộ danh tính "thế lực đặc biệt" đã không ngừng "cày view" cho ca khúc mới của mình. Ngoài những khán giả trẻ yêu thích dòng nhạc, World Music cùng bản phối đậm màu Ấn Độ thì đây chính là những nhân vật không kém phần quan trọng giúp cho MV của nữ ca sĩ tăng view "ầm ầm" trên các nền tảng số.  

Võ Hạ Trâm gây sốc khi để lộ danh tính thế lực 'cày view' bất chấp cho MV của mình - Ảnh 1
Võ Hạ Trâm để lộ nhân vật ''cày thuê'' ngày đêm cho cô - Ảnh: Internet

Trong clip, có thể thấy con gái của Võ Hạ Trâm cũng không khỏi mê mẩn ca khúc này của mẹ, những hình ảnh trong MV Về với em khi được mở trên tivi đã khiến bé Moon không thể rời mắt. Không những thế, cô bé còn liên tục nhún nhảy khi những giai điệu của Về với em phát vang. Có thể nói con gái của cô có thể ''cày view'' cho mami bất chấp không gian thời gian. 

Không chỉ có bé Moon, Võ Hạ Trâm còn tổng hợp lại những khoảnh khắc của các trẻ em khác khi ra sức "cày view" cho nữ ca sĩ mọi lúc mọi nơi rất đáng yêu. 

Võ Hạ Trâm gây sốc khi để lộ danh tính thế lực 'cày view' bất chấp cho MV của mình - Ảnh 2
Các em bé khác cũng tích cực ''cày view'' cho nữ ca sĩ - Ảnh: Internet

Sau ba ngày phát hành, sản phẩm đang hút hơn ba triệu view, đứng đầu video thịnh hành trên YouTube Vietnam, soán ngôi bản hit Flower của Jisoo (BlackPink). Trên nền tảng nhạc iTunes, ca khúc dẫn đầu về lượt nghe. Được biết vào ngày 13/4 vừa qua, từ khóa "Võ Hạ Trâm" vào top tìm kiếm nhiều thứ hai trên Google Việt Nam. Cho đến hiện tại ca khúc vẫn đang rất Hot trên các nền tảng Tiktok, Youtube,... 

Võ Hạ Trâm gây sốc khi để lộ danh tính thế lực 'cày view' bất chấp cho MV của mình - Ảnh 3
MV tiền tỷ của Võ Hạ Trâm - Ảnh: Internet
Võ Hạ Trâm gây sốc khi để lộ danh tính thế lực 'cày view' bất chấp cho MV của mình - Ảnh 4
Sự trở lại đầy ngoạn mục của Võ Hạ Trâm trong tác phẩm mới - Ảnh: Internet

16 năm ca hát, lần đầu Võ Hạ Trâm đạt được thành tích này. Ca sĩ nói: "Tôi vui đến mất ngủ vì mọi thứ diễn ra ngoài sức tưởng tượng. Chặng đường dài nỗ lực, kiên trì với sự nghiệp của tôi, cuối cùng cũng gặt trái ngọt".

Dự án được Võ Hạ Trâm đầu tư lên đến hàng tỷ đồng, 200 nhân sự cùng làm việc trong 12 ngày. Khi kể lại hậu trường, cô bật khóc vì không nghĩ bản thân có thể vượt qua các khó khăn, sự cố. Điều cô trân trọng là tình cảm của mọi người, đồng lòng để làm sản phẩm.

MV tiền tỷ của Võ Hạ Trâm đột nhiên 'bay màu' khỏi Youtube, chính chủ lên tiếng phản hồi

MV tiền tỷ của Võ Hạ Trâm đột nhiên 'bay màu' khỏi Youtube, chính chủ lên tiếng phản hồi

Người hâm mộ Võ Hạ Trâm vô cùng hoang mang khi MV Về với em không truy cập được.

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Từ khóa:   Võ Hạ Trâm Về với em Gia đình Võ Hạ Trâm

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