Năm 2019, Võ Hạ Trâm “về chung một nhà” với doanh nhân Ấn - Vikas Chaudhary và sau đó chào đón con gái đầu lòng. Sự xuất hiện của nhóc tỳ khiến cuộc sống gia đình của Võ Hạ Trâm trở nên viên mãn hơn. Dù vậy, ít ai biết trước đó không lâu cô đã có ý định không kết hôn, triệt sản.

Trong một buổi phỏng vấn gần đây, Võ Hạ Trâm cho rằng mọi thứ đến với cuộc đời mỗi người đều cần phải đúng thời điểm. Nếu như không trải qua những vấp ngã, nữ ca sĩ và chồng sẽ không trân trọng những điều hiện tại.

Võ Hạ Trâm cho rằng mọi thứ đến với cuộc đời mỗi người đều cần phải đúng thời điểm - Ảnh: Cắt từ clip Nữ ca sĩ chia sẻ nếu như gặp Vikas cách đây 10 năm, khi cả hai chưa hiểu được nhiều về cuộc sống, chưa biết thế nào là giá trị của cuộc sống thì chắc chắn sẽ không cảm thấy hạnh phúc hay biết ơn những giá trị mà người kia dành cho mình. Mọi thứ sẽ đến đúng thời điểm, khi chúng ta đã trải nghiệm rồi thì lúc đó hoa sẽ nở. Quan trọng là đừng bao giờ đánh mất bản thân. Cô nói rằng chúng ta cứ việc yêu, thương cứ dành những gì thật lòng, thật tâm làm những điều tốt nhất. Nếu như những mối tình đi qua cuộc đời không trọn vẹn như mong muốn thì cứ để cho nó qua. Đó sẽ là những bài học kinh nghiệm cho cô, những dấu ấn, kỷ niệm và những điều làm cho nữ ca sĩ trưởng thành, mạnh mẽ hơn.

Nữ ca sĩ cho biết đã có giai đoạn cô cũng đối diện chuyện không vui, mất hết những suy nghĩ lạc quan, tích cực. Cô chia sẻ tất cả những gì trải qua cô luôn sẵn sàng chia sẻ cho những người có nhiều va vấp trong tình yêu, đang loay hoay, cảm thấy lạc lõng. Nữ ca sĩ cũng đã từng như mọi người, từng lạc lõng, suy nghĩ là mình sẽ không lấy chồng, sẽ không lập gia đình. Ngay cả vấn đề điên rồ nhất là nghĩ đến chuyện sẽ triệt sản để không có con. Nhưng rồi chồng cô đến như một ánh sáng giúp cô lại có niềm tin vào tình yêu.

Chồng cô đến như một ánh sáng giúp cô lại có niềm tin vào tình yêu - Ảnh: FBNV Võ Hạ Trâm cũng bày tỏ niềm vui của gia đình cô dường như được nhân đôi với sự hiện diện của con gái nhỏ. Giọng ca 'Nhà anh trên đỉnh cheo leo' tiết lộ bé Moon là một cô bé rất hay cười. Vì vậy, mỗi khi được nhìn thấy nụ cười của con, Võ Hạ Trâm và chồng luôn cảm thấy thật may mắn khi đã tìm được nhau để xây dựng hạnh phúc cùng nhau dưới một mái nhà.

Được biết, sau một thời gian tìm hiểu, hẹn hò thì Võ Hạ Trâm và bạn trai quyết định sẽ tiến đến hôn nhân. Hôn lễ của cả hai đã được tiến hành tại tư gia nhà nữ ca sĩ vào tháng 1/2019. Theo đó, ông xã người Ấn Độ của nữ ca sĩ đã đến để xin lễ và thực hiện các nghi thức đám cưới truyền thống theo đúng phong tục của người Việt Nam.

Võ Hạ Trâm ngày càng nổi tiếng và thành công trên con đường sự nghiệp sau khi kết hôn - Ảnh: Internet Võ Hạ Trâm sinh năm 1990, được biết đến với giọng hát nội lực và tính cách hòa đồng, vui vẻ. Nữ ca sĩ tiết lộ ngay từ bé, cô đã có ước mơ trở thành ca sĩ. Với niềm đam mê âm nhạc được nuôi dưỡng, cô bắt đầu tham gia hàng loạt cuộc thi ca hát. Khi chỉ mới 13 tuổi, Võ Hạ Trâm đã giành giải nhất cuộc thi Tiếng hát măng non 2003. Võ Hạ Trâm được mệnh danh là nữ ca sĩ của những giải quán quân khi liên tục giành giải thưởng cao nhất ở nhiều cuộc thi.

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