Đăng hình ảnh ngọt ngào của 'con gái rượu' và chồng lên MXH, Võ Hạ Trâm khiến netizen bất ngờ: 'Thật ra thì mình không muốn Moon sẽ theo nghiệp mẹ cho lắm'

Bài đăng của nữ ca sĩ đang nhận được rất nhiều sự quan tâm từ phía người hâm mộ.

Võ Hạ Trâm được biết đến là một trong những nữ ca sĩ sở hữu giọng hát được công chúng đánh giá khá cao. Nữ ca sĩ kết hôn cùng ông xã người Ấn Độ vào năm 2019 và hạ sinh con gái đầu lòng vào năm 2021. Gia đình hạnh phúc của cô nàng, luôn nhận được sự quan tâm rất lớn từ phía người hâm mộ, vì những hình ảnh bình dị, không phô trương mà chỉ luôn ngập tràn tiếng cười và hạnh phúc của gia đình nhỏ 3 người. Gia đình hạnh phúc của Võ Hạ Trâm - Ảnh: Internet Mới đây, nữ ca sĩ vừa đăng tải bài viết mới trên trang cá nhân để chia sẻ hình ảnh mới của ông xã và con gái. Đáng chú ý, nữ ca sĩ đã có những trải lòng khiến người hâm mộ tỏa ra đồng cảm với những người làm mẹ như cô nàng, về con đường sự nghiệp phía trước của nàng công chúa nhỏ.

Bài đăng của nữ ca sĩ trên MXH - Ảnh: chụp màn hình Cụ thể, đầu tiên nữ ca sĩ kể lại đoạn hội thoại với ông xã: "Trâm nói với chồng “Sao con không dính miếng nào của em hết nhỉ?”. Chồng nói với Trâm “ Âm nhạc và nhảy múa, cái chính con giống em rồi muốn gì nữa”?". Phần năng khiếu giống mẹ có lẽ khiến nữ ca sĩ phần nào hạnh phúc. Nhưng sau đó bà mẹ một con tiếp tục tâm sự: "Thật ra thì mình không muốn Moon sẽ theo nghiệp mẹ cho lắm vì mình biết không dễ dàng để có được sự thành công trong nghề này và bản thân mình cũng đã kiên trì cố gắng không bỏ cuộc hơn 10 năm mới có được chỗ đứng hiện tại".

Tuy nhiên, nữ ca sĩ cũng cho biết sẽ tôn trọng vào quyết định của con, nếu cô bé đủ đam mê và nhiệt huyết với nghề ca hát: "Nhưng nếu Moon đủ đam mê và khả năng cũng như đó là sự chọn lựa của con bé thì mình cũng phải tôn trọng quyết định của con". Bài đăng của nữ ca sĩ nhanh chóng thu hút được rất nhiều người hâm mộ và nhận về vô số lời hỏi thăm, cũng như khen bé Moon trông cực kỳ xinh đẹp giống mẹ. Người hâm mộ khen ngợi nhan sắc của con gái trông y hệt mẹ - Ảnh: chụp màn hình Cuối bài đăng Võ Hạ Trâm hài hước: "Lúc đó ba nó sẽ bắt tôi đẻ thêm vài đứa khác để bù lỗ cho ổng vì nghề đá của ổng cũng cần có người tiếp quản…..Áp lực ghê!". Nữ ca sĩ Võ Hạ Trâm - Ảnh: Internet Có thể thấy, Võ Hạ Trâm cũng giống như bao người mẹ khác, đều không muốn con của mình phải vất vả trong cuộc sống này và chỉ muốn làm những gì tốt đẹp nhất dành cho con.

Sao Việt 24h: Hà Hồ diện 'xiêm y' cho gái cưng cực xinh, Võ Hạ Trâm khoe khoảnh khắc 'tiểu công chúa' Moon cười tươi trước máy ảnh Hoàng Thùy sau một thời gian dài vắng bóng trên MXH giờ đã quay trở lại và tung bộ ảnh cực 'cool'. Jun Phạm khoe 'nhẹ' quả đầu mới cắt cùng hàng chân mày có gì đó sai sai, khiến các fan nhiệt tình thả icon 'haha'.

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