Sao Việt 24h: Võ Hạ Trâm 'lên đồ' cho gái cưng đi tiêm ngừa biểu cảm của cô nhóc khiến netizen mê mẩn, Khả Ngân chia sẻ khoảnh khắc tình tứ bên diễn viên Thanh Sơn

Noo Phước Thịnh 'comeback' sau một thời gian dài không cập nhập trạng thái của mình trên trang cá nhân. Chi Pu rạng rỡ bên trời Tây và cô nàng vẫn thường xuyên cập nhập cuộc sống 'chanh sả' của mình trên Facebook.
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