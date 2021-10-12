Sao Việt 24h: Võ Hạ Trâm 'lên đồ' cho gái cưng đi tiêm ngừa biểu cảm của cô nhóc khiến netizen mê mẩn, Khả Ngân chia sẻ khoảnh khắc tình tứ bên diễn viên Thanh Sơn

Noo Phước Thịnh 'comeback' sau một thời gian dài không cập nhập trạng thái của mình trên trang cá nhân. Chi Pu rạng rỡ bên trời Tây và cô nàng vẫn thường xuyên cập nhập cuộc sống 'chanh sả' của mình trên Facebook.

Võ Hạ Trâm lên đồ cho gái cưng đi tiêm ngừa, biểu cảm của cô bé siêu đáng yêu khiến ai nấy đều mê mẩn. Ảnh: FBNV Nàng hậu Kỳ Duyên lại tiếp tục đăng caption thả thính khiến bao người phải điêu đứng. Ảnh: FBNV Ali Hoàng Dương với status bao ngầu 'Màn đêm buông xuống như mời gọi anh tới...'. Ảnh: FBNV Á hậu Hoàng Oanh chia sẻ hình ảnh cậu ấm nhà mình giống y hệt người bố, ai nấy đều thích thú với biểu cảm của cậu nhóc. Ảnh: FBNV Khả Ngân chia sẻ khoảnh khắc tình tứ cùng diễn viên Thanh Sơn sau khi cả hai có cơ hội được đóng phim cùng nhau. Ảnh: FBNV Chi Pu rạng rỡ bên trời Tây và cô nàng vẫn thường xuyên cập nhập cuộc sống 'chanh sả' của mình trên Facebook. Ảnh: FBNV Noo Phước Thịnh 'comeback' sau một thời gian dài không cập nhập trạng thái của mình trên trang cá nhân. Ảnh: FBNV Cô bé dân ca Phương Mỹ Chi mới ngày nào còn là cô nhóc giờ đây đã ra dáng thiếu nữ và trở nên xinh đẹp hơn. Ảnh: FBNV Thanh Hằng khoe bộ ảnh khi được ra đường sau khi TP.HCM nới lỏng giãn cách. Ảnh: FBNV Hương Tràm với caption đầy tâm trạng 'Sài Gòn mưa! Hà Nội cũng đang mưa!!'. Ảnh: FBNV Sao việt 24h: Bé Winnie tiểu công chúa nhà Đông Nhi 'cưng muốn xỉu', Đen Vâu 'comeback' với caption cực sâu lắng Đêm khuya cô nàng Nam Thư lại khoe nhẹ bức ảnh đen trắng cực ma mị và cô cũng không quên chúc các fan của mình ngủ ngon. Đen Vâu thả nhẹ caption sau một thời gian dài vắng bóng 'Chiều thứ 7 mưa mịt mù. Mong cái cơn bão này vào khẽ khẽ thôi. https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sao-viet-24h-vo-ha-tram-len-do-cho-gai-cung-di-tiem-ngua-bieu-cam-cua-co-nhoc-khien-netizen-me-man-kha-ngan-chia-se-khoanh-khac-tinh-tu-ben-dien-vien-thanh-son-430313.html Theo Như Thảo (t/h) | Phụ Nữ Sức Khỏe Link bài gốc Copy link https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sao-viet-24h-vo-ha-tram-len-do-cho-gai-cung-di-tiem-ngua-bieu-cam-cua-co-nhoc-khien-netizen-me-man-kha-ngan-chia-se-khoanh-khac-tinh-tu-ben-dien-vien-thanh-son-430313.html