Sao Việt 24h: Võ Hạ Trâm 'lên đồ' cho gái cưng đi tiêm ngừa biểu cảm của cô nhóc khiến netizen mê mẩn, Khả Ngân chia sẻ khoảnh khắc tình tứ bên diễn viên Thanh Sơn

Sao Việt 12/10/2021 06:59

Noo Phước Thịnh 'comeback' sau một thời gian dài không cập nhập trạng thái của mình trên trang cá nhân. Chi Pu rạng rỡ bên trời Tây và cô nàng vẫn thường xuyên cập nhập cuộc sống 'chanh sả' của mình trên Facebook.

Sao Viet 1
Võ Hạ Trâm lên đồ cho gái cưng đi tiêm ngừa, biểu cảm của cô bé siêu đáng yêu khiến ai nấy đều mê mẩn. Ảnh: FBNV
Sao Viet 2
Nàng hậu Kỳ Duyên lại tiếp tục đăng caption thả thính khiến bao người phải điêu đứng. Ảnh: FBNV
Sao Viet 3
Ali Hoàng Dương với status bao ngầu 'Màn đêm buông xuống như mời gọi anh tới...'. Ảnh: FBNV
Sao Viet 4
Á hậu Hoàng Oanh chia sẻ hình ảnh cậu ấm nhà mình giống y hệt người bố, ai nấy đều thích thú với biểu cảm của cậu nhóc. Ảnh: FBNV
Sao Viet 5
Khả Ngân chia sẻ khoảnh khắc tình tứ cùng diễn viên Thanh Sơn sau khi cả hai có cơ hội được đóng phim cùng nhau.  Ảnh: FBNV
Sao Viet 6
Chi Pu rạng rỡ bên trời Tây và cô nàng vẫn thường xuyên cập nhập cuộc sống 'chanh sả' của mình trên Facebook. Ảnh: FBNV
Sao Viet 7
Noo Phước Thịnh 'comeback' sau một thời gian dài không cập nhập trạng thái của mình trên trang cá nhân. Ảnh: FBNV
Sao Viet 8
Cô bé dân ca Phương Mỹ Chi mới ngày nào còn là cô nhóc giờ đây đã ra dáng thiếu nữ và trở nên xinh đẹp hơn. Ảnh: FBNV
Sao Viet 9
Thanh Hằng khoe bộ ảnh khi được ra đường sau khi TP.HCM nới lỏng giãn cách. Ảnh: FBNV
Sao Viet 10
Hương Tràm với caption đầy tâm trạng 'Sài Gòn mưa! Hà Nội cũng đang mưa!!'. Ảnh: FBNV

 

Sao việt 24h: Bé Winnie tiểu công chúa nhà Đông Nhi 'cưng muốn xỉu', Đen Vâu 'comeback' với caption cực sâu lắng

Sao việt 24h: Bé Winnie tiểu công chúa nhà Đông Nhi 'cưng muốn xỉu', Đen Vâu 'comeback' với caption cực sâu lắng

Đêm khuya cô nàng Nam Thư lại khoe nhẹ bức ảnh đen trắng cực ma mị và cô cũng không quên chúc các fan của mình ngủ ngon. Đen Vâu thả nhẹ caption sau một thời gian dài vắng bóng 'Chiều thứ 7 mưa mịt mù. Mong cái cơn bão này vào khẽ khẽ thôi.

Xem thêm
Từ khóa:   Sao Việt 24h Khả Ngân Võ Hạ Trâm

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng người vợ khi thấy nhúm lông mèo trên áo chồng và hành trình khám phá bí mật

Nỗi lòng người vợ khi thấy nhúm lông mèo trên áo chồng và hành trình khám phá bí mật

Tâm sự 22 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 52 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
Ô tô con bất ngờ lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt khiến nhiều người bị thương

Ô tô con bất ngờ lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt khiến nhiều người bị thương

Video 1 giờ 22 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Tài tử 'Bộ Bộ Kinh Tâm' Ngô Kỳ Long bất ngờ tuyên bố ngừng đóng phim

Tài tử 'Bộ Bộ Kinh Tâm' Ngô Kỳ Long bất ngờ tuyên bố ngừng đóng phim

Sao quốc tế 1 giờ 36 phút trước
Vận Số Hoàng Kim, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến vùn vụt, thu nhập tăng nhanh đến chóng mặt, gánh lộc về nhà trong tháng 9 âm lịch

Vận Số Hoàng Kim, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến vùn vụt, thu nhập tăng nhanh đến chóng mặt, gánh lộc về nhà trong tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 52 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 6 phút trước
'Không Thể Thay Thế' bùng nổ, liệu có lập thành tích hơn 'Đầu Xuân Tươi Sáng'?

'Không Thể Thay Thế' bùng nổ, liệu có lập thành tích hơn 'Đầu Xuân Tươi Sáng'?

Sao quốc tế 2 giờ 8 phút trước
Sofa Italia tại Nội thất Mê Linh: Dấu ấn chất liệu trong không gian hiện đại

Sofa Italia tại Nội thất Mê Linh: Dấu ấn chất liệu trong không gian hiện đại

Không gian sống 2 giờ 16 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"