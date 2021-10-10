Sao việt 24h: Bé Winnie tiểu công chúa nhà Đông Nhi 'cưng muốn xỉu', Đen Vâu 'comeback' với caption cực sâu lắng

Đêm khuya cô nàng Nam Thư lại khoe nhẹ bức ảnh đen trắng cực ma mị và cô cũng không quên chúc các fan của mình ngủ ngon. Đen Vâu thả nhẹ caption sau một thời gian dài vắng bóng 'Chiều thứ 7 mưa mịt mù. Mong cái cơn bão này vào khẽ khẽ thôi.
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