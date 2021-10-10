Sao việt 24h: Bé Winnie tiểu công chúa nhà Đông Nhi 'cưng muốn xỉu', Đen Vâu 'comeback' với caption cực sâu lắng

Sao Việt 10/10/2021 09:10

Đêm khuya cô nàng Nam Thư lại khoe nhẹ bức ảnh đen trắng cực ma mị và cô cũng không quên chúc các fan của mình ngủ ngon. Đen Vâu thả nhẹ caption sau một thời gian dài vắng bóng 'Chiều thứ 7 mưa mịt mù. Mong cái cơn bão này vào khẽ khẽ thôi.

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Hiền Hồ lên đồ xúm xính đi dạo phố sau một thời gian dài ở nhà chống dịch bệnh. Ảnh: FBNV
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Đen Vâu thả nhẹ caption sau một thời gian dài vắng bóng 'Chiều thứ 7 mưa mịt mù. Mong cái cơn bão này vào khẽ khẽ thôi. Ảnh: FBNV
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Diễn viên hài Thu Trang 'bao ngầu' trong bộ trang phục khá vintage, không ai nghĩ 'Chị 13' khi diện lên lại chất đến như thế. Ảnh: FBNV
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Midu với caption 'Anh có muốn uống vài ly whisky. Để được cùng say with me'. Ảnh: FBNV
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Erik và Đức Phúc đến tận nhà Hòa Minzy để chúc mừng sinh nhật con trai của nữ ca sỹ. Ảnh: FBNV
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Đông Nhi và Ông Cao Thắng tiếp tục chuyên mục 'dìm hàng' gái yêu, nhưng các netizen lại cưng cô bé hết nất vì quá đáng yêu. Ảnh: FBNV
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Vũ Hà Anh gợi cảm, quyến rũ là những ngôn từ dành tặng cho nữ siêu mẫu khi cô liên tục chia sẻ những bức hình cực đẹp và thần thái. Ảnh: FBNV
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Đêm khuya cô nàng Nam Thư lại khoe nhẹ bức ảnh đen trắng cực ma mị và cô cũng không quên chúc các fan của mình ngủ ngon. Ảnh: FBNV
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Trương Ngọc Ánh xinh đẹp, mặn mà với lối makeup cực sang chảnh. Ảnh: FBNV
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Mạc Văn Khoa khoe nhẹ vườn khế nhà mình sai trĩu quả. Ảnh: FBNV

 

Sao Việt 24h: Hà Hồ khoe khoảnh khắc cả hai mẹ con chụp hình tình tứ Lisa chiếm trọn spotlight, Soobin Hoàng Sơn tung bộ ảnh 'cool ngầu' sau một thời gian dài vắng bóng

Sao Việt 24h: Hà Hồ khoe khoảnh khắc cả hai mẹ con chụp hình tình tứ Lisa chiếm trọn spotlight, Soobin Hoàng Sơn tung bộ ảnh 'cool ngầu' sau một thời gian dài vắng bóng

Lệ Quyên đăng caption với nhiều ẩn ý 'Ta là lữ khách trên hành trình hạnh phúc ta đang đi...'. Hoa hậu Mai Phương Thúy cực đẹp trong bộ ảnh mới, nàng hậu chưa bao giờ làm các fan thất vọng khi diện những bộ cánh từ đơn giản đến kiểu cách đều rất sang chảnh.

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