Sao việt 24h: Bé Winnie tiểu công chúa nhà Đông Nhi 'cưng muốn xỉu', Đen Vâu 'comeback' với caption cực sâu lắng

Lệ Quyên đăng caption với nhiều ẩn ý 'Ta là lữ khách trên hành trình hạnh phúc ta đang đi...'. Hoa hậu Mai Phương Thúy cực đẹp trong bộ ảnh mới, nàng hậu chưa bao giờ làm các fan thất vọng khi diện những bộ cánh từ đơn giản đến kiểu cách đều rất sang chảnh.