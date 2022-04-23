Liên tục phủ nhận chuyện tình cảm, netizen tung ra bằng chứng khiến Will và Linh Ka khó lòng chối cãi

Will và Linh Ka đã vướng tin đồn hẹn hò trong 1 thời gian dài, nhưng cả 2 liên tục phủ nhận chuyện này và cho biết mối quan hệ chỉ dừng lại ở mức hai anh em thân thiết.

Việc các cặp đôi nổi tiếng lựa chọn cho mình cách giấu kín chuyện tình cảm của mình trước ống kính của truyền thông là việc hoàn toàn dễ hiểu và Linh Ka và Will được netizen nhận định là một cặp đôi có xu hướng như vậy.

Cặp đôi từng bị dân mạng soi ra đi du lịch chung với nhau - Ảnh: Internet

Bởi đã nhiều lần, cặp đôi để lộ hint hẹn hò song chính chủ vẫn nhất quyết giữ im lặng. Tuy nhiên, trong một sự kiện mới đây, cặp đôi đã bị ''team qua đường'' tóm gọn khoảnh khắc tình tứ bên nhau khiến fan của cả 2 sung sướng đến ''phát điên''.

Cả hai cùng ngồi cạnh nhau tại buổi sự kiện - Ảnh: Internet

Cụ thể, tại sự kiện diễn ra vào ngày 21/4, Linh Ka và Will đã có dịp hội ngộ. Dù cả 2 cẩn trọng lựa thời gian xuất hiện trên thảm đỏ khác nhau song vẫn không thể tránh khỏi sự chú ý của netizen. Song cặp đôi vẫn được sắp xếp ngồi cạnh nhau, tuy nhiên đó vẫn chưa là điều đáng ngờ nhất khi ngay sau sự kiện kết thúc, cô nàng xinh đẹp đã được cho là lên xế hộp của nam ca sĩ để trở về căn nhà ở quận 2.

Will và Linh Ka tại - Ảnh: Internet

CĐM nhanh chóng cho rằng, rất có thể cả 2 đang sống chung với nhau chăng ? và tất nhiên đó mới chỉ là nhận định từ phía cộng đồng mạng, còn những người trong cuộc hiện vẫn chưa lên tiếng về việc này.

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