Liên tục xuất hiện với tình trạng 'lẻ loi' tại các sự kiện, CĐM nhận định chắc như đinh đóng cột: 'Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn chắc là toang thật rồi, buồn quá chứ'

Vốn là cặp đôi ''chị ơi, anh yêu em'' đẹp trong làng giải trí Việt, khi nhận được rất nhiều sự yêu quý và mến mộ của những fan hâm mộ. Cũng chính vì vậy, mà ngay sau khi thông tin về việc cả 2 đang có dấu hiệu ''đường ai, nấy đi'' đã khiến cho CĐM không tránh khỏi sự nuối tiếc về mối tình đẹp của cặp đôi.

Kiều Minh Tuấn và Cát Phượng liên tiếp vướng phải tin đồn ''tan vỡ'' trong chuyện tình cảm - Ảnh: Internet

Cụ thể mới đây nhất, trong sự kiện ra mắt MV Anh lo cho em của Đàm Vĩnh Hưng tối 22/4, Cát Phượng tiếp tục bị bắt gặp ''lẻ loi'' một mình tại đây, chứng kiến hình ảnh đó một số bộ phận netizen liền tự đặt ra câu hỏi ''Kiểu Minh Tuấn đang ở đâu, mà lại để người yêu của mình đến dự sự kiện 1 mình''.