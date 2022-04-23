Liên tục xuất hiện với tình trạng 'lẻ loi' tại các sự kiện, CĐM nhận định chắc như đinh đóng cột: 'Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn chắc là toang thật rồi, buồn quá chứ'

Sao Việt 23/04/2022 13:28

Thông tin về việc Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn có dấu hiệu tan vỡ sau nhiều năm yêu nhau, đang là chủ đề được người hâm mộ cực kỳ quan tâm ở thời điểm hiện tại.

Vốn là cặp đôi  ''chị ơi, anh yêu em'' đẹp trong làng giải trí Việt, khi nhận được rất nhiều sự yêu quý và mến mộ của những fan hâm mộ. Cũng chính vì vậy, mà ngay sau khi thông tin về việc cả 2 đang có dấu hiệu ''đường ai, nấy đi'' đã khiến cho CĐM không tránh khỏi sự nuối tiếc về mối tình đẹp của cặp đôi.

Liên tục xuất hiện với tình trạng 'lẻ loi' tại các sự kiện, CĐM nhận định chắc như đinh đóng cột: 'Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn chắc là toang thật rồi, buồn quá chứ' - Ảnh 1
Kiều Minh Tuấn và Cát Phượng liên tiếp vướng phải tin đồn ''tan vỡ'' trong chuyện tình cảm - Ảnh: Internet

Cụ thể mới đây nhất, trong sự kiện ra mắt MV Anh lo cho em của Đàm Vĩnh Hưng tối 22/4, Cát Phượng tiếp tục bị bắt gặp ''lẻ loi'' một mình tại đây, chứng kiến hình ảnh đó một số bộ phận netizen liền tự đặt ra câu hỏi ''Kiểu Minh Tuấn đang ở đâu, mà lại để người yêu của mình đến dự sự kiện 1 mình''. 

Liên tục xuất hiện với tình trạng 'lẻ loi' tại các sự kiện, CĐM nhận định chắc như đinh đóng cột: 'Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn chắc là toang thật rồi, buồn quá chứ' - Ảnh 2
Cát Phượng lẻ loi tại sự kiện mới đây - Ảnh: Internet

Thậm chí, CĐM còn nhận định chắc như đinh đóng cột, rất có thể cả hai đã nói lời chia tay với nhau. Sở dĩ CĐM nhận định như vậy, bởi trước đó vào tháng 12/2021, Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn có lần hiếm hoi xuất hiện cùng nhau tại sự kiện ra mắt chương trình truyền hình thực tế The Champion - Nhà vô địch 2021. 

Liên tục xuất hiện với tình trạng 'lẻ loi' tại các sự kiện, CĐM nhận định chắc như đinh đóng cột: 'Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn chắc là toang thật rồi, buồn quá chứ' - Ảnh 3
Bức hình khiến CĐM tin rằng cặp đôi đang gặp ''vấn đề'' trong chuyện tình cảm - Ảnh: Internet

Dù xuất hiện chung, nhưng cặp đôi lại không hề đứng cạnh nhau như thường lệ, mà trái lại cả 2 hoàn toàn đứng cách xa nhau, như thể người này tránh mặt người kia. 

Tuy nhiên, sau tất cả mọi chuyện chỉ mới dừng chân ở mức tin đồn và chưa có thông tin chính thức nào được xác nhận từ phía người trong cuộc vè vấn đề này. CĐM cũng hy vọng, làng giải trí Việt sẽ không đánh mất thêm một cặp đôi đẹp nữa trong năm nay. 

Xuất hiện tại đám cưới Tiết Cương, nhưng Cát Phượng mới là nhân vật được netizen chú ý đến nhất: "Cát Phượng lại lẻ bóng à? Có khi nào những đồn đoán là thật chăng?"

Xuất hiện tại đám cưới Tiết Cương, nhưng Cát Phượng mới là nhân vật được netizen chú ý đến nhất: "Cát Phượng lại lẻ bóng à? Có khi nào những đồn đoán là thật chăng?"

Mới đây, nghệ sĩ hài Tiết Cương đã quyết định chấm dứt cuộc sống độc thân của mình khi quyết định đi đến hôn nhân với bạn gái lâu năm, nhưng điều khiến người hâm mộ chú ý đến nhất chính là sự xuất hiện lẻ loi không có ai bên cạnh của Cát Phượng.

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