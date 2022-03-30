Xôn xao thông tin 'đường ai nấy đi' suốt nhiều tháng nay, Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn có cuộc sống đối lập nhưng vẫn tuyệt nhiên không nhắc về nhau

Kiều Minh Tuấn và Cát Phượng kể từ sau khi bị đồn đoán mối quan hệ đang lục đục hạn chế nhắc về nhau trên MXH khiến cư dân mạng không khỏi thắc mắc về tình hình hiện tại của cả hai.

Luôn được xem là một trong những cặp đôi đẹp của làng giải trí Việt khi cả hai đã có đến 14 năm bên cạnh nhau. Sở dĩ, Kiểu Minh Tuấn và Cát Phượng được xem cặp đôi đẹp, đơn giản vì trong suốt những năm tháng bên nhau, đã không ít lần mối quan hệ này vướng vào những lùm xùm không đáng có khi một số người từng cho rằng ''Cát Phượng quá lớn tuổi so với Kiểu Minh Tuấn'' nhưng sau tất cả, cả 2 vẫn nắm chặt tay nhau vượt qua ''giông bão'' để giữ gìn hạnh phúc của mình. Chính vì vậy, mà khi xuất hiện tìn đồn cả 2 đang ''rạn nứt'' trong giai đoạn vừa qua, đã thực sự khiến cho người hâm mộ của cả 2 có đôi chút gượng buồn. Cặp đôi chị em nổi tiếng của showbiz Việt - Ảnh: Internet Dù Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn từng ngầm đính chính về mối quan hệ giữa hai người, nhưng động thái của cặp đôi vẫn khiến dân tình không khỏi nghi ngờ về thông tin trên.

Cát Phượng - 'nữ hoàng update' cuộc sống cá nhân Cát Phượng vẫn thường xuyên cập nhập hình ảnh của mình lên trang các nhân Dù thường xuyên là người lộ hint chia tay trên MXH, song cũng không ít lần Cát Phượng lên tiếng đính chính. Dù vậy, đến hiện tại, nữ diễn viên và bạn trai kém tuổi vẫn chưa có thêm động thái xuất hiện cùng nhau nào. Sau loạt tin đồn, nữ diễn viên vẫn đều đặn đăng tải những khoảnh khắc đời thường như đi chơi cùng bạn bè hay đi làm lên trang mạng xã hội cá nhân của mình. Song tuyệt nhiên không có sự góp mặt của Kiều Minh Tuấn.

Cát Phượng chụp hình cùng con trai và mẹ Ngoài ra, Cát Phượng cũng rất hay chia sẽ những khoảnh khắc kỷ niệm của mình và luôn sẵn sàng trò chuyện cùng với người hâm mộ. Kiều Minh Tuấn - im lặng giữa đồn đoán rạn nứt Hình ảnh mới nhất của Kiều Minh Tuấn trên MXH Nam diễn viên vẫn đang tích cực làm việc những dự án của mình Trái ngược với bạn gái, nam diễn viên khá kín tiếng và hạn chế chia sẻ khoảnh khắc đời thường. Trang cá nhân của Kiều Minh Tuấn chủ yếu là những bài đăng về công việc, và các dự án phim do anh góp mặt. Có thể thấy, nam diễn viên hiện tại chỉ đang tập trung vào công việc và đứng trước tin đồn ''rạn nứt'' với người bạn gái lâu năm, bản thân nam diễn viên vẫn chưa hề có bất kỳ động thái nào cả. Được biết, thông tin cặp đôi "đường ai nấy đi" nổ ra sau khi một đoạn clip ghi lại hình ảnh Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn không có bất kỳ tương tác nào với nhau tại một sự kiện diễn ra hồi đầu năm nay. Kế đó, "đàng gái" thường xuyên đăng ảnh kèm triết lý tình yêu và có không ít màn tương tác với CĐM vô tình tiết lộ tình trạng "độc thân vui tính" khiến khán giả bán tín bán nghi nhiều lần.

Ít ai biết, nhân vật 'đáng gờm' sở hữu danh xưng 'Lão Phật Gia' được cả showbiz 'chọn mặt gửi vàng' lại có đời tư cực kín tiếng, không tiết lộ thông tin vợ con vì một lý do Trong hầu hết các sự kiện quan trọng, CĐM thường xuyên bắt gặp hình ảnh ''lão phật gia'' - Tùng Yuki bảo vệ các nghệ sĩ nổi tiếng đến biểu diễn tại các sân khấu lớn. Cũng chính vì thế mà nhiều người cũng tự đặt ra cho mình câu hỏi ''lão phật gia'' có đời tư như thế nào, bởi lẽ có rất ít thông tin trên MXH về nhân vật này.

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