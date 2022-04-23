Bé Suchin thể hiện tình cảm với mẹ, biểu cảm buồn của Đàm Thu Trang gây tranh cãi, sự thật đằng sau đó khiến ai nấy đều 'xúc động'

Sao Việt 23/04/2022 11:54

Mới đây, Đàm Thu Trang đã chia sẻ khoảnh khắc ngọt ngào giữa hai mẹ con, nhưng vẻ mặt có phần buồn của cô nàng là điều khiến netizen 'khó hiểu'.

Gia đình Cương Đô La và Đàm Thu Trang luôn là một trong những gia đình nhận được sự yêu mến từ rất đông đảo người hâm mộ, bởi những hình ảnh đời thường bình dị, hạnh phúc mà không hề phô trương hay khoe mẽ.

Bé Suchin thể hiện tình cảm với mẹ, biểu cảm buồn của Đàm Thu Trang gây tranh cãi, sự thật đằng sau đó khiến ai nấy đều 'xúc động' - Ảnh 1
Gia đình hạnh phúc của Cường Đô La và Đàm Thu Trang - Ảnh: Internet

Mới đây nhất, Đàm Thu Trang lại tiếp tục đăng tải hình ảnh mới của Suchin trên trang cá nhân. Bà xã của Cường Đô La đã xúc động trước hành động của con gái rựu của mình, cụ thể cô nàng viết trên MXH như sau: "Mẹ mới đi vắng một đêm thôi mà về em ôm hôn mẹ chíu chiu luôn. Em bé của mẹ lớn lắm rồi".

Bé Suchin thể hiện tình cảm với mẹ, biểu cảm buồn của Đàm Thu Trang gây tranh cãi, sự thật đằng sau đó khiến ai nấy đều 'xúc động' - Ảnh 2
Bài đăng của bà xã Cường Đô La trên MXH - Ảnh: chụp màn hình

Bé Suchin thể hiện tình cảm với mẹ, biểu cảm buồn của Đàm Thu Trang gây tranh cãi, sự thật đằng sau đó khiến ai nấy đều 'xúc động' - Ảnh 3
Câu trả lời của mẹ Suchin nhận được nhiều sự đồng cảm của các "mẹ bỉm" khác - Ảnh: chụp màn hình

Ngay sau bài đăng của cô nàng, đã có rất nhiều dòng bình luận khen ngợi tình cảm mà bé Suchin dành tặng cho mẹ, thậm chí một số người còn tỏ ra ghen tị với khoảnh khắc hạnh phúc của 2 mẹ con. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn có không ít người tỏ vẻ thắc mắc trước biểu cảm có phần buồn buồn của cô nàng. Tuy nhiên, câu trả lời của Đàm Thu Trang ngay sau đó, đã không khổi khiến nhiều người đồng cảm, đặc biệt là các bà mẹ khác : ''"Tại mẹ bồi hồi xúc động đấy ạ. Vì thấy em bé lớn nhanh quá". 

Có thể thấy, chứng kiến quá trình lớn lên từng ngày của con gái, Đàm Thu Trang không khỏi xúc động và cực kỳ hạnh phúc khi được làm mẹ. 

Chứng kiến ông xã 'nóng mặt' vì bị ái nữ và mình cho ra rìa, Đàm Thu Trang nhanh chóng thanh minh khiến Cường Đô La chỉ biết 'câm nín'

Chứng kiến ông xã 'nóng mặt' vì bị ái nữ và mình cho ra rìa, Đàm Thu Trang nhanh chóng thanh minh khiến Cường Đô La chỉ biết 'câm nín'

Khoảnh khắc trêu đùa của vợ chồng Cường Đô La khiến cư dân mạng không khỏi phần thích thú và phải ganh tị với mái ấm hạnh phúc của cả 2.

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Từ khóa:   Cường Đô la Đàm Thu Trang bé Suchin

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