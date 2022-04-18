Chứng kiến ông xã 'nóng mặt' vì bị ái nữ và mình cho ra rìa, Đàm Thu Trang nhanh chóng thanh minh khiến Cường Đô La chỉ biết 'câm nín'

Khoảnh khắc trêu đùa của vợ chồng Cường Đô La khiến cư dân mạng không khỏi phần thích thú và phải ganh tị với mái ấm hạnh phúc của cả 2.

Mới đây, trên trang cá nhân của mình Cường Đô La đã đăng tải loạt ảnh hạnh phúc bên gia đình không khỏi khiến người hâm mộ phải cảm thấy thích thú với đời sống bình dị của cặp đôi ''trai tài, gái sắc''. Cụ thể, trong bài đăng của mình Cường Đô La tỏ ra ''giận dỗi'' vì không được 2 mẹ con Đàm Thu Trang cho đi chơi cùng. Anh viết: "Cuối tuần hai mẹ con đi chơi mà không cho papa đi theo".

Bài đăng của ông xã Đàm Thu Trang nhận được rất nhiều sự chú ý từ phía người hâm mộ - Ảnh: chụp màn hình Tuy nhiên, ''nóc nhà'' Đàm Thu Trang cũng nhanh chóng đáp trả khiến cho vị đại gia phố núi khi nhìn vào chỉ biết ''câm nín'' và không nói được lời nào. Cụ thể, cô nàng viết :"Chao ôi. Xe có 2 chỗ. Papa tính ngồi ở đâu".

Phía dưới phần bình luận, nhiều người hâm mộ liên tục ''vỗ tay, hò reo'' cho pha xử lý ''kinh điển'' của Đàm Thu Trang, đồng thời cũng không quên gửi đến những lời chúc tốt đẹp nhất dành cho gia đình của Đàm Thu Trang và Cường Đô La. Sau tất cả, Cường Đô La đã tìm được bến đỗ hạnh phúc của đời mình - Ảnh: Internet Sau khi kết hôn, vợ chồng Đàm Thu Trang và Cường Đô La rất chăm chỉ thể hiện tình cảm trên mạng xã hội. Cả hai thường xuyên chia sẻ những câu chuyện hài hước trong cuộc sống hôn nhân với công chúng. Suchin là trái ngọt hôn nhân của Cường Đô La và Đàm Thu Trang, chào đời vào tháng 8/2020. Cả 2 vợ chồng liên tục thay phiên nhau dành thời gian chăm sóc cho con cái và có một đời sống bình dị, không phô trương khiến ai ai nhìn vào cũng đều ngưỡng mộ và ao ước có được một cuộc sống giống như vậy.

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