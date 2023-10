Cùng có mặt tại đêm diễn thời trang Vietnam Beauty Fashion Fest, cặp đôi Bình An và Phương Nga làm một hành động khiến netizen: 'Mệt tim vì hai con người này'

Chứng kiến những hành động thân mật, ngọt ngào của cặp đôi. Người hâm mộ đang rất háo hức chờ đợi vào lễ cưới hoành tráng của 2 người.

Mới đây nhất, vào tối ngày 17/4 tại đêm diễn thời trang Vietnam Beauty Fashion Fest lần đầu tiên được công bố và ra mắt tại chương trình Người đẹp thời Trang - Miss World Vietnam 2022. Được biết, chương trình lần này được tổ chức vô cùng hoành tráng khi dàn khách mời toàn là những người có tầm ảnh hưởng trong giới nghệ sĩ, tất nhiên cũng không thể thiếu những mỹ nhân Á Hậu, Hoa Hậu xinh đẹp tại sự kiện sắc đẹp được.

Cặp đôi không ngần ngại trao cho nhau những hành động ngọt ngào trên sàn diễn - Ảnh: chụp màn hình

Trong số những nàng mỹ nhân xinh đẹp ngày hôm đó, nhận được nhiều sự quan tâm và để mắt tới tại chương trình ngày hôm đó là phần trình diễn của Á hậu Phương Nga, khi cô sánh đôi bên vị hôn phu - diễn viên Bình An. Trước sự chứng kiến của hàng nghìn người dưới hàng ghế khán giả và đang xem qua màn ảnh nhỏ, cặp đôi đình đám Vbiz có loạt cử chỉ ngọt ngào, tình tứ trên sàn diễn khiến nhiều người ở phía bên dưới phải cảm thấy ''mệt tim'' cùng với cặp đôi ''trai tài, gái sắc''.

Sau màn cầu hôn với cái kết viên mãn vừa rồi, netizen rất mong chờ hôn lễ của Phương Nga và Bình An - Ảnh: Internet

Được biết, trước đó vào tháng 2, Bình An bất ngờ tổ chức tiệc cầu hôn để "chốt đơn" bạn gái 3 năm. Sau lời "say yes" từ nàng Á hậu, cũng chính vì vậy mà netizen đang cực kỳ mong mỏi đám cưới của cặp đôi được diễn ra hơn bao giờ hết.

