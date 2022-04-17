Xuất hiện tại cùng 1 sự kiện, Diễm My 9x và bạn trai doanh nhân không quên làm một việc, netizen nhìn vào chỉ biết 'ganh tị'

Diễm My 9x bạn trai doanh nhân đi chạy bộ nhưng không quên làm một hành động tình tứ khiến cư dân mạng phát sốt.

Có hơn 6 năm hẹn hò và là một trong những cặp đôi có được hạnh phúc bền vững nhất trong làng giải trí, Diễm My 9x và bạn trai doanh nhân Vinh Nguyễn gây chú ý bởi chuyện tình giản dị, không ồn ào, phô trương. Mới đây nhất, trên mạng xã hội cá nhân của mình, nữ diễn viên đã đăng tải loạt ảnh hạnh phúc của cả 2 trong một sự kiện chạy bộ mới đây.

Nữ diễn viên xuất hiện xinh đẹp tại sự kiện - Ảnh: chụp màn hình

Cụ thể, nữ diễn viên hội ngộ cùng diễn viên Nhã Phương và ca sĩ Ái Phương trong một hoạt động chạy điền kinh ngày cuối tuần. Cả 3 đều xuất hiện với vẻ ngoài xinh đẹp và vóc dáng chuẩn mỹ nhân, khiến mọi ánh nhìn đều phải hướng về 3 người đẹp. Đặc biệt hơn, bức ảnh Diễm My 9x nắm tay người yêu doanh nhân đầy tình tứ và ngọt ngào khiến cõi mạng rần rần.

Hình ảnh nắm tay thân mật giữa Diễm My và bạn trai khiến fan phải ganh tị - Ảnh: chụp màn hình

Có thể thấy dù đã trải qua 6 năm hẹn hò bên nhau, nhưng tình cảm của Diễm My 9x và bạn trai doanh nhân vẫn luôn hạnh phúc như những ngày đầu tiên.

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