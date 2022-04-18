Xuất hiện với phong cách quyến rũ, nữ tính, nhưng netizen lại chỉ tập trung 'soi mói' vì một điều ở 'bà mẹ nhí' Angela Phương Trinh

Dù diện trang phục có phần quyến rũ, xinh đẹp rạng ngời nhưng netizen chỉ muốn góp ý với cô nàng một điều.

Mới đây nhất, "Bà mẹ nhí" Angela Phương Trinh đã đăng tải đoạn video ngắn trên Instagram cá nhân khiến dân tình rần rần ngỡ ngàng. Trái ngược với thần thái ở phòng gym, người đẹp 9x cho thấy dù là ở bất cứ nơi đâu và bất kỳ trang phục nào, cô cũng đều có thể cân được tất khi xuất hiện vô cùng xinh đẹp trong video.

Angela Phương Trinh xinh đẹp xuất sắc trong đoạn clip mới được cô đăng tải trên MXH - Ảnh: chụp màn hình

Cụ thể trong đoạn video được cô nàng đăng tải lên MXH, người đẹp 27 tuổi diện trang phục quyến rũ, nữ tính và khéo léo khoe vai trần. Tuy nhiên, ở clip này Angela Phương Trinh được nhận xét là để lộ quá nhiều cơ, khiến người hâm mộ cho rằng đã mất đi vẻ nữ tính.

Thân hình của người đẹp 9x luôn là đề tài bàn tán xôn xao của CĐM - Ảnh: Internet

Dưới phần bình luận, một netizen đã bày tỏ quan điểm: "Thích vẻ mảnh khảnh của Trinh hơn là như bây giờ. Ý kiến riêng thôi ạ". Tuy nhiên, vẫn có một số khán giả cho rằng body của ''bà mẹ nhí'' rất đẹp và được đánh giá là ''vẻ đẹp mang xu hướng trong tương lai''. Trước đó, cô nàng cũng đã khoe những tấm ảnh với thân hình rắn chắc tại phòng gym và cũng nhận về tương đối những ý kiến trái chiều khác nhau từ phía dư luận.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/xuat-hien-voi-phong-cach-quyen-ru-nu-tinh-nhung-netizen-lai-chi-tap-trung-soi-moi-vi-mot-dieu-o-ba-me-nhi-angela-phuong-trinh-462926.html