Muôn vàn những kiểu xin lỗi 'trời ơi đất hỡi' của sao Việt: Người thì xin lỗi 'có cũng như không', kẻ thì bị cho xin lỗi nhầm người

Việc những nghệ sĩ mắc phải những drama trong sự nghiệp của mình, có lẽ là điều đã quá quen thuộc với khán giả. Tuy nhiên, không phải ngôi sao nào cũng biết nhận lỗi sai của mình và có lời xin lỗi thành tâm nhất để được khán giả chấp nhận bỏ qua lỗi lầm của họ.

Mãi đến ngày 19/4 mới đây, giọng ca Rồi Người Thương Cũng Hóa Người Dưng mới chính thức gửi lời xin lỗi đến với khán giả, cụ thể như sau: "Em xin nhận lỗi về bản thân và gửi lời xin lỗi chân thành đến tất cả những người vì chuyện này mà bị ảnh hưởng, xin lỗi khán giả, những người biết và yêu mến Hiền Hồ. Em rất mong được sự thông cảm và bao dung của tất cả mọi người".

Drama ''anh em nương tựa'' của nữ ca sĩ Hiền Hồ luôn là đề tài được nhiều người nhắc đến trong những ngày vừa qua. Tại thời điểm bùng nổ scandal, nữ ca sĩ đã có một khoảng thời gian sống ẩn và khóa mọi thứ trên MXH.

Trái ngược với những gì mà mình mong muốn là sự cảm thông từ phía fan hâm mộ, Hiền Hồ lại nhận về thêm vô số gạch đá, bởi netizen cho rằng lời xin lỗi thực sự không có tâm và đáng lẽ ra cô nên gửi nó đến với vợ con của vị đại gia U60, rồi hẵng lên tiếng với người hâm mộ sau.

Jack

Mới đây nam ca sĩ vừa có động thái comeback trở lại trên MXH sau drama - Ảnh: Internet

Vốn được biết đến là nam ca sĩ có lượng fan đông đảo nhất nhì Việt Nam và sở hữu trong tay hàng loạt bản hit đình đám. Chính vì vậy, Jack luôn là cái tên nhận được sự yêu mến từ phía khán giả. Tuy nhiên đến năm 2021, mọi chuyện đã thay đổi hoàn toàn khi xuất hiện thông tin, nam ca sĩ có con với Thiên An và chỉ chu cấp mỗi tháng cho con đúng 5 triệu đồng.

Nam ca sĩ Jack - Ảnh: Internet

Jack ngay sau đó đã vấp phải sự chỉ trích từ đông đảo netizen trên cả nước, nam ca sĩ sau đó cũng đã thừa nhận con của Thiên An chính là con ruột của mình và gửi lời xin lỗi đến với người hâm mộ. Dẫu vậy, cũng giống như Hiền Hồ lời xin lỗi của anh chàng bị CĐM chế giễu như ''có cũng như không'', bởi người cần nhận lời xin lỗi từ giọng ca ''Sóng Gió'' phải là 2 mẹ con Thiên An.

Thời điểm đó, Jack hầu như mất tất cả, danh tiếng lẫn tình cảm của khán giả. Cho đến hiện tại, Jack vẫn chưa thể quay trở lại với con đường nghệ thuật. Có lẽ sẽ thật khó để Jack lấy lại niềm tin cũng như ánh hào quang nghệ thuật như thời điểm trước scandal sau những hành động mà anh gây ra.

NSƯT Hoài Linh

Hình ảnh của Hoài Linh đã bị ảnh hưởng nghiệm trọng từ lùm xùm ''từ thiện'' - Ảnh: Internet

Trong năm 2021 vừa qua, Hoài Linh là một trong những cái tên được "réo gọi" khá nhiều, đặc biệt là sau vụ lùm xùm '' chùm sao kê'' chiếu rọi, hình ảnh của nam nghệ sĩ ít nhiều cũng đã bị ảnh hưởng xấu trong mắt khán giả.

Ngay sau khi xác nhận việc chậm trễ trong quá trình bàn giao số tiền cho đồng bào miền Trung và lên tiếng xin lỗi, tuy vậy lời xin lỗi ấy bị CĐM cho rằng vẫn chưa thỏa đáng, bởi vẫn còn nhiều thắc mắc mà nam nghệ sĩ chưa giải thích.

Lời xin lỗi của nam nghệ sĩ khiến netizen phẫn nộ - Ảnh: Internet

Gần một năm sau ồn ào tiền từ thiện, NSƯT Hoài Linh đã phần nào quay trở lại hoạt động nghệ thuật bằng các vai diễn trên sân khấu kịch lẫn phim ảnh. Tuy vậy, sức ảnh hưởng cũng như hình ảnh của Hoài Linh giờ đây đã tụt thê thảm khi rất nhiều người đã từ bỏ việc theo dõi các sản phẩm của nam nghệ sĩ.