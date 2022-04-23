NSƯT Thoại Mỹ khiến netizen 'phát sốt' với hành động hôn trai đẹp ngay trên sóng truyền hình

Vốn là nghệ sĩ ,có được con đường sự nghiệp thành công mà bất kỳ ai cũng đều ai ước. Thế nhưng con đường tình duyên của nữ nghệ sĩ lại bấp bênh và chông gai đến khó hiểu.

NSƯT Thoại Mỹ là một trong những cái tên nổi tiếng trong lĩnh vực cải lương. Có được sự nghiệp thành công vang dội với con đường nghệ thuật là vậy, nhưng xét về đường tình duyên, có lẽ nữ nghệ sĩ vẫn còn phải học hỏi kinh nghiệm từ những người khác khá nhiều. Bởi cô từng thất bại trong hôn nhân trước đây và đã có đến 2 lần đính hôn, nhưng đều không thể nên duyên vợ chồng.

NSƯT Thoại Mỹ xinh đẹp ở tuổi 53 - Ảnh: Internet

Có lẽ vì vậy mà ở độ tuổi 53, NSƯT Thoại Mỹ dường như gạt bỏ hết chuyện buồn để tập trung cho con đường nghệ thuật. Mới đây nhất trong chương trình tìm kiếm tài năng về cải lương mang tên Trăm Năm Ánh Việt, nữ nghệ sĩ đã có phần tiết mục kết hợp với chàng nghệ sĩ trẻ trong chương trình, cả 2 đã có màn trình diễn tuyệt vời và được nhiều người vỗ tay tán thưởng.

Màn hôn công khai trai đẹp của nữ nghệ sĩ khiến khán giả phải bất ngờ - Ảnh: Internet

Trong niềm hân hoan, NSƯT Thoại Mỹ còn khiến nhiều người bất ngờ khi đã gửi trao một nụ hôn cho chàng nghệ sĩ trẻ mà mình kết hợp ngay trên sóng truyền hình. Hành động này của nữ nghệ sĩ như là một nụ hôn khích lệ tinh thần cho chàng trai, sau màn trình diễn quá đỗi tuyệt vời của cậu.

Nữ nghệ sĩ đang tận hưởng một cuộc sống hạnh phúc, yên bình sau những vấp ngã trong câu chuyện tình cảm - Ảnh: Internet

Có thể thấy, NSƯT Thoại Mỹ đang sống trong những tháng ngày vui vẻ và hạnh phúc hơn bao giờ hết, sau những vấp ngã không đáng có trong con đường tình duyên.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nsut-thoai-my-khien-netizen-phat-sot-voi-hanh-dong-hon-trai-dep-ngay-tren-song-truyen-hinh-464099.html