Loạt khoảnh khắc đáng yêu "đốn tim" của con gái Võ Hạ Trâm khiến netizen vô cùng thích thú vì quá lém lỉnh

Sao Việt 25/08/2022 21:57

Võ Hạ Trâm nhận được nhiều lời khen ngợi từ phía khán giả bởi sự khéo léo trong việc nuôi dạy bé Moon.

Võ Hạ Trâm sinh năm 1990 tại TP HCM. Cô đoạt nhiều giải thưởng trong các cuộc thi âm nhạc như: "Tuổi đời mênh mông 2005", "Tiếng hát Chú ve con 2006", "Ngôi sao tiếng hát truyền hình 2007", "Gương mặt thân quen 2016" và "Hãy nghe tôi hát 2018". Ca sĩ kết hôn năm 2019 cùng doanh nhân Vikas, người Ấn Độ, hơn cô 12 tuổi. Tổ ấm của vợ chồng ca sĩ thêm hạnh phúc khi có con gái gần một tuổi - bé Moon. Võ Hạ Trâm cho biết ông xã mang đến cho cô nguồn năng lượng tích cực. Họ xây dựng hạnh phúc bằng niềm tin, sự tôn trọng và chân thành. Gia đình chồng và chồng tâm lý khiến cuộc sống hôn nhân của cô thoải mái.

Loạt khoảnh khắc đáng yêu 'đốn tim' của con gái Võ Hạ Trâm khiến netizen vô cùng thích thú vì quá lém lỉnh - Ảnh 1

Loạt khoảnh khắc đáng yêu 'đốn tim' của con gái Võ Hạ Trâm khiến netizen vô cùng thích thú vì quá lém lỉnh - Ảnh 2
Gia đình nhỏ hạnh phúc của Võ Hạ Trâm

Bên cạnh cuộc sống hôn nhân viên mãn, người hâm mộ còn đặc biệt chú ý đến con gái của nữ ca sĩ. Được biết, vào hồi tháng 7 năm ngoái, nữ ca sĩ Võ Hạ Trâm đã hạ sinh con gái đầu lòng với ông xã ngoại quốc. Cho đến thời điểm hiện tại, mọi động thái của gia đình nhà người đẹp đều nhận được sự quan tâm và săn đón nồng nhiệt từ phía khán giả lẫn người hâm mộ. Nét đẹp lai của nhóc tỳ Moon làm cho không ít người không thể rời mắt. 

Loạt khoảnh khắc đáng yêu 'đốn tim' của con gái Võ Hạ Trâm khiến netizen vô cùng thích thú vì quá lém lỉnh - Ảnh 3
Ái nữ nhà Võ Hạ Trâm khiên dân tình "điên đảo" vì nét đẹp lai hút mắt 

Mới đây trên trang cá nhân, người đẹp đã đăng tải một đoạn video ghi lại những khoảnh khắc đáng yêu bên cạnh con gái. Cư dân mạng đều vô cùng bất ngờ và trầm trồ trước sự thông minh, hoạt bát của cô bé.

Cụ thể cô vô cùng hào hứng khoe bé Moon đã có thể trả lời mẹ và thực hiện những hành động, lời nói đơn giản. Biểu cảm dễ thương của cô bé đã thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Dù mới chỉ tròn 1 tuổi cách đây không lâu nhưng sự thông minh, lém lỉnh của nhóc tỳ đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ phía khán giả. 

Màn tương tác cực ngọt của Võ Hạ Trâm và con gái đã "đốn tim" không ít người: "Cưng chết mất, nói cho một bí mật nha, lúc nào buồn buồn là vô Facebook xem clip bé Moon hết buồn luôn", "Trời ơi sao mà cưng quá vậy Moon ơi", "Ôi yêu chưa kìa giống bố y đúc", "Cười nội thương với bả"... 

Loạt khoảnh khắc đáng yêu 'đốn tim' của con gái Võ Hạ Trâm khiến netizen vô cùng thích thú vì quá lém lỉnh - Ảnh 4
Biểu cảm đáng yêu của nhóc tỳ nhà nữ ca sĩ, cô bé có thể bắt chước theo lời nói hoặc cử chỉ của bố mẹ và người thân trong gia đình
Loạt khoảnh khắc đáng yêu 'đốn tim' của con gái Võ Hạ Trâm khiến netizen vô cùng thích thú vì quá lém lỉnh - Ảnh 5
Mẹ chồng của nữ ca sĩ luôn hết mực yêu thương và quan tâm bé Moon

Trước đó, Hạ Trâm nói quan hệ giữa cô với gia đình chồng là sự gắn kết khó tả. "Mọi người không nói ra bằng lời kiểu 'mẹ thương con quá' hay 'con thương mẹ quá' nhưng qua những cuộc điện thoại, lúc nào mẹ cũng hỏi thăm tôi trước. Mẹ hỏi tôi có vui không, có hạnh phúc không. Từ những câu hỏi đó, tôi thấy mình được mọi người rất quan tâm. Ngay cả gia đình chồng cũng vậy, họ yêu thương hai vợ chồng tôi. Nếu tôi cần sự giúp đỡ của gia đình chồng, mọi người luôn sẵn sàng", cô kể. 

Loạt khoảnh khắc đáng yêu 'đốn tim' của con gái Võ Hạ Trâm khiến netizen vô cùng thích thú vì quá lém lỉnh - Ảnh 6
Mối quan hệ giữa nữ ca sĩ và gia đình chồng luôn thân thiết, gần gũi như ruột thịt

Thông qua loạt khoảnh khắc của nhóc tỳ nhà Hạ Trâm, người hâm mộ cũng phần nào cảm nhận được sự thân thiết giữa cô nàng với gia đình chồng.

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