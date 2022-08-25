Đang yên đang lành, bạn gái Huỳnh Anh có động thái đăng tải tâm trạng đầy ẩn ý

Bạch Lan Phương là gương mặt quen thuộc trên sóng truyền hình VTV, từng tham gia dẫn xuất nhiều chương trình truyền hình như VTV Kết Nối, Thời trang và cuộc sống... Trên trang cá nhân, Bạch Lan Phương thường xuyên đăng tải những hình ảnh ăn vận sexy, cuộc sống sang chảnh.

Từ khi xác nhận hẹn hò, Huỳnh Anh - Bạch Lan Phương không ngại thể hiện tình cảm, thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc ngọt ngào. Tuy nhiên, mới đây cô nàng đã có động thái khiến cộng đồng mạng vô cùng hoang mang.

Trên trang cá nhân, Bạch Lan Phương đăng tải bài viết dài mang đầy tâm trạng. Cô viết: "Chẳng bao giờ bạn cô đơn khi đã là một người mẹ, bởi bạn luôn có người để nghĩ về, có mục đích sống, và có lý do để tồn tại. Bạn không chỉ phải mạnh mẽ để tự làm tất cả mọi thứ, đứng thật vững trên đôi chân của mình, mà còn phải thật chắc chắn để con có thể dựa vào mỗi khi cần.

Sóng gió, va vấp ngoài kia, tất cả đều là những bài học, những tín hiệu của vũ trụ gửi đến, để cho ta thấy mình nên yêu thương chính bản thân mình hơn nữa, và dành thời gian cho gia đình".

Bạn gái Huỳnh Anh chia sẻ mỗi khi yếu đuối cô chỉ có thể dựa vào chính mình.

Đang yên đang lành, bạn gái Huỳnh Anh bỗng đề cập vấn đề học cách chấp nhận khiến công chúng không khỏi hoang mang: "Sẽ không bao giờ hỏi ai: Tôi phải làm gì bây giờ? Bởi chỉ có chính ta mới biết ta nên làm gì, ta muốn gì, và ta sẽ được xoa dịu bởi điều gì. Đôi lúc muốn mềm yếu lắm, rồi bỗng nhận ra, mình chỉ có thể dựa vào chính mình, cảm xúc vui hay buồn đều sẽ đến và đi theo thời gian, không mong cầu cũng chẳng hối tiếc.

Con số 9, và nhiều thứ liên quan đã chi ra cho mình thấy mình ngày càng nhận thức được rõ mọi quy luật của cuộc sống, và học cách chấp nhận vạn vật như nó vốn thế, không kỳ vọng sẽ không thất vọng".

Dù không biết cô đang ẩn ý chuyện gì nhưng các khán giả mong rằng Bạch Lan Phương sẽ luôn giữ tâm trạng thoải mái.

Trước những dòng chia sẻ đầy tâm trạng, dù không biết cô đang gặp chuyện buồn gì, khán giả mong rằng Bạch Lan Phương luôn giữ tâm trạng thoải mái nhất và mọi chuyện tốt đẹp luôn đến bên cô.