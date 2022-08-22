Văn Mai Hương: "Thị phi thường đến từ những người không thích tôi, việc của tôi là nổ lực và đem lại những giá trị cho cuộc sống"

Nữ ca sĩ xinh đẹp được gia đình cho theo học nhạc và sinh hoạt âm nhạc từ nhỏ. Cô từng tham gia sinh hoạt ở câu lạc bộ Họa Mi (Hà Nội) và từng tham gia biểu diễn nhiều chương trình của thiếu nhi.

Văn Mai Hương là một nữ ca sĩ nhạc trẻ được biết đến sau khi cô tham gia và đoạt ngôi vị Á quân cuộc thi Vietnam Idol 2010.

Sau hơn 10 năm vào nghề, Văn Mai Hương sở hữu nhiều thành tích đáng nể, tuy nhiên đi kèm với đó là những tin đồn tình cảm, đời tư.

Sau khi đạt danh hiệu Á quân Vietnam Idol, Văn Mai Hương "nam tiến" và chính thức tấn công vào thị trường âm nhạc Việt. Cô liên tục gặt hái nhiều thành công, mới đây cô cũng nhận nhiều thành tích đáng nể khi phát hành ca khúc "Một ngàn nỗi đau".

Mới đây trong một talkshow, nữ ca sĩ đã nhiệt tình bàn luận về chủ đề Làm thế nào để vượt qua thị phi? và cách cô vượt qua những tin đồn suốt hơn 10 năm hoạt động nghệ thuật.

Mới đây, nữ ca sĩ đã tham gia vào một talkshow và nhiệt tình bàn luận về chủ đề "Làm thế nào để vượt qua thị phi?"

Chia sẻ về nguồn cơn của thị phi, Văn Mai Hương cho hay, thị phi thường đến từ những người không thích cô, đơm đặt những câu chuyện không có thật hay đào lại quá khứ không được tốt đẹp.

Thậm chí, ngoài tin đồn phẫu thuật thẩm mỹ, Văn Mai Hương còn gặp phải nhiều lời dị nghị ác ý hơn. Nữ ca sĩ kể:

"Ngày xưa khi còn ở Hà Nội, chưa vào Sài Gòn, tôi hay đi chơi buổi tối. Hôm thì người này đón, hôm người kia đón. Thật ra toàn là bạn nam thôi nhưng cũng có những lời đơm đặt, điều ra tiếng vào. Có những người ác miệng còn bảo tôi làm "gái".

Tôi cảm thấy những lời nói đó rất buồn cười vì ai hiểu tôi sẽ không bao giờ nói như vậy. Bố mẹ tôi khá trẻ tuổi, hiểu con nên biết tôi là người thế nào. Bố mẹ tôi thấy yên tâm khi có bạn nam đưa tôi về nhà".

Nữ ca sĩ liên tục bị "gán" vào những tin đồn sai lệch khiến nhiều người ác cảm với cô.

Ngoài những tin đồn không đáng có, Văn Mai Hương còn kể lại một sự việc trong quá khứ khiến cô gây ác cảm cho nhiều người, đó là quá thẳng tính, không biết tế nhị.

"Tôi là người rất thẳng tính nên hồi bé lại hơi vô duyên. Tôi hay chê thẳng mặt người khác dù không có ý như vậy. Vì những lời nói đó mà nhiều bạn bè khó chịu. Khi lớn lên, tôi thấy đó không phải thẳng tính mà vô duyên nên tôi phải lựa lời mà nói", cô nói.

Trải qua nhiều trải nghiệm trong cuộc sống, Văn Mai Hương rút ra những cách vượt qua thị phi, cô nói:

"Tôi nghĩ trong tất cả trường hợp thì mình sẽ nhìn lại bản thân mình đầu tiên. Nếu mình thực sự là người làm sai, mình sẽ đưa ra những hướng giải quyết. Nếu đó là chuyện mình không làm, từ trên trời rơi xuống thì mình sẽ im lặng. Mình không thể ngày nào cũng lên tiếng đính chính được, quan trọng là người xung quanh hiểu mình là người như thế nào.

Nhưng chắc chắn tôi sẽ nhìn lại bản thân rút ra bài học cho mình. Sau đó mình sẽ nỗ lực làm những việc có ích, đem lại giá trị cho cuộc sống thì mọi người sẽ bớt ác cảm với mình."

Trải qua nhiều thị phi, nữ ca sĩ cũng dần rút ra cho mình nhiều bài học và kinh nghiệm để có thể vượt qua những lời ra tiếng vào của dư luận.

TikToker Tun Phạm rất đồng ý với những chia sẻ của Văn Mai Hương. Anh khuyên mọi người nên tập trung phát triển bản thân thay vì để tâm quá nhiều vào những đánh giá không đúng sự thật từ người khác. Với những việc làm sai trong quá khứ, hãy chân thành nhận lỗi và thay đổi tích cực để hoàn thiện bản thân hơn.

Là một nghệ sĩ đang hot nhất nhì showbiz Việt, cô muốn tập trung vào công việc hết sức có thể, để không phụ lòng bất kì người hâm mộ nào của mình.

Hiện tại cô nàng hoàn toàn tập trung vào công việc và bỏ ngoài tai những thị phi không đáng có. Là một nghệ sĩ, Văn Mai Hương chia sẻ, cô luôn muốn mang tới cho khán giả những sản phẩm âm nhạc chất lượng, chỉn chu và có sự đầu tư. Trong thời gian tới, nữ ca sĩ cũng ấp ủ nhiều kế hoạch thực hiện những dự án âm nhạc có ý nghĩa hơn nữa.