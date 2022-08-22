40 năm đưa đón vợ đi diễn, người chồng kín tiếng của NSND Kim Xuân khiến nhiều người phải ngưỡng mộ

Sao Việt 22/08/2022 17:14

40 năm bên nhau nhưng chưa bao giờ tổ chức kỷ niệm ngày cưới, nhưng NSND Kim Xuân vẫn thấy ấm áp và hạnh phúc vì những giá trị khác lớn hơn.

NSND Kim Xuân trông vẫn trẻ trung và vẫn miệt mài hoạt động nghệ thuật dù đã bước qua U60. Từ một cô gái 19 tuổi mê diễn xuất, đến nay bà đã đi diễn ròng rã hơn 40 năm. NSND Kim Xuân được yêu mến ở cả hai mảng sân khấu kịch và truyền hình. Ghi dấu ấn mạnh với khán giả qua những vai diễn người mẹ tảo tần, đầy sức nặng về chiêu sâu trong tâm lý nhân vật.

NSND Kim Xuân bảo chị vui khi được làm nghề và được bên gia đình hạnh phúc có chồng hơn 40 năm đưa đón, yêu thương, người con trai hiếu thảo; một cô con dâu nhất mực khéo léo, một đứa cháu nội bụ bẫm, khôi ngô.

40 năm đưa đón vợ đi diễn, người chồng kín tiếng của NSND Kim Xuân khiến nhiều người phải ngưỡng mộ - Ảnh 1
NSND Kim Xuân dù đã hơn 60 nhưng vẫn luôn hết tâm với nghề diễn

NSND Kim Xuân từng chia sẻ trên trang cá nhân hình ảnh người chồng lặng lẽ chở vợ đến phim trường, ngồi chờ cho đến khi cô diễn xong rồi chở về. Hành động này đã diễn ra suốt 40 năm qua.

40 năm đưa đón vợ đi diễn, người chồng kín tiếng của NSND Kim Xuân khiến nhiều người phải ngưỡng mộ - Ảnh 2
Chồng của NSND Kim Xuân 40 năm vẫn đưa đón và chờ vợ mỗi khi đi diễn

NSND Kim xuân bồi hồi chia sẻ: "Suốt nhiều năm ở chung một nhà, ông xã là người đưa đón tôi đi diễn bằng xe máy. Tôi thấy 40 năm chỉ ở cạnh một người đàn ông, đúng thật là không phải lúc nào cũng vui, nhưng tôi nghĩ sẽ đến một lúc nào đó về già trên chiếc giường mình nằm sẽ chỉ còn một mình mình, điều đó thật kinh khủng. Nên lúc nào tôi cũng thấy mình đã có được hạnh phúc hơn nhiều người, đang được chồng, con thương hãy vui với điều đó. Hạnh phúc không phải lúc nào cũng tràn đầy!​"

40 năm đưa đón vợ đi diễn, người chồng kín tiếng của NSND Kim Xuân khiến nhiều người phải ngưỡng mộ - Ảnh 3
Nữ diễn viên sợ một lúc nào đó sẽ chỉ còn một mình vì thời gian của mỗi con người rất vô thường. Vì vậy mà cô luôn trân trọng từng phút giây của hiện tại. 

Trước đó, nữ diễn viên gạo cội cũng từng bày tỏ sự tiếc nuối của bản thân khi không dành nhiều thời gian để chăm sóc cho gia đình. "Vì tôi dành nhiều thời gian cho diễn xuất. Đôi khi công việc cuốn tôi đi vài tuần, vài tháng. Nhưng theo nghiệp diễn ai cũng vậy thôi, chỉ có cách mình hy sinh thứ này để đổi lại thứ khác. Tôi hy sinh niềm vui cá nhân để đổi lại niềm vui của khán giả. Gia đình tôi hay tìm những dịp để sắp xếp đi chơi cùng nhau, những dịp ấy tuy hiếm hoi nhưng tràn đầy ý nghĩa."

40 năm đưa đón vợ đi diễn, người chồng kín tiếng của NSND Kim Xuân khiến nhiều người phải ngưỡng mộ - Ảnh 440 năm đưa đón vợ đi diễn, người chồng kín tiếng của NSND Kim Xuân khiến nhiều người phải ngưỡng mộ - Ảnh 5

40 năm đưa đón vợ đi diễn, người chồng kín tiếng của NSND Kim Xuân khiến nhiều người phải ngưỡng mộ - Ảnh 6
Cả hai vợ chồng dù đã có tuổi nhưng vẫn luôn dành cho nhau những sự quan tâm nhỏ nhặt. Cả hai còn thường xuyên đi du lịch và chụp hình cùng nhau khiến ai cũng ngưỡng mộ vì không khác gì những cặp đôi trẻ bây giờ.
40 năm đưa đón vợ đi diễn, người chồng kín tiếng của NSND Kim Xuân khiến nhiều người phải ngưỡng mộ - Ảnh 7
Dù không sống cùng các con nhưng cả nhà của nữ diễn viên mỗi khi có dịp vẫn luôn dành thời gian để ở bên nhau.

Dù công việc bận rộn, nhưng NSND vẫn luôn có chồng ở bên chăm sóc, gia đình vẫn luôn tràn ngập tình yêu thương giữa các thành viên trong nhà dù các con không cùng chung sống. Điều này khiến nữ diễn viên cảm thấy hạnh phúc và có giá trị hơn bất cứ thứ gì. 

Dù là "gà mái nuôi con" nhưng nữ diễn viên này vẫn khiến người ta ngưỡng mộ khi sở hữu hẳn 3 công ty khi còn rất trẻ

Dù là "gà mái nuôi con" nhưng nữ diễn viên này vẫn khiến người ta ngưỡng mộ khi sở hữu hẳn 3 công ty khi còn rất trẻ

Diệp Bảo Ngọc dù làm mẹ đơn thân đầy khó khăn nhưng vẫn sở hữu 3 công ty lớn khiến ai cũng phải ngưỡng mộ tinh thần của bà mẹ trẻ.

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