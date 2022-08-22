Netizen tỏ ra đồng cảm khi nữ diễn viên này chia sẻ trạng thái lo lắng đến mất ăn mất ngủ vì chuyện con cái

Vân Trang chia sẻ nỗi lo lắng khi con gái ngày đầu vào lớp 1, khiến ông bố, bà mẹ nào cũng đồng cảm.

Vân Trang được khán giả biết đến là gương mặt nổi bật với nhiều vai diễn quan trọng trong các bộ phim điện ảnh và truyền hình. Tuy nhiên, sau khi lập gia đình, nữ diễn viên ít xuất hiện trước công chúng mà tập trung chăm sóc gia đình nhỏ và phát triển công việc kinh doanh. Thỉnh thoảng cô tham gia một vài gameshow và các tác phẩm sân khấu để đỡ nhớ nghề. Sau gần 6 năm, nữ diễn viên bất ngờ "tái xuất" màn ảnh rộng với vai chính trong bộ phim kinh dị Chuyện ma gần nhà. Diễn viên Vân Trang Hiện tại, cô có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc và có 3 tiểu công chúa nhỏ. Cô con gái lớn nhà Vân Trang hôm nay cũng đã bước vào lớp một. Ngày đầu ái nữ đến trường, Vân Trang vừa hồi hộp vừa lo.

Tổ ấm nhỏ của Vân Trang Mới đây, trên trang cá nhân, Vân Trang đăng tải tâm trạng lo lắng trước ngày con gái đi học. Nữ diễn viên trải lòng: "Nì, Nì biết dán nhãn là gì không?. Dạ biết chứ mẹ, là sticker - cô gái ngày mai vào lớp 1 cho hay. Ngày mai cô đi học mà tui nôn nao không ngủ được, ngồi bao tập đến giữa khuya, chuẩn bị cặp vở cho cô mà nỡ nào cô ngủ vô tư. Hồi đó tui đi học lớp 1 chắc má tui không có nôn vậy đâu. Tại gửi vô ngồi chơi thôi mà do thiếu tới 2 tuổi bị bỏ lăn lóc năm lớp 1 mà tui vẫn học được rồi cuộc đời từ đó cái gì cũng tới sớm hơn 2 năm. Giờ đây, tôi lo cho cô quá không biết cô học hành ra sao nữa".

Vân Trang lo lắng ngày đầu đi học lớp 1 con sẽ gặp nhiều khó khăn. Dưới bài viết nữ diễn viên nhận lại rất nhiều những bình luận cảm thông, dòng chia sẻ khiến ông bố, bà mẹ nào cũng phải đồng cảm. Được biết, ái nữ đầu lòng nhà Vân Trang sinh năm 2016 tên Queenie. Cô bé có vẻ ngoài xinh xắn, gương mặt giống mẹ, ánh mắt cùng sóng mũi thì giống bố. Về tính cách thì nhóc tỳ rất lanh lợi, dạn dĩ và đáng yêu. Dù còn nhỏ, nhưng khi mẹ có thêm em bé, Queenie cũng đã biết chăm sóc các em của mình. Queenie con gái đầu lòng của Vân Trang

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