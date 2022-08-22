Dù là "gà mái nuôi con" nhưng nữ diễn viên này vẫn khiến người ta ngưỡng mộ khi sở hữu hẳn 3 công ty khi còn rất trẻ

Diệp Bảo Ngọc một người mẫu diễn viên nổi lên từ cuộc thi Miss teen 2010, không chỉ sở hữu gương mặt xinh đẹp lối diễn xuất chân thật khiến khán giả yêu mến. Diệp Bảo Ngọc cũng từng khiến người hâm mộ không khỏi tiếc nuối khi quyết định lên xe hoa cùng với nam diễn viên Thành Đạt năm 19 tuổi. Tuy nhiên sau nhiều năm chung sống cả hai đã chính thức đường ai nấy đi, thời gian gần đây tên tuổi và tiểu sử Diệp Bảo Ngọc trở thành đề tài được người hâm mộ quan tâm.

Sau ly hôn, sự nghiệp diễn xuất không mấy khả quan, người đẹp thử sức với lĩnh vực kinh doanh và ngày càng gặt hái nhiều thành công.

Khi mới ly hôn, Diệp Bảo Ngọc gặp khá nhiều lời ra tiếng vào nên sự nghiệp đóng phim của cô gần như bị đóng băng. Không chấp nhận hoàn cảnh khó khăn ấy, người đẹp sinh năm 1993 bắt đầu chuyển hướng sang kinh doanh khi đã có khoản tiền tiết kiệm riêng.

Cụ thể, người đẹp chia sẻ “Khi lấy chồng, dù nghỉ đóng phim tôi vẫn buôn bán online, dành dụm một số vốn. Nhờ đó, sau ly hôn, tôi có kinh phí khởi nghiệp, hiện quản lý ba công ty ở ba lĩnh vực khác nhau”.

Diệp Bảo Ngọc vừa hoạt động nghệ thuật vừa điều hành 3 công ty lớn, khiến nhiều người phải ngưỡng mộ.

Nhờ sự sáng tạo và tháo vát, hiện tại bên cạnh 3 công ty lớn, Bảo Ngọc đã sử hữu một căn nhà riêng rộng 100m2 tại vị trí đắc địa trong lòng TP.HCM.

Sự nghiệp phát triển rực rỡ cũng là lúc Bảo Ngọc cân nhắc đến vấn đề tìm hạnh phúc mới. Không giống tình yêu của tuổi trẻ, hiện tại nữ diễn viên đang hạnh phúc bên bạn trai hơn tuổi. Cặp đôi đã bên nhau 6 năm, với xuất phát điểm là bạn bè, Bảo Ngọc tin rằng lần này cô đã tìm đúng người.

“Tôi không động lòng trước những ai đẹp trai, hào hoa nhưng rất dễ bị thu hút bởi người tài giỏi, hiểu biết. Anh hơn tôi nhiều tuổi, sống kín tiếng, là doanh nhân. Khi tôi tập tành khởi nghiệp, anh cố vấn, khai sáng tôi nhiều thứ trong kinh doanh. Ngược lại, mỗi lúc mệt mỏi trong công việc, anh có thể tâm sự với tôi”, nữ diễn viên chia sẻ.

Bảo Ngọc từng chia sẻ cô và bạn trai hiện tại đều không thích kết hôn.

Bên cạnh đó, Bảo Ngọc luôn hiểu rõ vai trò mẹ đơn thân của mình, dù bận rộn với công việc nhưng cô vẫn luôn khiến khán giả nể phục bởi cách dạy con hiện đại. Theo nữ diễn viên, dù đã có tài sản dư dả nhưng bé Kid vẫn được giáo dục khắt khe về cách quý trọng đồng tiền và không được tiêu xài hoang phí.

Dù bận rộn với công việc nhưng người đẹp vẫn luôn dành thời gian để chăm sóc con trai.

“Làm mẹ đơn thân, nói không khó khăn thì không đúng. Tuy nhiên tôi dành nhiều tình cảm cho con. Tôi tạo điều kiện cho bé được học tập trong môi trường giáo dục tốt nhất để con phát triển tư duy, trí tuệ”.

Dù còn trẻ nhưng cô nàng đã phải làm mẹ đơn thân nhưng điều đó càng là động lực để người đẹp cố gắng từng ngày.

Ở cái tuổi còn quá trẻ, việc lập gia đình và trở thành mẹ đơn thân quả thật cũng có một điều gì đó quá lớn đối với một cô gái như Diệp Bảo Ngọc. Tuy nhiên với tính cách mạnh mẽ và lạc quan của mình Diệp Bảo Ngọc có thể đứng lên sau những đổ vỡ của gia đình.

Không yếu đuối như vẻ ngoài, người đẹp mạnh mẽ theo cách riêng của mình, bằng chứng là sự thành công ở hiện tại của cô nàng.

Khác với vẻ ngoài yểu điệu thục nữ, sau ly hôn Diệp Bảo Ngọc ngày càng chứng minh bản thân mạnh mẽ không kém đấng mày râu khi vừa nuôi con, vừa lập nghiệp ở tuổi 22.

Cô luôn trân trọng quá khứ và cố gắng hết mình cho hiện tại và tương lai. Điều quý giá nhất đối với cô bây giờ chính là con trai mình, hầu như những thời gian rảnh cô đều dành hết cho bé, đối với cô đây chính là điều đặc biệt nhất mà cô có thể làm bây giờ. Dù đã có công việc ổn định và hạnh phúc mới nhưng nữ diễn viên vẫn chưa có ý định kết hôn vì muốn cân nhắc nhiều yếu tố hơn nữa.